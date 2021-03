”Joskus tekisi mieli vain soittaa töihin, että en jaksa enää” – 9 vuorotyöläistä kertoo, miltä arjen epäsäännöllisyys tuntuu

Sekaisin olevia unirytmejä ja väsymystä, mutta toisaalta myös piristäviä aamutreenejä ja makeita unia – muun muassa sellaiselta tuntuu vuorotyön tekeminen.

Vuorotyössä on hyvät ja huonot puolensa. Vapaapäivä keskellä arkea piristää, mutta pitkä yövuoro voi viedä mehut reippaimmaltakin puurtajalta.

Mutta miltä epäsäännöllisten työaikojen sanelema arki tarkemmin ottaen tuntuu? Kysyimme sitä lukijoiltamme, ja saimme monta hyvää kuvausta siitä, millaista vuorotyö on. Näin 11 heistä kertoi työstään ja arjestaan:

Töissä taivaalla, vapaalla mieluiten yksin

”Nukkumisrytmini on välillä todella hakusessa pahojen jet lagien vuoksi. Väsymys on välillä todella hermoja raastavaa, kun ei vain saa unta vaikka kuinka yrittäisi, kun kroppa on niin sekaisin. Usein vapaalla ei jaksa tai ehdi muuta kuin nukkua.

Kaveripiirini on typistynyt aika pitkälti lentäviin kollegoihin. Koska töissä on aina oltava hyvällä tuulella ja todella sosiaalinen, en välillä jaksa vapaa-ajalla tavata ketään tai lähteä mihinkään. Normaalia päivätyötä tekevät eivät vain voi ymmärtää sitä. Nautin yksinolosta ja koirien kanssa lenkkeilystä keskellä ei mitään.” – Lentoemo, 41, lentoemäntä

” Yövuoroja tehdessä elämässäni on kyse pelkästään selviytymisestä. Olen vain kotona, syön ja nukun.

Selviytymismoodissa

”En ole luonteeltani yökukkuja, joten yövuorot ovat minulle vaikeita. Niitä tehdessä elämässäni on kyse pelkästään selviytymisestä, silloin en tee mitään työn ohella.

Olen vain kotona, kokkaan, syön ja nukun. En järjestä mitään menoja, jotta saan nukkua rauhassa iltapäivään saakka. Vaikka saan unen päästä kiinni aamulla töiden jälkeen, mielestäni ihmisen kuuluu nukkua yöllä.” – Tiinuli, 31, kokoonpanotyössä

Armollisuuden opettelua

”Unirytmiä ei oikeastaan ole, koska nukkua pitää silloin, kun siihen on mahdollisuus. Toisinaan unta riittää kiireisen illan jälkeen pitkälle seuraavaan päivään, koska unen päästä saa kiinni vasta kahden tai kolmen aikaan yöllä. Samoin on syömisen kanssa.

Päänsärkyä, fyysistä pahoinvointia, unettomuutta ja totaalista väsymystä, turvotusta... Onhan näitä.

Ehkä se on asennekysymys. Nautin työstäni, en vaihtaisi sitä pois. Tämä nyt vaan sattuu olemaan kolmivuorotyötä. Väsymys pitää tunnistaa ja antaa itselleen mahdollisuus olla tekemättä mitään. Koti pysyy kyllä, vaikkakin sitten vähän sekaisempana. Sen olen opetellut.

Työpaikassani tehdään tiettyjen sääntöjen mukaan itse työvuorot eli jokainen saa suunnitella listansa oman rytminsä ja menojensa mukaan. Tämä lisää rutkasti jaksamista ja työhyvinvointia.” – Krisu, 49, sairaanhoitaja päivystyksessä

Työ väsyttää, ei sen epäsäännöllisyys

”En koe epäsäännöllisiä työaikoja rasitteena. Vuorotyö jopa parantaa fyysistä hyvinvointiani, koska ehdin ennen iltavuoroa ja arkivapailla levätä ja harrastaa liikuntaa.

Ennemminkin työn sisältö, kiire töissä ja aikaiset aamuherätykset väsyttävät. Joskus ennen aamuvuoroa myös nukun huonosti.

Yövuorot eivät sovi minulle. Niitä ei onneksi tarvitse tehdäkään paljon, koska meiltä töissä löytyy halukkaita. Yövuorojen aikaan olen väsynyt ja huonovointinen ja lepo jää katkonaiseksi perhe-elämän takia. Yössä valvominen on joskus tuskaa.” – Mansikka, 34, sairaanhoitaja

” Henkinen hyvinvointi on tiukilla, kun aikataulut kumppanin, perheen ja ystävien kanssa menevät ihan ristiin. Olo on joskus yksinäinen.

