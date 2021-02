”Mikä ongelma silläkin on?” Aluksi Ida-Liina ei pitänyt Alinaa mukavana – myöhemmin työkavereista tuli ystäviä ja nyt heillä on yhteinen radio-ohjelma

Alina Kangasluoma ja Ida-Liina Huurtela juontavat yhdessä Me Naiset Radion aamuohjelmaa. – Se kuuluu, että olemme aidosti ystäviä.

Mutta miten siinä jarrutetaan?!

– Ei siinä jarruteta. Latua pitkin annetaan vaan mennä.

Alina Kangasluoma, 35, ja Ida-Liina Huurtela, 29, ovat olleet yhdessä hiihtämässä, Alina kolmatta kertaa elämässään. Aiheesta saatiin Me Naiset Radion aamussa jo paljon irti, mutta se puhuttaa vielä lähetyksen jälkeenkin.

Ida-Liinalla ja Alinalla on siitä mukava tilanne, että heidän työnsä on puhua radiossa juuri niistä asioista, jotka heitä kiinnostavat – mielellään niin kiinnostavasti, että sitä on mukava myös kuunnella. Hiihdon lisäksi tänään juteltiin esimerkiksi paranormaaleista ilmiöistä.

– Vähän rauhallisempi aamu oli. Mutta ihan hyvä silti, paljon puhetta, naiset toteavat.

Alkujärkytyksestä ystäviksi

Ida-Liina on paitsi Alinaa kokeneempi hiihtäjä, myös kokenut toimittaja: hän on ennen Me Naiset Radiota ollut töissä useammassa mediatalossa. Alina taas on radiossa sivupolulla tähänastiselta uraltaan. Hänellä on kaupallinen koulutus ja eniten työkokemusta yritysviestinnästä. Ida-Liinan ja Alinan tiet kohtasivat muutama vuosi sitten OP Ryhmän viestintäyksikössä. Alina oli business partnerina, Ida-Liina tuli taloon videontekijäksi.

Ida-Liina muistaa ensikohtaamisen oikein hyvin.

– Ensimmäisen työpäiväni jälkeen puoliso kysyi, että miten meni ja millaisia työkaverit olivat. Sanoin, että kaikki olivat tosi mukavia, paitsi se yksi Alina – en tiedä, mikä ongelma silläkin oli.

Alina ei nähnyt ongelmaa, hän oli vain tyyliinsä suorasukainen. Ida-Liinasta se oli eksoottista.

– Alina rupesi heti kättelyssä tiukkaamaan ideoita ja opettamaan minulle, millaisia videoita taloon pitäisi tehdä. Vaikka minä olin se video­ammattilainen!

Alkujärkytyksen jälkeen yhteistyö alkoi sujua, ja puolen vuoden päästä Ida-Liina ja Alina olivat ystäviä siviilissäkin. Käännekohta oli iso videotuotanto, jota Alina, Ida-Liina ja radiotoimittajana tunnettu Tuomas Rajala tekivät viikon eristyksissä muista. Pitkien päivien lomassa suojamuurit rakoilivat ja ehdittiin puhua henkilökohtaisetkin asiat läpi.

– Minä menen muutenkin nopeasti rajojen yli ja alan puhua suolen toiminnasta, parisuhteesta, seksistä, rahasta – minusta on outoa, jos ystävien kesken on aiheita, joista ei voi puhua, Alina toteaa.

Alinalle Ida-Liina oli alusta lähtien tärkeä hahmo. Hän oli kaivannut työkaveria, joka ehtisi käydä töiden jälkeen vaikka leffassa.

– Kun itse aloitin OP:lla töissä, olin juuri eroamassa ja minulla oli yhtäkkiä joka toinen viikko vapaata aikaa. En heti löytänyt isosta talosta oikein ketään, johon leimautua: useimmilla oli perheet ja kiire kotiin. Ida-Liinasta sain ystävän.

Pian kävi ilmi, että Alinan ja Ida-Liinan jutut naurattivat muita työkavereita, ja kahvihuoneessa kävi räkätys. Naiset päättivät aloittaa podcastin, jossa kaksi- ja kolmekymppinen nainen juttelevat elämästä omista näkökulmistaan. Mukaan pyydettiin ikähaitaria leventämään myös nelikymppinen työkaveri Tuomas. 20-30-40 -podcast alkoi kerätä fanikuntaa.

Sitten kävi niin kuin joskus käy: harrastus poiki Ida-Liinalle ja Alinalle töitä ja heitä pyydettiin uuden radion aamujuontajiksi.

– Eli se tosiaan on niin, että kannattaa olla oma itsensä, tehdä erilaisia juttuja ja verkostoitua, Ida-Liina sanoo.

