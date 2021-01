Main ContentPlaceholder

Työ & raha

Sinikalle jää elämiseen 200 e/kk – sillä pärjää, kun on pakko: ”Suurinta hupiani on vesilaskun kutistaminen”

Työtön Sinikka on ollut velkakierteessä kymmenen vuotta. Välillä on mennyt viikkoja, että hän on elänyt popcorneilla.

