Mervi ja Yacine ovat uratykkejä, jotka nousivat nuorena huipulle – kertovat nyt, mikä auttoi, kun usko itseen oli loppua

Sanotaan, että naisille on usein tyypillistä vähätellä omaa osaamistaan ja ajatella, ettei työpaikkaa kannata hakea, ellei täytä jokaista vaatimuskohtaa. IBM:n toimitusjohtaja Mervi Airaksinen ja Googlella päällikötehtävissä toimiva Yacine Samb ovat kuitenkin hypänneet rohkeasti liian suuriin saappaisiin.

Kahdeksan vuotta sitten silloin 32-vuotias Mervi Airaksinen sai yllättävän tarjouksen. Airaksinen oli myyntijohtajana IT-alan konsultointifirma Also Finlandissa, kun hänelle tarjottiin toimitusjohtajan paikkaa.

Pesti ei ollut kovin houkutteleva, sillä yritys oli ajautunut äkillisesti vaikeuksiin tietojärjestelmämuutoksen myötä.

– Aluksi kieltäydyin, koska yritys oli raskaasti tappiollinen ja tiesin, että sen pelastaminen vaati ison remontin. Ajattelin, etteivät rahkeeni riitä.

Yrityksen johto kuitenkin jatkoi johtajanpaikan myymistä Airaksiselle. Viikon pohtimisen jälkeen hän suostui. Vain muutama viikko päätöksestä hän huomasi olevansa raskaana.

– Tarjosin heille mahdollisuutta vetäytyä tarjouksesta, mutta tulimme yhdessä siihen lopputulokseen, että etenemme.

Airaksinen oli palannut Also Finlandiin pari vuotta aiemmin ja edennyt nopeasti tiiminvetäjästä myyntijohtajaksi.

– Välissä olin töissä Elisalla, mutta minut soitettiin Alsolle takaisin. Vanha viisaus siitä, että täytyy käydä talon ulkopuolella mittaamassa arvoansa, pitää paikkansa. Kun kävin tekemässä yhden sivuliikkeen, ura alkoi edetä supernopeasti.

Airaksisen esikoinen syntyi uuden ja vaativan tilanteen keskelle kaksi kuukautta etuajassa. Ensimmäiset viisi viikkoa kuluivat sairaalassa. Töihin hän palasi kolmen kuukauden äitiysloman jälkeen. Seuraavat kolme vuotta menivät sumussa.

– Se oli kova paikka nuorelle naiselle. Arki oli selviytymistä viisituntisilla yöunilla ja taistelua siitä, että yritys saadaan käännettyä voitolliseksi. Siinä koeteltiin kaikkia rajoja.

Airaksisen mies hoiti vauva-arkea ja jäi vuodeksi lapsen kanssa kotiin.

Selviytymisessä auttoi esikoisen syntymää seurannut arvomaailman muutos.

” Arki oli selviytymistä viisituntisilla yöunilla.

– Poikani syntymä oli ankkuri uudenlaiseen elämään. Ennen häntä elämäni oli ollut hyvin suorituskeskeistä, mutta sitten aloin nähdä arvoa kaikessa muussakin. Kun aloin antaa aikaa läheisille, omalle hyvinvoinnille ja nukkumiselle, huomasin, että duunitkin tekee tehokkaammin ja terävämmin. Nykyään mittaan neuroottisesti, että nukun yössä vähintään kahdeksan tuntia, niin jaksan ottaa kaikenlaiset uudet ja haasteelliset tilanteet vastaan.

Mervi Airaksinen palkattiin kolmikymppisenä pelastamaan raskaasti tappiollinen firma – ja pian hän sai tietää olevansa raskaana.­

Raskainta oli tehdä kipeitä päätöksiä. Jotta miljoonatappioista päästiin eroon, piti osa pitkäaikaisista kollegoista irti­sanoa. Yritysremontti kesti viisi vuotta.

Sinä aikana seitsemän miljoonan tappiot saatiin Airaksisen johdolla käännettyä voitolle.

Ensimmäinen toimitusjohtajakokemus antoi varmuutta. Sen jälkeen uusiin tehtäviin hyppääminen on tuntunut huomattavasti helpommalta. Nykyään Airaksinen on toimitusjohtajana IBM:llä.

