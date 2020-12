Kotikutsut ovat olleet suomalaisille naisille tapa hankkia lisätienestejä jo yli 50 vuoden ajan. Mutta mitä nyt, kun kaiken voi jo tilata netistä? Oliko korona viimeinen niitti?

Emmi Enqvist valmistaa kotikutsujen aluksi pienen ruoan kuten vaikka puuron. Se on valmis, kun tuotteet on esitelty.­

Ennen ensimmäisiä Tupperware-kutsujaan Emmi Enqvist, 19, lähetteli ääniviestejä tiiminjohtajansa kanssa. Olihan kaikki varmasti mukana? Ajomatkalla Tampereelta Hämeenlinnaan jännitti hirveästi.

Vuoden alussa Enqvist oli päähänpistosta alkanut selata suoramyyntiyritysten nettisivuja.

– En tiennyt konsulentin hommasta mitään, mutta lähetin Tupperwaren tukkumyyjälle pitkän viestin, että saisinko tulla mukaan toimintaan.

Enqvist oli valmistunut vähän aikaisemmin merkonomiksi ja töissä kaupassa. Hän ei ollut käynyt koskaan yksilläkään kotikutsuilla, mutta konsulentin työ vaikutti kivalta ja helpolta, työajatkin saattoi päättää itse.

Perillä Hämeenlinnassa odottivat kaverin äidin emännöimät kutsut. Enqvist asetteli kulhot ja kipot pöydälle ja toivotti vieraat tervetulleiksi.

Illan hitti olivat mikrokuituliinat. Kutsujen jälkeen tuli tunne: tätä pitää päästä tekemään lisää.

Olohuoneista Instagramiin

Kotikutsumyynti on 70 vuotta vanha ilmiö, joka levisi maailmalle Yhdysvalloista. Ensimmäisten myyntikekkereiden takana oli Tupperware.

Se lanseerasi muoviset säilytysrasiansa jo 1940-luvulla, mutta moderniudestaan huolimatta astiat eivät lähteneet myymään kaupoissa. 1950-luvulla firma keksi värvätä konsulentteja kauppaamaan niitä kotirouville ystävineen. Kotikutsuilla konsulentit pystyivät esittelemään purnukoiden nerokkuutta kädestä pitäen – ja myynti nousi kohisten.

Suomeenkin Tupperware saapui vuonna 1965, kun muuan rouva nimeltä Elisabeth Rehn ryhtyi sen maahantuojaksi muiden töidensä ohessa.

Homma voi kuulostaa puuhastelulta, mutta etenkin menneinä vuosikymmeninä Yhdysvalloissa kotikutsut olivat naisille tapa ansaita omaa rahaa, vaikka heitä ei muutoin kannustettu työskentelemään kodin ulkopuolella. Uutterimmat saattoivat päästä kovillekin tienesteille ja murtaa siinä samassa sukupuolirooleja.

Sittemmin monet yritykset ovat kopioineet idean. Nykyään kotikutsuja järjestetään kaikkialla maailmassa, ja niillä myydään kosteusvoiteita, kynttilöitä, lastenvaatteita, laihdutuspatukoita, seksileluja, uunivuokia... Suomessa tunnettuja suoramyyntibrändejä ovat esimerkiksi NuSkin, Oriflame, Herbalife, Mary Kay, Perfect Home, Nosh, Pomp de Lux, ZinZino, Me& I ja monet muut.

Yrityksiä ja ansaintamalleja on erilaisia, mutta useimmiten konsulentit tai edustajat toimivat itsenäisinä jälleenmyyjinä ja saavat myymistään tuotteista provision. Kutsut järjestävä emäntä puolestaan saa useimmiten palkkioksi tuotteita tai alennuksia niistä. Joskus edustajat voivat myös itse emännöidä kutsuja.

Osa suoramyyntifirmoista voi toimia verkostomarkkinointiperiaatteella, jolloin edustajat saavat provision myös rekrytoimiensa uusien edustajien myynnistä. Silloin tosin on vaara, että tienaamaan pääsee vain ylätaso, ja alatason myyjä ottaa persnettoa.

Ja jos suoramyynti tapahtui ennen ihmisten olohuoneissa, internetin myötä se tapahtuu yhä useammin sosiaalisessa mediassa. Monien alun perin kotikutsumyynnistä ponnistaneiden brändien edustajat kauppaavat tuotteita koko ajan enemmän esimerkiksi Instagramissa, ja monia tuotteita voi tilata jo suoraan yrityksen verkkokaupasta.

Tupperwarea tosin ei voi Suomessa ostaa vieläkään muutoin kuin konsulenteilta.

Sekavaa? Ehkä, mutta yksi asia ei ole muuttunut: kotikutsuhommat kiinnostavat naisia edelleen. Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton mukaan 75 000 suomalaista hankkii elantonsa tai lisätuloja suoramyynnin avulla. Heistä naisia on 85 prosenttia.

Itsenäinen työ kiinnostaa

Se on ehkä vähän jännä, sillä luulisi, että aikana, kun netistä voi jo tilata mitä vain, kotikutsuille ei riittäisi enää asiakkaita. Eikä kaikille riitäkään: esimerkiksi kynttiläfirma PartyLite lopetti marraskuussa toimintansa Pohjoismaissa.

Sivutulot kuitenkin kiinnostavat yhä useampia. Suomen Tupperwarella on tuhansia konsulentteja, ja heidän määränsä on viime aikoina ollut vain kasvussa.

