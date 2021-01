Yksiön sisustus ja keittiöremontti nollabudjetilla – katso kuvat oululaisen Katin löydöistä

Miten tuhansien eurojen kalusteet ja lattian voi saada ilmaiseksi? Roskalava-ammattilainen kertoo vinkkinsä.

Merkkihuonekaluja. Keittiön kalusteet. Lattiamateriaaleja. Kokonaisen asunnon sisustus.

Nämä ja paljon muutakin oululainen Kati Valjus on napannut ilmaiseksi netin ja somen kierrätyspalstoilta.

– Ihmiset eivät meinaa usein uskoa, kun kerron vaikkapa, että löysin ilmaiseksi satojen eurojen lattian tai keittiön kaapit, joiden hinta alkaa olla jo tonneja, Kati sanoo.

Viimeksi Kati sisusti nollabudjetilla yksiön, jonka hän oli ostanut miehensä kanssa sijoitusasunnoksi. Edellinen vuokralainen viihtyi hetken kalustamattomassa asunnossa, mutta uusi vuokralainen oli putkiremonttia paossa useamman kuukauden ja halusi kalustetun kodin.

– Vuokralaisemme on autoton, joten halusin auttaa häntä asunnon kalustamisessa. Minulla oli viikko aikaa vuokralaisten vaihtumisen välissä hommata kalusteet, ja hyvinhän se onnistui. Olin haaveillut Ikean Maskros-valaisimesta omaankin asuntoon, ja olin tosi iloinen, kun sain sen tähän yksiöön.

Vuodesohva oli valmiina yksiössä, mutta muut tavarat Kati hankki Facebookin Roskalava-ryhmästä tai Tori.fi:n annetaan-puolelta.

Hän sopi tavaroille hakuaikoja sen mukaan, miten hän oli muillakin asioilla; yhtään noutoa hän ei sopinut yksittäin. Hän korjasi rikkinäisen pyykkitelineen nippusiteillä.

Ainoa asia, jonka hän osti asuntoon, oli pesukone. Senkin hän sai käytettynä parilla kymmenellä eurolla. Katin mukaan kierrätyskalusteet kävivät vuokralaiselle loistavasti, sillä tämä oli itse ehdottanut niitä.

Ilmaiset tavarat, jotka Kati hankki yksiöön:

Petauspatja

Päiväpeitto

Torkkuviltti

Verhot

Matto

Yöpöytä

Valaisimia

Työpöytä

Keittiön hyllykkö

Kahvinkeitin

Vedenkeitin

Leivänpaahdin

Henkareita

Yksiö ennen ja jälkeen -kuvissa.­

Oululaisten kanssa kierrätys sujuu

Kati on ollut Oulun ja lähiseudun Roskalava-ryhmän jäsen monia vuosia.

Hän sanoo olleensa kierrätyshenkinen ihminen jo pitkään, mutta vasta Facebookin ryhmät ovat avanneet hänelle kokonaan uuden maailman.

– Minustakin tuntui alkuun hassulta, että tavaraa voi saada ilmaiseksi. Rahasta ei saa mainita mitään, sillä muuten ilmoitus poistetaan. Toiminta perustuu antamiseen, Kati toteaa Roskalava-ryhmän periaatteista.

” Tuntui alkuun hassulta, että tavaraa voi saada ilmaiseksi.

– Olisi ollut huippua, jos tällaisia FB-ryhmiä olisi ollut silloin, kun minä olin opiskelija. Niin olisin ehkä välttynyt sukulaisten huonekalulahjoituksilta, joista osa oli rumiakin.

– En osta ikinä juuri mitään, jos ei ole pakko. Kaikki tavara, mitä maailmassa tarvitaan, on jo täällä. Käytössämme on edelleen sohva, jonka päädyin ostamaan opiskelijana noin 20 vuotta sitten.

Oululaisten kierrätystavoista Katilla on vain hyvää sanottavaa. Tavaroiden kunto on Katin mielestä yleensä ilmoitettu rehellisesti. Muutaman kerran vastaan on tullut yllätyksiä: tavarat saattavat olla esimerkiksi homeessa tai haista tupakalle.

