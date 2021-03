Teitkö viime vuonna etätöitä? Tässä kaikki, mitä sinun pitää tietää, kun veroilmoitus kolahtaa luukusta

Veroasiat ovat taas kohta ajankohtaisia. Kysyimme Verohallinnon tunnetuimmalta hahmolta eli Epic tax guylta kysymykset tärkeisiin etätyötä ja verovähennyksiä koskeviin kysymyksiin.

Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat pian. Suurimmalle osalle suomalaisista palkansaajista veroilmoitukset ovat tulossa Omaveroon 18.3. alkaen maalis-huhtikuun vaihteessa. Muutosten määräpäivä on toukokuussa.

Poikkeuksellinen koronavuosi ja siihen liittyvät kysymykset mietityttävät monia. Mitä verovähennyksiä esimerkiksi etätyöntekijä voi vähentää palkkatulostaan verotuksessa? Entä, jos on joutunut hankkimaan itse etätöiden vuoksi esimerkiksi uuden sähkötyöpöydän tai tietokoneen näytön – voiko niiden kulut vähentää?

Esitäytetty veroilmoitus kannattaa tänä vuonna lukea huolella ja tehdä mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Jotkut ovat saattaneet huomata, että Verohallinnon Instagram-tillä seikkailee fiktiivinen hahmo Epic tax guy. Hahmo on luotu, jotta veroasioista viestiminen olisi helposti lähestyttävää ja selkeää someympäristössä.

Kukapa olisikaan siis parempi tyyppi vastaamaan verokysymyksiin! Pirautimme Verohallintoon ja kysyimme Epic tax guylta olennaisimmat verovähennyksiin liittyvät kysymykset etätyöläisen näkökulmasta. Vastaukset meille tulkkasi Verohallinnon viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki.

1. Saavatko kaikki etätyöntekijät työhuonevähennyksen? Miten vähennys lasketaan?

Työhuonevähennys on osa tulonhankkimismenoja. Verohallinto tekee kaikille palkansaajille automaattisesti 750 euron arvoisen tulonhankkimisvähennyksen. Jos tulonhankkimismenot jäävät alle tuon 750 euron, niitä ei kannata ilmoittaa. Jos ne menevät yli 750 euron, ne ilmoitetaan kokonaisuudessaan.

Etätyöläisille suosittelen kaavamaista työhuonevähennystä. Se on suurimmalle osalle helpoin vaihtoehto. Se on myös helppo ilmoittaa: raksi ruutuun ja siinä se.

Jos on tehnyt etätöitä yli puolet viime vuodesta, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 900 euroa. Sen lisäksi voi vähentää kuluja itse maksetuista mahdollisista työvälinehankinnoista, kuten tietokoneen näytöstä, näppäimistöstä tai nettiyhteydestä. Ne voi siis vähentää tuon 900 euron lisäksi. Vähennysoikeus ei koske kalusteiden eli työpöydän tai tuolin hankintaa, vaan ne sisältyvät 900 euron vakiovähennykseen.

Jos on tehnyt etätöitä alle puolet vuodesta, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 450 euroa, ja jos on tehnyt etätöitä vain silloin tällöin, suuruus on 225 euroa. Lisäksi voi vähentää edellä mainitut työvälinehankinnat. Harvalla työvälinehankinnat nousevat kuitenkaan 750 euroon asti, joten useimmissa tapauksissa ei maksa vaivaa ilmoitella niistä.

2. Mitä kaavamainen työhuonevähennys sisältää?

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Sitä varten ei tarvitse laskea tai ilmoittaa yksityiskohtaisia tietoja eikä säilyttää tositteita.

Kaavamaisten vähennysten sijasta on mahdollista vähentää työhuoneen ja -välineiden todelliset kulut. Silloin niistä pitää esittää pyydettäessä tositteet. Näihinkin pätee 750 euron sääntö: sen alle jääviä kuluja ei kannata ilmoittaa.

3. Mitä kaikkea työhuonevähennykseen voi laittaa ja pitääkö perustella?

Jotta voi tehdä kalustevähennyksiä, etätyötä pitää olla tehnyt huomattavissa määrin. Kalusteiden pitää myös olla työnteon kannalta tarpeellisia. Jos työtä varten on joutunut hankkimaan kalusteita, kuten sähköpöydän tai työtuolin, ne voi vähentää todellisten kulujen mukaan. Silloin ei voi tehdä kaavamaista työhuonevähennystä, vaan on laskettava itse kalustekustannukset. Jos hankinnat ja mahdollinen työtilakustannus eivät ylitä kaavamaisen työhuonevähennyksen summaa (esim. yli puoli vuotta tehneillä 900 euroa), kannattaa valita kaavamainen työhuonevähennys.

Aivan kaikkia etätyöhuoneeseen mahdollisesti hankittuja asioita ei voi vähentää. Vaikkapa työhuoneeseen hankittua sohvaa, nojatuolia tai taukoliikuntavälineitä ei voi vähentää. Vain itse työn tekemiseen liittyviä kuluja voi vähentää.

