Nyt puhuvat 5 ammatin edustajat, joilta pyydetään eniten palveluksia – raksahommia pullopalkalla, rokotuksia ja hakkerointia...

Suuri osa auttaa mielellään läheisiään, mutta puolituttujen ja ventovieraiden pyynnöt kismittävät.

Mitä yhteistä on hoitajalla, timpurilla ja kokilla?

Kaikilta pyydetään ammattinsa vuoksi varsin usein palveluksia myös vapaa-ajalla.

Muun muassa nämä ammatit nimittäin korostuivat, kun kysyimme suomalaisilta, yritetäänkö heidän ammattitaidostaan hyötyä myös töiden ulkopuolella. Kyselyymme vastasi lähes 400 suomalaista, jotka toimivat kymmenissä eri ammateissa.

Listasimme alle ammattiryhmät, joiden edustajilta kyselyn perusteella pyydetään palveluksia kaikkein useimmin.

1. Hoitajat

Oli sitten minkä sortin hoitaja hyvänsä, niin todennäköisesti törmää usein avunpyyntöihin myös työnsä ulkopuolella.

”Useimmiten perhetutut soittavat ja valittelevat erilaisia vaivoja tiedustellen minulta mahdollisia diagnooseja. Olen hoitanut lukemattomia kipeitä korvia ja haavoja perhepiirissä. Torppaan usein rokotuspyynnöt. Ei ymmärretä, etten voi vapaa-ajallani rokottaa, koska en omista tarpeellisia välineitä anafylaksian varalle.” – sairaanhoitaja

”Esimerkiksi sukulaiset lähettelevät kuvia lastensa hampaista ja kyselevät, milloin mikäkin ruoan kikkare hammasvälissä on syy lähteä hammaspäivystykseen. -- Myös ilmaisten hammastahnanäytteiden ynnä muiden perään kysellään.

Olen kyllä yrittänyt ohjata ja auttaa kysymyksissä, jottei paikan päälle mennä turhan takia. Mutta ilmaisnäytteitä en varasta, enkä myöskään kurki suihin kahvipöydässä pyydettäessä.” – hammashoitaja

”Eläkeläiset, tuttavat ja ystävät kysyvät usein esimerkiksi laboratoriovastausten normaaliarvoista ja tulkintaan liittyvistä asioista, kipulääkityksistä ja lääkkeisiin liittyvistä asioista kysytään usein. -- En missään nimessä ota korvausta, ja on palkitsevaa, kun voi auttaa.” – eläkkeellä oleva anestesiasairaanhoitaja

2. Rakennusalan ammattilaiset

Timpurit ja muut rakentamisen ammattilaiset ovat niin ikään haluttuja tuttavapiirissä.

”Viimeisin tilanne oli, kun vanha tuttava kysyi minua vastaavaksi mestariksi hänen kesämökin saunan tekemiseen. Tietysti tämä olisi pitänyt tehdä pullopalkalla, kun ollaan etäisesti tuttuja, ja kyse on vain saunasta. Olen muutenkin kiireinen omien töiden kanssa, niin en todellakaan ala ilmaiseksi tekemään mitään. Läheisiä tuttuja ja ystäviä autan kyllä.” – rakennusinsinööri / rakennusmestari

”Kutsutaan kylään ja ensimmäisenä kysytään, onko työkalut mukana, ois pikku homma. On kesälomat menneet liiteriä tehdessä. Asuntovaunukatos piti kerran tehdä, vaimokkeen siskolle joka muutto suorittaa, ja sen jälkeen vielä maalaus ja tapetointi… Olen nykyään opetellut sanomaan, että opetelkaa itse tekemään” – timpuri

3. Kokit

Ruoanlaiton ammattilaiset ovat erityisen suosittuja juhlien kynnyksellä.

”’Sinähän on voit varmaan tehdä ruoat meidän Matin rippijuhliin!’, ‘Tervetuloa häihimme! Pystyisitkö sinä mitenkään auttamaan keittiössä tai mahdollisesti hoitamaan koko cateringin? Saat sitten vaikka pari kaljalaatikkoa vaivanpalkaksi.’, ‘Hei sano äkkiä joku resepti’, ‘Miten sä teet sen kanapastan sillä sun salaisella reseptillä?’”

4. Parturi-kampaajat

Montaa kampaajaa on pyydetty ottamaan sakset ja värit mukaansa kyläilylle tai tekemään kampauksia juhliin puoli- tai täysin ilmaiseksi.

”Olen auttanut niitä, joiden tiedän korvaavan palveluksen palveluksella. -- Joskus puolitutuille olen ilmoittanut, että voin laskuttaa kevytyrittäjänä normaalin hinnan. Eipä ole enää sen jälkeen tarvinnut heitä palvella.”

