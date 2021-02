Tiedätkö, mitä 2000, 3000 tai 5000 euron palkasta jää käteen? Taulukko näyttää, mitä eri tuloista oikeasti tipahtaa tilille

Vertailimme, miten veroprosentti nousee suhteessa palkkaan.

Homma on Suomessa niin, että palkkatulojen verotus on sitä kireämpi, mitä isompaa liksaa työnantaja palkolliselleen maksaa. Esimerkiksi räppäri Cheek on maksanut tuloistaan enimmillään 44,6 prosenttia veroja.

Pienestä tai edes keskivertopalkasta ei samalla veroprosentilla jäisi käteen kummoista summaa, mutta Cheekin ansiotulot kyseisenä vuonna olivat noin 230 000 euroa, joten lateja jäi varmasti taskun pohjalle.

Palkankorotus tai se, että jollakulla on isompi tai pienempi palkka kuin itsellä, ei siis tarkoita sitä, että käteen jäävä summa on samassa suhteessa suurempi tai pienempi.

Veroprosenttilaskuri paljastaa

No missä suhteessa sitten? Verottaja tarjoaa sen arvioimiseen kätevän apuvälineen, jolla kukin voi laskea veroprosenttinsa ja sen avulla summan, joka tilille kilahtaa.

Vertailun vuoksi laskimme joistakin palkoista käteen jäävän summan. Verojen lisäksi työnantaja pidättää palkasta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun – ne on huomioitu loppusummissa. Käteen jäävä summa on laskettu lisäämällä taulukossa näkyvään veroprosenttiin 8,55 % ja pyöristetty tasaeuroihin.

Laskelmat ovat suuntaa-antavia. Niissä esimerkkihenkilönä on lapseton ja puolisoton 35-vuotias, jonka kotikunta on Helsinki ja joka ei kuulu kirkkoon.

Vaikka moni tykkää vitsailla, että ”ei voi laittaa verotukseen”, useita asioita kuitenkin voi. Ne vaikuttavat myös käteen jäävään summaan.

Koska esimerkiksi erilaiset vähennykset riippuvat verotettavasta, niitä ei ole huomioitu yllä olevissa laskelmissa. Myös henkilökohtaiset seikat on jätetty huomioimatta – sivu-, pääoma- ynnä muista henkilöverotusta monimutkaistavista tuloista puhumattakaan.

Juttu on julkaistu Me Naisten sivuilla aiemmin maaliskuussa 2019 ja päivitetty 16.2.2021.