Kuohuva ja tasainen

Ida-Liinan ja Alinan juttu soljuu vuolaana ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Ida-Liina puhuu ehkä enemmän, Alina kyseenalaistaa väliin. Vai meneekö se niin?

– Musta taas tuntuu, että sinä puhut pitempään ja aloitat aina jutun jostain Bysantin ajoilta, Ida-Liina sanoo.

Naiset eivät ole ihan samasta puusta veistettyjä. Alina on paljasjalkainen helsinkiläinen ja kasvanut yksinhuoltajaäidin kanssa ainoana lapsena. Ida-Liina taas on Pohjanmaalta, viisilapsisen perheen vanhin, ja hän käy usein kotipuolessa. Ida-Liina on seurustellut koko aikuisikänsä saman miehen kanssa. Alina taas on ollut kertaalleen naimisissa, saanut lapsen, eronnut, perustanut uusperheen ja saanut toisen lapsen. Hän toteaa olevansa vähän traagisempi hahmo kuin kollegansa.

– Välillä huomaan minun ja Ida-Liinan välisen ikäeron – tai ehkä ero on enemmän elämänkokemuksissa; Ida-Liina ei ole pintapuolinen, hänellä on hyvä yleissivistys. Mutta jos puhutaan vaikkapa avioerosta, niin eihän hänellä ole siitä kokemusta.

Ida-Liinan näkökulmasta Alina on hämmästyttävän monialaisesti sivistynyt. Alina taas toteaa mieluummin olevansa vähän vanhempi, hyvä feikkaamaan ja tiedonjanoinen. Alina on huomannut, että esimerkiksi tasa-arvoasiat tuntuvat koskevan itseä sitä enemmän, mitä vanhemmaksi tulee. Yhteiskunnasta löytyy koko ajan enemmän epäkohtia, joista haluaa paasata.

– Meissä on se ero, että minusta asiat yleensä ovat fantastisen kiinnostavia ja kuohuttavia. Saatan laittaa Ida-Liinalle kymmenen linkkiä viestiä jostain kotihoidon­tuen Helsinki-lisän poistamisesta ja siitä, miten hirveä vääryys se on. Ida suhtautuu tasaisesti.

Ida-Liina toteaa, ettei tunnista itsessään kuohuntaa. Hän mieluummin tekee jotain niille asioille, joille pystyy, ja jättää loput rauhaan.

– Tai ehkä minua kuohuttavat asiat ovat lähempänä arkea. Olen minä nytkin koiranpennun äitinä huolissani koronakoirista. On tikittävä aikapommi, että niitä on otettu niin paljon ja kevyellä harkinnalla. Pelkään, että niitä viedään vielä piikille!

Me moninaiset?

Alina ja Ida-Liina ovat alalla harvinaisuus: naiskaksikko vetämässä kaupallisen aamuradion aamushow’ta. Radion paraatipaikalla ei perinteisesti ole luotettu siihen, että tunnelma pysyisi tarpeeksi korkealla ilman miestä.

Eikä siinä kaikki: viime vuonna valmistuneessa AMK-opinnäytetyössä Anni Hurtig laski, miten äänessäolominuutit jakautuivat radion aamuohjelmissa. Tuloksista kävi ilmi, että esimerkiksi Jaajo Linnonmaan tai Kimmo Vehviläisen parina nainen joutuu odottelemaan puheenvuoroa ison osan ajasta.

Tilasto on nyt siis kaunistumassa!

Ida-Liina ja Alina eivät ota työstään paineita, vaikka ovat suurennuslasin alla. Uuden radiokanavan mainoskampanjaa seurannut keskustelu ei tehnyt alusta ainakaan helpompaa. Mainoksessa oli sana “moninainen”, ja se herätti kritiikkiä: tekstin alla olevassa kuvassa nimittäin näytti olevan neljä hoikkaa, valkoihoista suomalaisnaista. Että missäs se moninaisuus?

– Todellakin mediaan tarvitaan eri näköisiä ja eri taustoista tulevia suomalaisia. Mutta aika paljon siinä hötäkässä tehtiin meistä oletuksia pelkästään ulkonäkömme perusteella. Unohtuiko esimerkiksi se, että myös hoikilla ihmisillä on oikeus kehorauhaan? Ei kenenkään tarvitse saada kommentteja ulkonäöstään, Alina miettii.

Alinan isä on on armenialainen. Isänsä elämää seuratessa Alinallekin on muodostunut kohtuullinen ymmärrys siitä, että Suomessakin on rasismia ja ennakkoluuloja.

