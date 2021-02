”Kollega saattoi läpsäistä peniksellä poskeen” – Ravintola-alalla työskentelevät naiset kertovat nyt kokemuksistaan

Härskiä vitsailua, lääppimistä, takapuolelle läimäyttelyä, kehon kommentointia ja suoraa ehdottelua. Ravintola-alalla työskentelevät naiset kertovat, millaista kohtelua he joutuvat sietämään töissä.

Julkkiskokki Kari ”Kape” Aihinen totesi hiljattain Apu-lehdessä olevansa harmissaan siitä, kun ”maailmasta on tullut niin herkkä ja varovainen”, eikä ”enää uskalla sanoa mitään”. Kape kertoi artikkelissa, että aikaisemmin hänen keittiössään lentelivät kesäkurpitsa- ja porkkanavertaukset, mutta enää sellainen ei sovi. Kape harmitteli samaa myöhemmin myös Ilta-Sanomien artikkelissa.

Kapen sanomiset saivat runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa, ja ravintola-alalla työskentelevät naiset alkoivat jakaa tarinoita työpaikoillaan vallitsevasta kulttuurista.

Me Naiset kysyi ravintola-alalla työskenteleviltä tai työskennelleiltä, ovatko he kokeneet työyhteisössään seksismiä tai seksuaalista ahdistelua. Kyselyyn vastasi yli 200 ihmistä, joista lähes kaikki kertoivat kokeneensa seksismiä työpaikallaan.

Vastauksista kävi ilmi, että etenkin härski huumori ja seksistiset kommentit ovat ravintola-alalla erittäin yleisiä työntekijöiden kesken. Osa vastaajista kertoi, ettei pidä huumoria sopimattomana, vaan kokee sen kuuluvan alan kulttuuriin.

Suurin osa kertoi kuitenkin, että kokee työpaikkansa seksistisen kulttuurin ja härskin huumorin todella ahdistavana. Tähän juttuun on koottu vastaajien kokemuksia.

”Työharjoittelupaikassa mieskokki tuli kanssani vihanneskylmiöön ja meni oven eteen sanoen, että voisit lämmitellä minua täällä koko illan. Olin 16-vuotias ja hän lähemmäs 40. En suostunut enää tekemään hänen kanssaan samoja vuoroja.” Nainen, 35

”Olin työharjoittelussa tarjoilijana. Esimieheni oli aluksi mukava. Sitten hän alkoi viestitellä minulle iltaisin, kuinka juo kotonaan viiniä ja ajattelee minua. Hän oli keski-ikäinen naimisissa oleva mies, jolla oli minua vanhempia lapsia. Olin 18-vuotias. Kerran hän pyysi minua kanssaan viinille. Kieltäydyin, minkä jälkeen hän alkoi työvuoroissa huutaa minulle ja haukkua taitojani. Kerroin asiasta työkaverilleni, joka tokaisi: ’Hän on tehnyt tuon saman jokaisen tytön kanssa täällä.’ Jouduin lopettamaan harjoittelun kesken, koska esimies halusi ottaa minusta töissä kuvia ja kertoi nöyryyttäviä vitsejä minusta toisille miespuolisille työntekijöille, minkä vuoksi koin oloni erittäin ahdistuneeksi.” Nainen, ikä ei tiedossa

” Jotkut kokit puhuvat hyvin seksistisesti, esimerkiksi että ’saisinpa nuolla tuon jälkiruoan nänneiltäsi’. Tällaista puhetta pidettiin normaalina.” Nainen, 43

”Ollessani työharjoittelussa hotellissa eräs Michelin-tason kokki ehdotti muiden työntekijöiden kuullen, että hotelliin voitaisiin asentaa strippitanko, jossa näpsäkät harkkaritytöt voisivat viihdyttää raskaan työn tekijöitä. Samalla sain kuulla, kuinka rintani sopisivat strippaushommiin. Hän oli kuulemma tissimiehiä. Tuli erittäin alistettu olo. Jälkeenpäin minua pyydettiin töihin kyseiseen hotelliin, mutta valitsin mieluummin työttömyyden.” Nainen, 35

”Iltavuorossa sanotaan, että jäädäänkö sulkemisen jälkeen juomaan viinipullo kahdestaan. Uusille työntekijöille isketään silmää, että mennäänkö varastoon, tai vitsin varjolla sanotaan työporukan edessä, että panisin tuota uutta tyttöä.” Nainen, 31

”Kaikki väännettiin muka-hauskoiksi kaksimielisyyksiksi. Jos otti kurkun käteen, siitä lohkaistiin joku seksijuttu. Se oli ahdistavaa ja vääristi nuoren tytön kuvaa työmaailmasta todella surulliseksi.” Nainen, 47

”Olen usein todistanut urallani naisten ala-arvoista kohtelua. Samaa tapahtuu nykyään vähemmän, mutta kuitenkin paljon edelleen. Varsinkin vanhemmat miehet kohtelevat naisia huonosti.” Mies, 44

”Koko ajan puhutaan vain nussimisesta ja mietitään tarjoilijoiden perseitä ja kuka pannut ketä. Meno on kuin yläasteella. Se, että naisia on esimiehinä keittiössä, on auttanut, ja eron huomaa jo viiden vuoden takaiseen.” Mies, 39

Pääkokki läimäytti nuolijalla takamukselle.”