– Kun selviää kovista kokemuksista, itsetunto saa lisää buustia ja uskoa omaan tekemiseen. Kokemus muutti näkemystä itsestä ja kyvykkyydestä johtaa epävarmassa tilanteessa. Kun tekee systemaattisesti päätöksiä ja katsoo, mitä tuloksia niistä tulee, oppii käsittämättömän paljon.

Rohkeasti kohti uutta

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanaisen mielestä yrityksiltä kaivattaisiin enemmän sitä, että kyvykkäitä naisia nostettaisiin johtotehtäviin. Naisten on hänen mukaansa usein miehiä vaikeampi tuoda omaa osaamistaan esille. Epävarmuus omista kyvyistä estää heitä etenemästä.

– Meillä naisilla on vähän sellainen tendenssi, että jos emme täytä työpaikkailmoituksen vaatimuksista kaikkia kohtia, emme hae paikkaa, kun taas miehet ajattelevat pärjäävänsä hyvin, jos edes puolet täyttyvät. Yleisesti ottaen miehet ovat naisia rohkeampia ottamaan uusia haasteita vastaan, Horttanainen sanoo.

Hänen mielestään naisten tulisi rohkeammin haastaa itseään epämukavuusalueelle ja hakeutua uuteen.

” Naisten tulisi uskaltaa heittäytyä.

– Naisten tulisi uskaltaa heittäytyä ja hypätä vähän liian suuriin saappaisiin. Aina urahyppy ei tapahdu ylöspäin, vaan voi olla arvokasta tehdä myös sivuliikkeitä toisille toimialoille.

Googlen Pohjois-Euroopan kasvumarkkinoinnin päällikkö Yacine Samb on hänkin kokenut uransa aikana saappaat liian suuriksi. Vuonna 2011, kun Suomen Googlella avautui uusi tehtävä markkinoinnissa, Sambin puhelin soi. Hänet pyydettiin työhaastatteluun yritykseen, jonne hän oli muutama viikko aiemmin hakenut töihin. Paikka Dublinista ei ollut kuitenkaan auennut. Nyt uusi tilaisuus tarjoutui kotimaasta.

Kymmenvuotisen Google-uransa aikana Samb on toiminut erilaisissa markkinointiin liittyvissä esimiestehtävissä Suomessa, Pohjoismaissa, Pohjois-Euroopassa ja globaalisti erilaisissa projekteissa. Nyt hän johtaa Pohjois-Euroopan kasvumarkkinoinnin liiketoimintaa. Puolet työ­ajasta hän keskittyy diversiteetin ja tasa-arvon edistämiseen Euroopassa.

Yacine Samb on joutunut tekemään töitä päästäkseen eroon esiintymisjännityksestään.­

Ison globaalin brändin edustamiseen on liittynyt alusta alkaen isoa vastuuta.

– Kun menin Googlelle, huomasin, että täytyy jatkuvasti oppia, uudistua ja pitää itsensä ajan tasalla, jotta pystyn tekemään työtä jota minulta odotetaan. Siksi aloitin kolme vuotta sitten Aalto yliopistossa Executive MBA -tutkinnon, jonka sain valmiiksi vuosi sitten.

Aiemmin Samb oli jo opiskellut kansainvälistä kauppaa ja kiinnostunut datalähtöisestä markkinoinnista.

Googlen monella tuotteella on yli miljardi käyttäjää, ja etenkin markkinoijana on pakko ymmärtää heitä ja heidän muuttuvia tarpeitaan. Esimiestehtävissään Samb on oppinut, etteivät yhden ihmisen rahkeet riitä kaikkeen.

– Ratkaisu on ympäröidä itsensä oikeilla ihmisillä ja palkata tiimiin itseään fiksumpia ihmisiä eri aloilta.

Sano se ääneen

Johtotehtäviin pääseminen on vaatinut niin Airaksiselta kuin Sambilta oman osaamisen markkinointia ja esille tuomista. Se ei aina ole ollut helppoa.