Reklamaatio-oikeutta ei ole, joten nämä on sitten toimitettava jäteasemalle omalla kustannuksella, Kati kertoo.

Näistä pienistä ongelmista huolimatta Kati ylistää etenkin Roskalava-palstaa. Sitä käyttämällä säästyy myös kirppikselle tai kierrätyskeskukseen viemisen vaiva.

– Tavarasta halutaan eroon mieluiten heti, joten pitää olla myös valmis sopimaan noudosta välittömästi. Yleensä ehtona on nopea haku tai se vähintäänkin kuuluu palstan kirjoittamattomiin sääntöihin.

Nettikirppisten toimintaan verrattuna Roskalava-palstalla aikataulujen sopiminen on helppoa, sillä ilmaisen tavaran voi jättää vaikka ovenpieleen odottamaan ja asioista sovitaan Facebookissa omalla nimellä. Ensimmäinen varaaja saa hakea tuotteen. Tori.fi:ssä tilanne on huonompi: siellä ei välttämättä näe, että tavara on jo annettu tai myyty eteenpäin.

Oululainen Kati Valjus suosittelee etsimään ilmaisia tavaroita Facebookin kierrätysryhmistä kuukauden vaihtuessa, koska silloin muuttajat yleensä tarjoavat siellä ylijäämätavaraa.­

Poika mukana purkutalkoissa

Toisinaan Kati ja hänen miehensä lähtevät noutamaan varaamansa tavaran välittömästi. He ovat tehneet monet remontit nollabudjetilla.

Maalia, tapettia, parketteja sekä kokonaisia keittiöitä saa ilmaiseksi, kun käy itse purkamassa. Toisinaan Kati pyytää etukäteen lisäkuvia varmistaakseen tavaran kunnon.

– Meillä on ollut alakouluikäinen poikammekin mukana näissä purkutalkoissa. Haluan opettaa lapselleni, että aina ei tarvitse ostaa uutta. Näkemällä vaivaa sekä opettelemalla tekemään itse voi saada toisen roskasta itselleen ihanaa uutta. Säästyneen rahan voi käyttää johonkin itselle merkitykselliseen juttuun.

Kierrätysmateriaaliin voi myös harjoitella uusia taitoja, kuten hiomista ja lakkaamista vapautuneemmin.

” Muuramen parvisänky on arvokkain Roskalava-löytöni.

Viime talvena Kati laittoi toiseen kerrostaloasuntoon parketin ja keittiön, jonka palaset oli purettu omakotitalosta. Kustannukset olivat nolla euroa.

Tällä hetkellä heillä on meneillään oman kotinsa työhuoneremontti. Sinne Kati on hankkinut muun muassa ikkunan, tapetit ja ison osan rakennusmateriaaleista Tori.fi:stä. Hän paljastaa, että paras ajankohta tavaroiden bongaamiselle on yleensä kuukauden vaihde, jolloin ihmiset muuttavat eniten.

Hän kertoo, että tällainen elämäntapa hillitsee kuluttamista. Se kannustaa myös tekemään paljon itse. Vaatteensakin Kati kertoo ompelevansa tai hankkivansa kirpputoreilta. Muualta hankkimansa tekstiilit hän pesee aina 60 asteessa ja välillä myös jäädyttää.

Nollabudjetilla remontoitu lattia ja keittiön kaapistot. Taustalevyn ja tiskikoneen Kati hankki uutena. Remontti tarvikkeineen ja ulkopuolisine putki- ja sähkötöineen maksoi kaikkiaan noin 2 000 euroa, Kati kertoo.­

– Emme ole mieheni kanssa mitään hamstraajia emmekä hanki yleensä tavaraa säilöön, mutta joskus toimimme etupainotteisesti. Viime talvena autotallissamme oli keittiökalusteita. Ja seitsemän vuotta sitten säilytimme hetken Muuramen parvisänkyä, jonka löysin pojallemme ennen kuin sen käyttö oli ajankohtaista. Se taitaakin olla arvokkain Roskalava-löytöni.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla syyskuussa 2018.