Väsymystä ja yksinäisyyttä

”Fyysinen jaksaminen on välillä koetuksella, kun unta ei ilta- ja aamuvuoron välillä saa tarpeeksi eikä uni ole levollista. Mitä vaihtelevammat vuoroni ovat, sitä enemmän koen väsymystä, lihassärkyjä sekä migreeniä. Vaihtelevat työajat rajoittavat lisäksi mahdollisuuksia käydä urheilemassa.

Henkinen hyvinvointi on välillä tiukilla, kun aikataulut kumppanin, perheen ja ystävien kanssa menevät ihan ristiin. Olo on joskus yksinäinen ja tuntuu, ettei elämässä ehdi tehdä muuta kuin töitä.” – Opiskelija, 22, myyntityössä

Palautumisvaikeuksia

”Tein ennen töitä vuorokausirytmissä ensihoitajana pelastuslaitoksella. Ensin oli 24 tuntia töitä, sitten 72 tuntia vapaata. Tein työtä yhdeksän vuotta, ja loppuajasta en meinannut vapaapäivinä enää millään palautua vuorokauden työvuorosta.

Nykyinen kolmivuorotyö tuntuu kevyemmältä. Olen pirteä jopa yövuoroputken jälkeen, ja olo tuntuu energisemmältä kuin ennen. Kahdeksan tunnin työvuoro tuntuu siltä kuin ei töissä olisi ollutkaan. Myös se, että pystyn nyt treenaamaan säännöllisemmin, vaikuttaa paljon mielialaan ja jaksamiseen.” – Sipe, 43, kriisityöntekijä

” En jaksa innostua ja perun menemisiä. Koen sen vuoksi häpeää ja syyllisyyttä

Rentoutuksen tarpeessa

”Vuorotyö sotkee arjen rutiinit, unen ja vaikeuttaa suunnittelua. Olen usein vaikeasti tavoitettavissa, henkisesti stressaantunut ja ylivirittynyt. Keskittymiskykyni on heikentynyt enkä pidä tarpeeksi huolta itsestäni ja sosiaalisista suhteistani.

Kuntoni on aktiivisen työn takia hyvä, mutta olen usein väsynyt enkä rentoudu tarpeeksi. Saan rytmihäiriöitä ja ahdistuskohtauksia. Olen ajoittain myös apaattinen tai iloton. En jaksa innostua ja vetäydyn, perun menemisiä. Koen sen vuoksi häpeää ja syyllisyyttä, mutta en uskalla ottaa asiaa puheeksi.” – Ei saa hidastaa, 30, henkilökohtainen avustaja

Rutiineja ja sumussa kulkemista

”Arki menee lujasti rutiineihin nojaten. Puhelimeni ei ole päällä, kun olen töissä tai nukkumassa, jolloin minuun ei saa yhteyttä. Se on ollut yllättävän vaikea asia käsittää ihmisille, jotka eivät vuorotöitä tee.

Yövuoroviikon jälkeen siirtyminen aamuvuoroon ja kello 4.30 herätyksiin lisää univajetta ja aamuvuoro menee lähes kokonaan kuin sumussa. Töiden jälkeen ei jaksa tehdä muuta kuin syödä ja nukkua.

” Hyvät harrastukset ja kodin luonnonläheisyys auttavat kuitenkin jaksamaan.

Nivel- ja selkäkivut ovat tuttuja. Kun töissä imetään kaikki mehut ihmisestä, joskus tekisi mieli vain soittaa töihin, että en jaksa enää. Mutta aina sitä tulee kammettua ruhonsa ylös sängystä.

Kesä ja valoisuus antavat energiaa, mutta talven pimeys on masentavaa, koska usein valoisa aika päivästä kuluu tehtaan sisätiloissa. Päivänvaloa ei välttämättä näe viikkoon. Hyvät harrastukset ja kodin luonnonläheisyys auttavat kuitenkin jaksamaan.” – Ole tarkka, ota pirkka, 33, elintarviketyöntekijä

Alanvaihto edessä

”Työ sanelee elämäni. Yövuorojen jälkeen olen jyrän alle jääneenä noin kolme päivää. Siinä ajassa olenkin jo ehtinyt aloittaa uudelleen työt niin sanotun nukkumisvapaan jäljiltä.

Olen kasvanut tähän rytmiin, enkä tiedä, millaista on tehdä työtä vain kello 8–16. Unirytmini on mitä on, mutta siihen on vuosien aikana tottunut. Työ antaa paljon, mutta kyllä se ottaakin. Siksi olen parhaillaan vaihtamassa alaa.” – Norri, 36, anestesiasairaanhoitaja