”Röyhkein oli farmaseutti, joka tunnisti, että olen kampaaja, ja kun olin itse apteekissa hakemassa lääkkeitä, kysyi, miten hänen hiuksiaan voisi värjätä. -- Vapaa-ajalla laitan vain perheenjäsenteni hiuksia pari kertaa vuodessa.”

”Suostun auttamaan vapaa-ajalla vain hyvin harvoja ja sillon en edes odota korvausta, koska haluan auttaa ja tiedän, että se menee tarpeeseen, eikä ole hyväksikäyttöä.”

5. It-ammattilaiset

”Yleisimmin tulee pyyntöjä tasoa: ‘Hei, sä kun osaat noita tietokonejuttuja, niin viitsitkö hakkeroida tän mun kaverin Facebook-tilin, kun pitäis päästä lukemaan muutama keskustelu’. Toisinaan tulee myös ehdotuksia, että jos teen ilmaiseksi esimerkiksi mobiilisovelluksen, niin saan siitä sitten vaivanpalkaksi nimeni jonnekin, tai että voisin käyttää sitä omassa CV:ssäni.

Erittäin raivostuttavaa, kun sovellusten kehittämiseen menee todella paljon aikaa, kuukausiakin kompleksisuudesta riippuen. Muutaman kerran olen jotain pientä apua antanut ja niistä myös kiitosta saanut.” – ohjelmistokehittäjä

”Kun menen käymään sukulaisten tai tuttujen luona, saan eteeni usein koko perheen laitteet, jotka kaikki pitäisi korjata tai laittaa toimintaan. Usein sukulointi menee omalta osaltani töissä. Korvausta harvoin saa ja jos saa, niin sitä tarjoaavat isovanhemmat ja yleensä niin paljon, ettei sitä kehtaa ottaa vastaan. Kaverit ja ydinperhe harvoin muistavat, että tuo on minulle työtä.” – IT-asiantuntija

”Sukulaisista ja tuttavista ei muulloin juuri kuule, mutta kun tietokoneen kanssa on ongelmia, niin silloin kyllä puhelin soi. Yleensä ei edes kuulumisia kysellä, kun jo alkaa, että koneessa on ollut sitä ja tätä ongelmaa tai että pitäisi ostaa uusi, millainen sen pitäisi olla. Joskus on kylään kutsuttu ja ensimmäiseksi saakin mennä istumaan totaalisolmuun menneen koneen ääreen, ja siinä se ilta sitten vierähtääkin. -- Vanhemmat joskus jopa mainostivat sukulaisille ja tutuilleen että minulta saa apua, piti aika voimallisesti ilmaista että parempi jos lopettavat sen alkuunsa.” – ICT-asiantuntija

Läheisiä autetaan mieluummin kuin muita

Kyselyn perusteella erilaisia palveluksia pyytävät niin ystävät ja sukulaiset kuin etäisemmät tuttavuudet: naapurit, puolitutut ja jopa täysin satunnaiset ihmiset. Valtaosa suhtautuu pyyntöihin penseästi: Yli kolmannes kertoi yleensä auttavansa vain, koska ei kehtaa kieltäytyä, vaikka haluaisi. Kuusi prosenttia kieltäytyy aina tilanteesta riippumatta.

Moni kertoo uransa alussa tehneensä enemmän palveluksia tutuille, mutta kokemuksen kartuttua vähentäneensä sitä tai lopettaneensa kokonaan.

”Nuorempana ei kehdannut kieltäytyä, ettei pahoita mieltä keneltäkään. Nyt uskaltaa sanoa, että tule konttorilla käymään niin keskustellaan. Tai jättää vain vastaamatta puheluihin työajan ulkopuolella, vaikka kyllä siitäkin joskus tulee sanomista.” – katsastaja

”Nykyään sanon, että en tee ilmaista työtä, mielummin vietän vapaa-aikani lastenlasten kanssa. Jos autan, niin lyhyt neuvo, enkä ota vastuuta, jos menee väärin, koska en tiedä koko kuviota.” – kirjanpitäjä

Läheisiä, kuten hyviä ystäviä ja perhettä, autetaan mieluummin kuin muita. Kolmannes kertoi tarjoavansa apuaan, jos kysyjä on läheinen, mutta kieltäytyvänsä muiden pyynnöistä. Neljännes auttaa aina mielellään kysyjästä riippumatta.

”Annan mielelläni alaani liittyviä neuvoja ja ohjeita. Kun ei kaikilla ole mitään hajua, kuinka toimitaan kun läheinen nukkuu pois. Enkä missään nimessä halua siitä mitään korvausta. Näissä asioissa autan ja neuvon mielelläni. Kiitollisia ovat kaikki. Se riittää minulle.” – hautaustoimistoyrittäjä