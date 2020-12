Suvi-Tuulin, 41, sienityynyistä tuli yllättäen kansainvälinen somehitti –”Dollarinkuvat alkoivat jo pyöriä silmissä”

Yksi twiitti synnytti Suvi-Tuuli Junttilan sienityynyjen ympärille pöhinän, joka räjäytti tilausmäärät ja sai valmistajan paniikin partaalle. ”Sienet tulivat jo uniinkin.”

Se oli ihan tavallinen marraskuinen sunnuntai-ilta. Suvi-Tuuli Junttila puuhaili kotonaan, kun hän sai viestin kotisivujensa ylläpitäjältä. Yleensä hyvin hiljaisilla sivuilla oli yhtäkkiä hirveä trafiikki.

Kun Suvi-Tuuli avasi sähköpostinsa, se oli täynnä viestejä tuntemattomilta: Täältäkö näitä ihania tyynyjä voi tilata? Paljonko nämä maksavat? Toimitatko myös Uuteen-Seelantiin?

Seuraavaksi kotisivut kaatuivat, ja Suvi-Tuulin sähköpostitili suljettiin. Kävijämäärä oli yrittänyt turvallisuusrajat.

Suvi-Tuuli on helsinkiläinen lastenkirjailija ja graafinen suunnittelija, joka tekee päivätyökseen Me Naisia. Hän valmisti ensimmäiset sieniä kasvavat Fungimaa-tyynynsä 2009 Korjaamon joulumyyjäisiin.

– En enää edes muista, mistä sain idean. En ole varsinaisesti sieni-ihminen.

Tyynyt eivät olleet mikään valtaisa suksee.

– Moni ihasteli niitä, mutta tyynyt ovat melko hintavia, sadan euron paikkeilla. Ne ovat hitaita valmistaa, joten ei niitä oikein halvemmalla kannata myydä.

Seuraavana syksynä Suvi-Tuuli esitteli tyynyjään Habitare-sisustusmessuilla.

Taas moni ihasteli hassunhauskoja ilmestyksiä – sienten sisällä on rautalankaa, joten niitä voi väännellä erilaisiin asentoihin – mutta kaupaksi meni lopulta vain jokunen.

Vuosikymmen hiljaiseloa, ja sitten räjähti

Suvi-Tuuli perusti kuitenkin tyynyilleen kotisivut, ja niitä myytiin joissakin liikkeissäkin. Vuosikymmenen mittaan niitä meni kaupaksi harvakseltaan – kunnes tuli se marraskuinen ilta 2020.

Suvi-Tuuli tiesi, että hänen tyynykuviaan löytyy Pinterestistä, mutta mistä nämä kaikki ihmiset olivat yhtäkkiä keksineet ne? Suvi-Tuulin oli pitänyt jo lopettaa bisneksensä, mutta hän oli unohtanut sulkea kotisivut.

Sitten hän löysi käyttäjän @2cecily2furious twiitin: i just think these mushroom cushions are really great and we should talk about them.

Vapaasti suomennettuna se kuuluu: ”Minusta nämä sienityynyt ovat hienoja ja meidän kannattaisi puhua niistä.” Twiitissä oli lähes 150 000 tykkäystä ja 19 000 uudelleentwiittausta.

Kohta ulkomaisesta nettilehdestä pyydettiin haastattelua, ja brittiläinen verkkosivusto House Beautiful kirjoitti tyynyjen olevan nyt ”The Thing”.

– Dollarinkuvat alkoivat pyöriä silmissäni. Perustanko tyynytehtaan? Pitääkö minun irtisanoutua töistä?

Seuraavaksi iski paniikki. Tyynyjä ei ollut valmiina yhtään.

– Mitä jos tämä on nyt suuri tilaisuuteni ja mokaan tämän? Hirveä tunne!

Suvi-Tuuli palkkasi ompelijan ompelemaan tyynyliinoja ja sukulaistytöt väsäämään sienille jalkoja. Itse kahden lapsen äiti otti iltaisin ”omaa aikaa”, katsoi The Crownia ja kokosi sieniä.

Juuri ennen joulua Suvi-Tuuli laski saattaneensa maailmalle yli 30 tyynyä: Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Japaniin, Englantiin, Saksaan, Kanadaan... Uuteen-Seelantiin posti ei toimittanut pandemian takia.

Kaikille halukkaille tyynyjä ei mitenkään riittänyt. Kun joululahjat oli hankittu, kiinnostus myös selkeästi hiipui.

Hypen myötä myös nettihuijarit ja copycatit ehtivät asialle. Suvi-Tuulin mukaan tyynyistä on näkynyt markkinoilla myös halpakopioita, ja jotkut ovat kaupanneet tyynyjä netissä hänen kuvillaan.

Sienityynyjen elämä varmasti jatkuu jossain muodossa edelleen. Verkkosivuilla on vielä kävijöitä, vaikka kyselyjä tyynyistä tulee enää harvakseltaan. Suvi-Tuuli kuitenkin epäilee, että hänen suurin momentuminsa taisi nyt olla tuossa.

– Mutta hyvä niin. Olen helpottunut. Sienet tulivat jo uniinkin.