– Isä ei edelleenkään haluaisi, että tuon armenialaisuuttani esiin. Hän haluaa suojella minua ja ajattelee, että asiasta ei kannata vaikkapa työnhaussa mainita. Minä taas olen sitä sukupolvea, että en häpeile identiteettiäni tai monikielisyyttäni.

Alkukohun yhteydessä kävi myös ilmi, että kun puhutaan naisia kiinnostavista aiheista, yllättävän moni aivan älykäs ihminen luulee, että asialistalla on pelkästään kosmetiikkaa.

– Me ollaan viime päivinä puhuttu avaruustutkimuksesta, Donald Trumpista, merkkipäivien muistamisesta ja selluliitista, koska meitä ne asiat kiinnostivat. Oli muuten myös meikkiaihe: se uutinen tummien silmän­alusten trendikkyydestä.

Kuin Marja ja Maria

Mikä on elämässä tärkeää? Ura? Raha? Hyvä arki? Alina oli koronavuoden ajan vauvan kanssa kotona ja ehti miettiä prioriteetteja.

– Mutta ei siitä oikein tullut selvää. Mulla on pieni urakriisi nyt. Olin ajatellut, että haluaisin tulevaisuudessa olla jonkin ison yrityksen viestintäjohtaja, mutta sen sijaan, että menisin sitä kohti, juttelen nyt radiossa. Mutta tämä on kieltämättä hauskinta, mitä olen tehnyt.

Ida-Liinalle tärkeysjärjestys on selvä: hyvä arki tulee ensin. Hänellä ei toisaalta ole syytä urakriiseilyyn, koska tuntee olevansa radiossa juuri oikealla uralla. Jos Alinaa innostavat liiketoimintatavoitteet, Ida-Liinan ammatillinen tavoite olisi olla rautainen toimittaja, vähän kuin Marja Hintikka.

– Mä olen tehnyt urallani vähän Alinaa rohkeampia ratkaisuja – esimerkiksi irtisanoutunut vakipaikasta päästäkseni kolmeksi kuukaudeksi tekemään Love Islandia Espanjaan. Mutta aina ne ovat poikineet jotain, Ida-Liina sanoo.

Ida-Liina ja Alina toimivat toisilleen urasparraajina.

– Välillä olen ollut yllättynyt urasiirroistasi ja kysynyt, että viekö tämä nyt sinua kohti Marja Hintikkaa? Minusta et ole oikeassa paikassa silloin, kun nimesi vain vilahtaa lopputeksteissä jonkun realityn taustatoimittajana, Alina sanoo.

Alina itse olisi mieluummin Maria Veitola kuin Marja Hintikka: keskustelija, jolla on paljon mielipiteitä. Tosin Alina ei haluaisi omaa tv-show’ta eikä liikaa julkisuutta. Ida-Liina taas on sopeutunut siihen ajatukseen, että radiota ja tv:tä ei voi tehdä anonyymisti.

– En mäkään julkisuutta kaipaa, mutten pelkää sitä. Mulla ei ole salaisuuksia, Ida-Liina toteaa.

Hyvä palaute jo ennen hautajaisia

Ida-Liina ja Alina tykkäävät kehua toisiaan. Heidän mielestään vaatimattomuus ei kannata – jos miehet oikeasti puhuvat saunailloissa toisilleen palkankorotuksia, naistenkin kannattaa aina tilaisuuden tullen nostaa toisiaan. ”Sinun pitäisi hakea toimitusjohtajaksi” ja ”vitsi että olet hyvä tyyppi” ovat heille peruslauseita.

Alina muistaa sen hetken, kun hän tietoisesti päätti alkaa kehua kavereita aina ääneen. Siitä on kuusi vuotta.

– Kuuntelin äitini muistotilaisuudessa, miten hänen kollegansa kehuivat häntä kilpaa, ja ajattelin, että olisipa hän kuulemassa. Tajusin, että haluan mieluummin itsekin kuulla ne kehut jo elävänä, Alina sanoo.

Ida-Liinan ja Alinan kunnianhimoinen tavoite on tehdä Suomen parasta radio-ohjelmaa – lukujen valossa. Kumpikin tykkää seurata dataa ja analysoida, miten hyvin on onnistuttu. Mutta miten siihen sitten päästään, että Ida-Liinan ja Alinan aamuradio on numeroilla mitattuna Suomen parasta? Ankaralla etukäteissuunnittelulla?

– Ei me kauheasti suunnitella; jonkun verran pohditaan aiheita siinä ennen kuin lähetys kuudelta alkaa. Me ollaan omia itsejämme ja se kuuluu, että olemme aidosti ystäviä. Kun ei tarvitse keinotekoisesti kehitellä kemiaa, homma toimii.