– Tiedostan itsessäni taipumuksen itseni ja osaamiseni vähättelyyn. Ennen ajattelin, että saavutukset puhuvat puolestaan ja minut huomataan, kun teen tarpeeksi töitä. Mutta olen oppinut, etteivät muut saa tietää omista kyvyistä, ellei ainutlaatuista ­arvoaan tuo esille, Samb sanoo.

Myös Airaksinen on oppinut, että ­asioista pitää puhua rohkeasti ääneen.

– Yksi suurimpia oppejani on se, että jokainen kantaa vastuun omasta menestyksestään. Sitä ei voi ulkoistaa toisille. Itsensä ja osaamisensa pitää tehdä näkyväksi.

Julkiset esiintymiset Samb on kokenut haasteena. Viisi vuotta sitten hän esiintyi ensi kertaa television suorassa lähetyksessä ja oli oksentaa ensin kotona, sitten stu­diolla. Jännitys tuntuu välillä edelleen fyysisenä, mutta enää se ei ota kehosta täysin valtaa.

– Ajattelen, että livehaastattelukin on yksi lihas, jota pitää harjoittaa. Tapani selvitä on ollut pitää huolta siitä, että haastan itseäni laittamalla kalenteriin tilaisuuksia, joiden tiedän jännittävän. Kun heitän itseni syvään päähän tarpeeksi usein, se alkaa tuntua helpommalta.

Nykyään, kun Samb saa esiintymispyynnön ja ensimmäinen tunne on, että hän täyttää vain 60 prosenttia vaatimuksista, hän hengähtää ja miettii asiaa uudestaan.

– Usein huomaan, että kyllä minulla onkin osaamista ja vieläpä uniikista näkökulmasta.

Naiset puikkoihin

Kymmenen vuotta sitten Keskuskauppakamari teki ensimmäisen naisjohtajaselvityksen, jossa kartoitettiin sukupuolijakaumaa suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa. Kävi ilmi, että suurin osa naisista oli tukitoiminnoissa, kuten viestintä-, henkilöstö-, tai talousjohtajina.

– Se selitti sitä, miksei naisia nouse toimitusjohtajiksi. Tukitoiminnoista harvemmin ponnistetaan toimitusjohtajapolulle, saati hallituksiin, sanoo Horttanainen.

Keskuskauppakamari lanseerasi naisjohtajaohjelman, jolla edistetään naisten tietä johtotehtäviin. Ohjelma sisältää mm. mentoritapaamisia ja verkostoitumista.

– Halusimme kiinnittää huomiota siihen, miten naisia saadaan vetämään bisnestä. Ylipäätänsä yrityksiltä vaaditaan sitä, että tehdään strateginen päätös naisjohtajuuden ja laajemmin diversiteetin edistämisestä.

Yacine Sambin mukaan naisjohtajuuden sijaan pitäisikin puhua diversiteetistä tai intersektionaalisuudesta, jotta ymmärretään, miten erilaiset vähemmistöt saavat samat lähtökohdat työssä menestymiseen.

” Ennen Googlea kyvykkyyttäni epäiltiin usein.

– Ennen Googlea kyvykkyyttäni epäiltiin usein. Itselleni haaste ei ole ollut se, että olen nainen, vaan se, että olen suomensenegalilainen musta nainen Suomessa, mikä nykyään on kunnia. Intersektionaalisuus asettaa kuvion täysin uusiksi, sillä ihmistä on vaikea laittaa yhteen laatikkoon.

Sekä Airaksinen että Samb nostavat esille esihenkilöiden, tiimin ja mentorien tärkeyden. Sambille Googlen maajohtaja Antti Järvinen on ollut suurimpia tukijoita.

– En varmastikaan ollut Antille se ensimmäinen valinta pari vuotta sitten, kun minulla ei ollut Googlen isoja puhetilaisuuksia takana. Mutta silti hänellä oli luottoa heittää minut isoihin tapahtumiin.

Airaksinen on kiitollinen Also Finlandin johdolle ensimmäisestä toimitusjohtajakokemuksesta.

– Kutsun sitä uhkarohkeudeksi, että he uskalsivat luottaa minuun. Samalla olen iloinen, että uskalsin hypätä tehtävään.