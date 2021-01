1 378 euroa säästöön helposti – kolme vaihtoehtoista tapaa toteuttaa suosittu rahahaaste

52 viikkoa säästämistä – esittelemme kolme tapaa, joilla kaikilla pääset samaan reilun tonnin lopputulokseen.

Laita joka kuukausi säästöön viikkonumeron verran euroja, ja vuoden lopussa sinulla on 1 378 euroa.

Niin sanottu 52 viikon säästöhaaste on esitelty lukuisia kertoja nettisivustoilla ja blogeissa. Moni on kokenut sen helpoksi ja hauskaksi tavaksi panna rahaa sivuun, sillä säästösumma kasvaa lopussa mukavaa vauhtia.

Haasteessa on myös huonot puolensa. Merkittävin niistä on, että viimeisten viikkojen säästötavoite on melko iso. Jos haasteen aloittaa vuoden alussa, marras- ja joulukuussa pitäisi pystyä säästämään viitisenkymppiä viikossa – parisataa kuukaudessa. Se voi tehdä tiukkaa.

Säästämisen voi tietenkin aloittaa missä vain vaiheessa vuotta. Kukaan ei estä aloittamasta esimerkiksi kesällä tai nyt vuoden alussa.

Näin 52 viikon säästämishaaste etenee:

Kolme vaihtoehtoa

Yksi vaihtoehto on suorittaa haaste käänteisessä järjestyksessä ja panna ensimmäisellä viikolla talteen 52 euroa, toisella 51 euroa ja niin edelleen.

Kolmas tapa on vielä helpompi: viikot voi suorittaa ihan missä järjestyksessä haluaa, kunhan jokainen summa tulee käytyä läpi. Viikot voi rastittaa yli sen mukaan, kuinka paljon pystyy milloinkin laittamaan sukanvarteen. Ensimmäisellä viikolla voi vaikka säästää euron, toisella 50 euroa ja kolmannella 20 euroa. Silloin rahaa säästyy tasaisempaan tahtiin.

Jos viikoittainen rahan kanssa venkslaaminen ei sytytä, voi kokeilla joka toisen viikon säästösysteemiä. Siinä kahden viikon jälkeen laitetaan jemmaan kolme euroa, seuraavan kahden viikon jälkeen seitsemän euroa ja niin edelleen.

365 päivän haaste?

Mikäli ajattelet, että euro viikossa on naurettavan pieni säästötavoite eikä viisikymppiäkään nyt kummoinen summa ole, voit leikitellä ajatuksella 365 päivän säästöhaasteesta. Ensimmäisenä päivänä euro, toisena kaksi...

Jos pääsisi vuoden loppuun asti ja säästäisi 365 päivää putkeen, rahaa kertyisi 66 795 euroa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla heinäkuussa 2018.