4. Entä kodin netti, voiko etätyöntekijä merkitä sen vähennykseen?

Internetyhteyden kuluista voi vähentää 50 prosenttia, jos nettiä käytetään osin työtarkoituksiin. Jos netti on kokonaan työkäytössä, sen voi vähentää kokonaan. Suurin osa kuitenkin käyttänee nettiä myös vapaa-ajallaan eikä vain työaikana.

5. Entä, jos samassa taloudessa on kaksi henkilöä, jotka tekevät etätöitä – vaikuttaako se työhuonevähennyksiin?

Kumpikin puoliso voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen. Puolisot voivat jakaa tietoliikennekulut eli nettikulut siten, että kumpikin vähentää niistä 25–50 prosenttia.

6. Voiko saada sekä työhuonevähennystä että työmatkavähennystä?

Voi, mutta todellisten kulujen mukaan. Jos on ollut pääosin etätöissä, matkakuluja on todennäköisesti tullut vähemmän kuin tavallisesti.

Työmatkakulut saa vähentää verotettavasta ansiotulosta, jos ne ylittävät 750 euron omavastuuosuuden. Isojen kaupunkien julkisen liikenteen matkakulut jäävät usein sen alle, joten matkakuluja ei kannata ilmoittaa.

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen julkisen liikenteen kulkuneuvon mukaan. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa.

7. Voiko kasvomaskit laittaa vähennykseen?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi suosituksen maskien käytöstä 13.8. Sen jälkeen tehdyistä kodin ja työpaikan välisistä todellisista matkakuluista voi vähentää euron per suunta eli kaksi euroa päivää kohden maskikuluja.

Jos työssä tarvitsee maskia eikä työnantaja tarjoa sellaista (mikä lienee aika harvinainen tilanne), voi maskikuluja vähentää tulonhankkimismenoina todellisten maskikustannusten mukaan.

Jos on itse työnantaja, on hyvä tietää, että työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ehkäiseviä suojavälineitä, kuten kasvomaskeja, työtä varten. Työnantaja voi vähentää työtä varten annettujen maskien kustannukset verotuksessa.

8. Mitä voi vähentää, jos tekee etätöitä muualla kuin kotona? Esimerkiksi jos vuokraa etätyöpisteen tai tekee töitä kahvilassa?

Jos vuokraa työhuoneen, siihen liittyvät todelliset kulut voi vähentää kaavamaisen työhuonevähennyksen sijasta.

Matkakustannuksia mökille tai kahvilakuluja ei voi vähentää. Kaikkien kulujen on liityttävä työntekoon. Jos lähtee lomalle tai virkistäytymään jonnekin ja tekee sieltä töitä, ei ole oikeutettu vähennyksiin lomaan liittyen.

9. Odotetaanko vuodelta 2020 tavallista tarkempaa selontekoa? Pitääkö lisätietokenttiin merkitä jotain erityistä?

OmaVerossa ei ole erillistä lisätietokenttää näille asioille. Verohallinnolle ei tarvitse lähettää pitkiä selontekoja, vaan kysymme kyllä tarvittaessa lisätietoa.

Yhteenvetona sanoisin, että veroilmoituksen täyttäminen ei poikkeusvuodesta huolimatta ole sen kummempi juttu. Joko raksittaa ruutuun kaavamaisen työhuonevähennyksen, tai sitten laskee ja vähentää todelliset etätyötä varten hankittujen kalusteiden kustannukset tai esimerkiksi vuokratun työhuoneen kustannukset. Niihin liittyvät tositteet on säilytettävä itsellä lakisääteisesti kuusi vuotta.

10. Milloin kannattaa olla valitsematta kaavamaista työhuonevähennystä ja alkaa laskea erillisiä kuluja?

Jos viime vuonna etätöihin siirtyessä oli tarve investoida kotona vaikkapa sähköpöytään tai satulatuoliin, voi nyt ilmoittaa niistä aiheutuneet todelliset kustannukset, jos ne ovat isommat kuin kaavamainen työhuonevähennys. Eli mikäli ostosten summa sekä mahdollinen työtilakustannus ylittävät 900 euroa, tällöin ne kannattaa laskea erillisenä kuluna.

11. Voiko jotain rahoja jäädä saamatta, jos ei tajua hakea jotain vähennyksiä?

Mitään isoja menetyksiä tässä tuskin tulee. Tulonhankkimismenot vähennetään nimittäin tuloista ja verotus tapahtuu näiden tulojen perusteella. Eli: Verohallinto tekee joka tapauksessa palkansaajille 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos on tehnyt etätöitä yli puolet vuodesta, kaavamainen vähennys on 900 euroa, 150 euroa enemmän kuin automaattinen 750 euron vähennys. Veroja siis perittäisiin tässä tapauksessa 150 euroa pienemmästä tulosta, eli isoista summista ei ole kyse.

Vinkki! Haluatko välttää paperipostia? Voit mennä suomi.fi/viestit -osoitteeseen 15.3. mennessä ja tilata verottajan viestit sähköisenä. Silloin saat sähköpostin, kun veroilmoitus on saapunut Omaveroon.