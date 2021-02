Miksi Diili-kilpailijoiden huono käytös sai monet ajattelemaan, että naiset ovat työelämässä juuri tuollaisia – asiantuntijalta jaksosta suorat sanat

Asiantuntijan mukaan ei ole olemassa naisille tyypillistä tapaa johtaa tai toimia työelämässä. On kuitenkin syy sille, miksi luulemme, että on.

Ovatko naiset tietynlaisia johtajia? Sellaisia, jotka suolaavat muita? Ja ovatko naiset sellaisia tiimipelaajia, jotka keskittyvät vain omaan yksilösuoritukseensa?

Sellaisen kuvan saattoi saada, jos seurasi tällä viikolla Diili-ohjelmasta syntynyttä keskustelua. Kommentoinnin keskiössä oli kaksi teemaa: naisten joukkueen yritys sabotoida miesten joukkuetta ja naisten tiimivetäjän Helenan auktoriteettinen ja suorasanainen tapa johtaa tiimiään.

Moni naisten joukkueen toimintaa kritisoinut ja kommentoinut katsoja tuntui yhdistävän toiminnan ja johtamistyylin kilpailijoiden sukupuoleen. Etenkin Twitterissä ja LinkedInissä ihmiset tuntuivat ajattelevan, että tiimin käytös ja dynamiikka kuvasi hyvin naisia työelämässä.

Kysyimme Jyväskylän yliopiston henkilöstöjohtamisen professorilta Anna-Maija Lämsältä, pitääkö väite paikkaansa. Ovatko naiset todella juonittelevia, auktoriteettisia ja suorasanaisia johtajia työelämässä vai vahvistiko Diilin ensimmäinen jakso vääristynyttä kuvaa?

– Ensinäkin täytyy todeta, että ohjelmassa nähtiin ennen kaikkea huonoa käytöstä ja johtamista. On selvää, että esimerkiksi kriittistä palautetta ei koskaan tulisi antaa koko työryhmän nähden. Sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä tiimin vetäjän sukupuolen kanssa.

Lämsän mukaan ei ole aukotonta tieteellistä näyttöä siitä, että sukupuoli vaikuttaisi johtajan tapaan toimia tai johtaa tiimiään. Auktoriteettinen ja vahva johtamistyyli ei siis ole naisille sen yleisempää kuin muille sukupuolillekaan.

– On itse asiassa olemassa tutkimuksia, joiden mukaan naisten johtamistyyli on usein voimakkaan ja auktoriteettisen sijaan empaattinen ja hoivaava. Tämä ilmenee muun muassa niin, että naisjohtajat usein huolehtivat kaikesta ja kaikista. On kuitenkin sanottava, että tämäkin teoria on saanut osakseen kritiikkiä, mikä jälleen kerran puhuu sen puolesta, ettei johtajuutta voi sukupuolittaa.

Naisen toimintaa tulkitaan sukupuolen kautta

Miksi Diilissä kilpailevien naisten tyyli sabotoida, ilkeillä ja töksäytellä sitten yhdistettiin suoraan heidän sukupuoleensa?

– Silloin, kun johtajana on nainen, hänen sukupuolensa koetaan usein näkyvämmäksi riippumatta siitä, miten hän toimii tai johtaa. Naisen toimintaa siis tulkitaan tämän sukupuolen kautta. Se, että ohjelmassa jaettiin kilpailijat miesten ja naisten joukkueisiin, vain vahvistaa tätä ilmiötä.

Lämsän mukaan sama pätee yrityselämässä kaikkiin vähemmistöihin.

– Vielä tänäkin päivänä yrityselämän ja etenkin johtotehtävien normi on miehinen, vaikka tasa-arvoisempaan suuntaan ollaan matkalla.

Lämsä lisää, että tämän normin uusintaminen voi olla syy myös naisten joukkuetta johtaneen Helenan käytökseen. Lämsän mukaan johtotehtävissä olevat naiset kokevat usein painetta siitä, että johtajuus mielletään yhteiskunnassa edelleen hyvin miehiseksi.

– Miehiin yhdistetään perinteisesti ominaisuuksia kuten voimakas, kunnianhimoinen, rohkea ja päättäväinen, kun naiset puolestaan mielletään emotionaalisiksi, sosiaalisesti taitaviksi ja hoivaaviksi. Johtotehtävissä työskentelevä nainen saattaa korostaa näitä miehiseksi miellettyjä piirteitä hakiessaan oikeutusta yhteiskunnallisesti miehisen tehtävän hoitamiseen. Se voi mennä myös överiksi.

Diili maanantaisin Nelosella klo 21. Me Naiset ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.