Kaikilla työpaikoilla seksuaalinen häirintä ei jää mukahauskan vitsailun tasolle. Moni kyselyyn vastannut kertoo kokeneensa ravintola-alalla työskennellessään koskettelua, kourintaa ja suorasukaisia ehdotuksia.

”Olin ravintolan ainoa naispuolinen baarimestari. Kollegoideni mielestä oli valtavan hauskaa pitää minua yhtenä pojista, ja jos kumarruin esimerkiksi ottamaan tiskin takaa jääkaapista olutta, saattoi kollega läpsäistä minua peniksellä poskeen asiakkaan näkemättä. Kaikki piti kestää, koska pojat tekivät näitä asioita toisilleenkin, ja olinhan kuin yksi kundeista.” Nainen, 36

”Opiskellessani suurtalouskokiksi ravintolan pääkokki läimäytti minua nuolijalla takamukselle.” Nainen, 34

” Olin 16-vuotiaana rantakahvilan terassilla kesätöissä. Esimieheni läpsi perseelle ja kommentoi ulkonäköä. Lisäksi työnkuvaani olisi kuulunut veneiden pesu bikinit päällä, jotta miespuolisilla työntekijöillä olisi katseltavaa.” Nainen, 34

”Miespuolinen työnantaja läimäisi naiskollegaani pepulle yhteisen juttutuokion päätteeksi ja nauroi päälle. Kollega oli tapahtuneesta selvästi hämillään, punastui eikä kommentoinut asiaa mitenkään. Samainen työnantaja on myös minua ja useita muita naiskollegoita kohtaan monesti tungetteleva ja koskettelee tarpeettomasti.” Nainen, 23

”Keittiövälineillä läpsyttely pyllylle ja muunlainen koskettelu ilman lupaa, vitsailua ja arvostelua naisten vartaloista, ehdottelua ’vitsillä’ ja lipomista, tytöttelyä. Kaikki nämä selvästi vanhempien miesten toimesta, mutta myös esimerkkiä katsovien nuorempien työkavereiden.” Nainen, 29

”Omiin vuosiini (2013–2019) ravintola-alalla mahtui lääppimistä, hartioiden hieromista, takapuolelle läimäyttelyä. Lisäksi kehon, tissien ja perseen kommentointia. Myös suoraa ehdottelua, mm. ’haluaisin kaataa tätä hunajaa sun vartalolle ja nuolla pois’. Edellä mainitut siis pomoilta ja työnantajilta. Silloin naureskelin, koska se tuntui kuuluvan alaan. Jälkikäteen on järkyttänyt se, etten voisi kuvitellakaan nykyisessä toimistoduunissa saavani samanlaista kohtelua.” Nainen, 27

Puuttuminen ei auta

Moni ahdistelua kokenut ravintolatyöntekijä kertoo, että jos on yrittänyt puuttua kokemaansa tai todistamaansa ahdisteluun, on saanut vastaukseksi lähinnä naureskelua. Jotkut kertovat vaihtaneensa lopulta itse työpaikkaa. Monet tunnustivat myös, etteivät ole uskaltaneet puuttua ahdisteluun, jotta eivät joutuisi syrjityksi töissä.

”Kun puutuin, syytettiin tiukkapipoisuudesta, herkkyydestä ja hysteriasta. Kun ilmoitin miesesihenkilölle, niin sanottiin, että ’sellaista nyt sattuu ja kuuluu työnkuvaan’.” Nainen, 34

”Eniten hävettää myöntää, että olen itse omaksunut alan ronskin hengen ja puhetavan, jälkikäteen ajateltuna varmasti siksi, että olin nuori nainen, jonka piti todistella pärjäävänsä esimiestehtävissä vanhemmassa ja miesvaltaisessa joukossa.” Nainen, 28

” Puuttuessani asiaan minusta tehtiin ongelma. Sehän oli vain läppää. Ei saanut olla niin herkkänahkainen.” Nainen, 22

”Kaikki yli 10 vuoden alalla olon aikana kokemani seksuaalinen ahdistelu jää ikuisesti mieleen. Lääkkeitä on tullut syötyä pahaan oloon ja unettomuuteen.” Nainen, 29

”Huolestuttavinta on, että tällainen toiminta hiljaisesti hyväksytään ravintola-alalla. Omat kokemukseni perustuvat yhteen maan suurimmista ravintolayhtiöistä. Olen työvuosien aikana ymmärtänyt, kuinka totaalisen mätä koko ravintola-ala on ja kuinka syvästi rakenteellisesta ongelmasta on kyse.” Nainen, 29