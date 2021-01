3300 e/kk ei riitä Sadun menoihin – asiantuntija neuvoo, miten rahat saa riittämään tilipäivään asti

Eronnut kahden lapsen äiti Satu joutuu välillä stressaamaan, millä hän saa lapset ruokittua, kun tilillä oli vain muutama euro.

Satu, 38 on hoitoalalla. Hän on eronnut ja hänellä on kaksi lasta. Satu on ottanut kulutusluottoa ja luottokorttilainoja. 3300 euron kuukausipalkka ei riitä menoihin.

”Viimeksi marraskuussa stressasin, millä ihmeellä elämme, kun tilillä on vain muutama euro ja palkkapäivään on vielä viikko. Hätätilanteessa maksan ruokaostokset luottokortilla, mutta onneksi minulla on pakastin täynnä riistaa metsästysharrastukseni takia.

Tienaan keskituloisen suomalaisen verran eli noin 3 300 euroa kuussa lisät mukaan lukien. Asuntolainan lisäksi maksan pois auton kulutusluottoa ja lyhennän kahta eri luottokorttilainaa.

Erosin lasteni isästä kolme vuotta sitten ja jouduin silloin ottamaan toisen Visa-kortin käyttöön. Muutin väliaikaisesti vuokralle ja tarvitsin rahaa takuuvuokraan ja huonekaluihin, jotka hankin pääasiassa käytettyinä. Epäonnisesti minulla hajosi silloin myös auto ja jouduin ottamaan kulutusluoton maksaakseni 1 500 euron remontin.

Visalla Afrikkaan

Muutama kuukausi avioeron jälkeen tuli tilaisuus lähteä kaverien kanssa Etelä-Afrikkaan. Taloudellisesti ajattelen matkassa ei ollut mitään järkeä, kun Visa oli ennestään miinuksella, mutta mietin, että tällaista tilaisuutta ei tule toista kertaa elämässä.

Olen käyttänyt luottokortteja eniten matkustamiseen. Afrikan lisäksi olen vienyt lapset Lappiin, ja viettänyt työkavereideni kanssa pidennetyn viikonlopun Levillä. Ilman matkoja minulla ei todennäköisesti olisi yhtään luottokorttivelkaa, mutta yhtään reissua en ole katunut jälkeenpäin. Olen halunnut satsata omaan hyvinvointiini ja tarjota lapsilleni elämyksiä. Lapset puhuvat edelleen Lapin-lomasta.

Ajattelen, että se on myös talouskasvatusta. Kun lapset eivät haluaisi minun lähtevän töihin, selitän käyväni töissä, jotta voimme tehdä yhdessä jotakin mukavaa.

Luottokortin käyttö on omassa tuttavapiirissäni yleistä ja tiedän, että moni tuttuni on samassa jamassa kuin itse olen. Kai se on sitä, kun on niin helppo maksaa luotolla. Ei jakseta säästää, vaan ajatellaan, että kaikki minulle heti.

”Mieluummin elän kuin säästän”

En kirjaa ylös menojani, mutta koen olevani kuluttajana harkitseva. Satsaan mielelläni laatuun. Kun tarvitsin uudet juomalasit, ostin Iittalan Essenceä enkä Ikeaa. Kauniit asiat tuottavat minulle iloa. Uskon myös, että laadukkaat tuotteet kestävät kauemmin ja ovat ajattomia.

Jos minulla olisi enemmän rahaa, kävisin useammin kampaajalla. Säästään värjäämällä hiukseni itse. Haluaisin takaisin myös volyymiripset, joista luovuin vuosi sitten, kun tarvitsin rahaa jouluhankintoihin ja Visa-laskujen lyhentämiseen.

Viime aikoina olen harkinnut kuntosalijäsenyydestä luopumista. Maksan jäsenyydestä 70 euroa kuukaudessa. Työpaikan salilla voisin treenata ilmaiseksi, mutta se ei ole niin viihtyisä eikä siellä ole lapsiparkkia.

Olen päättänyt, että toiseen luottokorttiini en enää koske. Sain maksettua siitä juuri viimeisen lainaerän. Seuraava tavoitteeni on päästä eroon toisesta Visa-lainasta, jota on jäljellä reilut 2 000 euroa. Sen jälkeen minulle jää 150 euroa kuussa enemmän käyttöön.

Olisin päässyt eroon luottokorttiveloistani nopeammin, jos katsoisin tarkemmin, mihin rahaa käytän. Toisaalta olen ihmisenä sellainen, että elän mieluummin kuin säästän.

Näen työssäni elämän raadollisuuden. Ammattini muistuttaa, että täytyy elää vähän kuin viimeistä päivää, koska elämä voi muuttua yhtäkkiä. Haluan nauttia elämästä ja matkustella. Eipähän tarvitse katua jälkeenpäin, mitä kaikkea jäi tekemättä.”

Näin rahat riittävät paremmin – asiantuntijan neuvot Sadulle

Havahdu pienimpäänkin huoleen. Jos mielessä käy ostohetkellä, miten saan tämän maksettua, mieti onko hankinta välttämätön. Listaa kaikki luotot ja osamaksut ja katso, millaisia kuluja niissä on. Huomaat, miten paljon säästät, kun saat maksettua jonkun pois. Lähde maksamaan osamaksuja pois pienimmästä päästä, jolloin vaikutukset tuntuvat nopeasti. Ennakoi. Jos huomaat, että pesukone alkaa piiputtaa, laita rahaa sivuun ja yritä säästää edes osa kodinkoneen hinnasta. Jos ajaudut toistuvasti luottokierteeseen, mieti onko kyse tunneostamisesta. Siihen kannattaa hakea apua.

Vinkit antoi Takuusäätiön Minna Mattila.