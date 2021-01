”Tuttavat kysyvät, pitääkö heidänkin maksaa kyydistä” – 5 ammattia, joiden edustajilta pyydetään ilmaispalveluksia

Miltä tuntuu, kun sukulaiset ja puolitutut pyytävät jatkuvasti apua ja neuvoja vedoten ammattitaitoon? No, melko kiusalliselta. – Ei kavereidenkaan aina tarvitse saada palveluja puoli-ilmaiseksi.

– Sukulaisista ja tuttavista ei muulloin juuri kuule, mutta kun tietokoneen kanssa on ongelmia, niin silloin kyllä puhelin soi.

Näin totesi eräs ict-asiantuntija jutussamme, jossa kerrottiin, minkä ammattiryhmien edustajilta pyydetään kaikkein useimmin ilmaisia palveluksia.

Kysyimme hiljattain suomalaisilta, yritetäänkö heidän ammattitaidostaan hyötyä myös töiden ulkopuolella.

Kerroimme aiemmin viidestä ammattiryhmästä, joiden adustajilta pyydetään palveluksia kaikkein useimmin. Kärkeen ylsivät hoitajat, rakennusalan ammattilaiset, kokit, parturi-kampaajat ja it-ammattilaiset.

Nyt listasimme vielä viisi ammattiryhmää, joiden edustajilta sukulaiset ja tutut yrittävät pyytää ilmaisia palveluksia.

1. Sähköasentajat

Miksi palkata sähköasentaja, jos tuttavapiiristä sellainen jo löytyy? Näin tuntuvat tuumivan monet.

”Kaikki tuttavat ja toki ilmaiseksi ja mieluiten jo eilen. -- Olen auttanut heitä, jotka ovat olleet valmiita auttamaan minua, kun olen pyytänyt.” – sähköasentaja

”Paras tai pahin tapaus oli viikkoa ennen laskettua aikaani. Pyytäjä pahoitti mielensä, kun en lähtenyt jelppimään.” – sähkö- ja automaatioasentaja

2. Ajoneuvojen kuljettajat

Varsinkin taksikuskit saavat usein kyydityspyyntöjä tuttaviltaan, mutta myös muilta työkseen kulkuneuvoja ajavilta pyydetään apuja.

”Tuttavat saattavat kysyä ‘kaverialennusta’ tai että pitääkö heidänkin maksaa tästä kyydistä. Tuntemattomat asiakkaatkin kysyvät tarjoushintoja, könttähintoja ja jopa ilmaiskyytejä. Usein myös kuulee lauseen ‘voitko jo pysäyttää mittarin tuohon tasasummaan’, vaikka matkaa olisi vielä jäljellä.

”Asiallisen ystävällisesti huomautan, että saan palkkaosuuteni vain maksetusta kyydistä. Enhän minäkään kaupan kassalla sano, että ‘laita poikki siitä ja loput ilmaiseksi’ tai ‘saanko nämä 15 eurolla’ näyttäen koko ostoskoria.” – taksinkuljettaja

”Kun ajoin kaappiautoa, ei ollut viikkoa, ettei jollain olisi ollut jotain ‘pientä’ siirrettävää. Oli jopa sukulaisia, joista ei muuten kuulunut, mutta puhelimen näytössä olevasta nimestä jo arvasi, mitä tarvitaan. Suurin osa osaa kiittää ja jopa tarjota pientä korvausta, mutta on ollut niitä, jotka luulivat sen auton käytön olevan ilmaista minullekin.” – kuorma-autonkuljettaja

”Joskus on puhelin soinut viikkoakin etukäteen, että olenko jonain tiettynä päivänä ajossa. On tullut myös huijattua, etten ole tai että olen jossain kaukana liikkeellä. Ei kavereidenkaan aina tarvitse saada palveluja puoli-ilmaiseksi.” – taksinkuljettaja

3. Juristit

”Vähänkin minut tuntevat pyytävät ilmaiseksi neuvomaan tai ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia.” – juristi

4. Opettajat

Opettajista erityisen suosittuja tuntuvat olevan äidinkielen opettajat, mutta muiltakin kaivataan palveluksia.

”Vakituinen sukulaisten ja ystävien kysymys on ‘mitä kirjaa suosittelet’. Osittain tämä on kivaa small talkia, mutta aiheuttaa myös paineita, koska työn puolesta on jatkuvasti riittämätön olo siitä, ettei ehdi lukea tarpeeksi ja tunne kaikkia kirjoja. Myös oikolukemista ja kieliasun korjailua esimerkiksi työhakemuksista ja opinnäytetöistä toivotaan.” – äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

”Kieltenopettajana minulta saatetaan pyytää käännösapua tai tukiopetusta omalle lapselle ‘pientä korvausta vastaan’. Olen yleensä kieltäytynyt, ellei ole ollut kysymys läheisestä, ja neuvonut ottamaan yhteyttä johonkin muuhun.” – opettaja

”Kollegat ja tutut pyytävät tekemään kortteja tai peräti pienen taulun. Pyydetään vinkkejä erilaisista tekniikoista ja niin edelleen. Korkeintaan kiitos sanotaan. Joskus tulee tunne, että saan olla kiitollinen, kun pyydetään.” – kuvataideopettaja

5. Kosmetologit ja maskeeraajat

”Pyydetään juhannuksen viettoon, mukavalle mökkiviikonlopulle tyttöjeniltaan ja pikkujouluihin. Kun vastaan kutsuun ilahtuen jaksetaan yhä vaan sanoa, että otathan kulmavärit tai jalkahoitovälineet mukaan. -- Muut saisivat nauttia illastaan ja minun pitäisi riemuiten tehdä vapaapäivänä ilmaista työtä.” – kosmetologi

”Suurin osa uusista tuttavuuksista on heti kiinnostuneita saamaan ihonhoitovinkkejä ja pahoittelevat, kun meikki ei ole tasainen tai milloin mitäkin. Usein keskeytän aiheet täräyttämällä: ‘Hei, aivan sama. Mä oon vapaalla nyt.’” – kosmetologi