– Moni on nyt epävarma toimeentulostaan ja etsii sivutyötä. Ajatellaan, että jos jotain tapahtuu omassa työssä, on jotain mitä kohti mennä. Moni on myös kiinnostunut yrittäjyydestä ja itsenäisestä työskentelystä, Tupperwaren Suomen ja Tanskan aluejohtaja Virpi Valkonen sanoo.

Tupperwaren konsulenteissa on yhä paljon myös kotiäitejä, jotka haluavat tienata lastenhoidon rinnalla. Valkosen mukaan riippuu jokaisen omasta elämäntilanteesta, miten työllä tienaa. Ansiot riippuvat pitkälti siitä, minkä verran esittelyjä tekee. Jollekin viisi viikossa on paljon, toiselle kymmenen on normaali määrä.

Kosmetiikkayritys Oriflamella on Suomessa noin 10 000 brand partneriksi kutsuttua edustajaa, joista noin 6 000 on jatkuvasti aktiivisia. Toimitusjohtaja Henrik Grannas kertoo, että uusien brand partnereiden määrä on nyt kasvanut edellisvuosiin verrattuna.

Grannaksen mukaan työ on nyt murroksessa, ja siksi itsenäinen työ suoramyynnin parissa kiinnostaa.

– Nyt halutaan olla mikroyrittäjiä tai hankkia ekstratyö, koska tulovirtaa halutaan useammasta lähteestä. Ihmiset haluavat tehdä töitä digitaalisesti esimerkiksi somekanavia ja livestreameja hyödyntäen, missä ja milloin tahansa.

Grannasin mukaan suoramyyntifirmat ovat hyötyneet myös alustatalouden kasvusta.

– Meidän alustamme on samantyyppinen alusta kuin Uber tai Wolt. Lisäansioita haluava yksityishenkilö voi tulla mukaan hyvin pienellä taloudellisella riskillä.

Oriflamen brändipartnereiksi on viime aikoina ryhtynyt erityisesti nuoria.

– Noin puolet tänä vuonna tulleista uusista brand partnereista on 22–35-vuotiaita. Nuoret ovat nopeita kokeilemaan uusia asioita ja he menestyvät hyvin tämänhetkisessä mallissa, jossa toimitaan paljon verkossa, Grannas sanoo.

Kotikutsut etänä

Juuri sellaiselta nuorelta Emmi Enqvistkin kuulostaa.

Kun hän aloitti Tupperwaren konsulttina helmikuussa, kalenterissa oli 13 kotikutsut. Kun niistä yhdet toisensa perään peruuntuivat koronan takia, hän alkoi järjestää etäesittelyjä Zoomin välityksellä. Alkuun tekniikka tökki, ja Enqvististä tuntui, että kotona oli huonot tilat esittelyjä varten. Mutta se oli vain tottumiskysymys, sillä nopeasti etäesittelyt alkoivat tuntua käteviltä.

– Kotoa ei tarvitse poistua ja esittelyjä voisi pitää vaikka muutaman illassa.

Olivatpa kutsut olohuoneessa tai verkossa, Enqvist avaa ne leikillä, joka keventää tunnelmaa ja rentouttaa vieraat. Hän saattaa pyytää vieraita kertomaan itsestään jonkin positiivisen asian, joka alkaa samalla alkukirjaimella kuin oma etunimi.

Tupperwaren konsultteja alettiin kyllä kouluttaa etäesittelyihin jo pari vuotta sitten, kun kukaan ei ollut vielä kuullutkaan koronasta.

– Ajattelimme, että se mahdollisuus olisi hyvä olla, jos esittelyn haluaa pitää vaikka toisella puolella maata asuville sukulaisille. Tai se on varasuunnitelma, jos auto ei lähde käyntiin 40 asteen pakkasella. Silloin emme osanneet edes kuvitella, miten maailma muuttuisi, Virpi Valkonen sanoo.

Kun koronarajoitukset keväällä astuivat voimaan, oli Suomen Tupperwaren syntymäpäiväviikko ja kutsuja oli sovittu paljon. Konsulentit joutuivat kääntämään toimintansa etäesittelyiksi yhdessä viikossa.

– Ainahan joku kokee, että etäesittelyt eivät ole oma juttu ja haluaa ensin odottaa, että korona on ohi, mutta lähes kaikki ovat löytäneet siitä uuden mallin toimia.

Myös Oriflamen brand partnereita on kannustettu verkkotapahtumien järjestämiseen jo parin vuoden ajan, mutta vasta koronan myötä homma lähti todella lentoon. Nyt Oriflamen verkkokutsujen määrä on tuplaantunut viime vuodesta ja kasvaa edelleen.

– Ihmiset haluavat edelleen kokoontua yhteen, mutta perinteisten kotikutsujen kulta-aika on varmaan ohi, Grannas sanoo.

Valkonen taas uskoo, että koronan jälkeen osa palaa tavallisiin esittelyihin, mutta osa jatkaa varmasti puhtaasti online-esittelijöinä.

Emmi Enqvist ei näe suurta eroa perinteisten ja etä­esittelyjen välillä. Virtuaalikokoontumisissakin voidaan kysellä ja jutella, jos ei puhuen niin ainakin chatissa.

– Paitsi että esittelyn päätteeksi ei enää siirrytä kahvittelemaan. Tosin osa emännistä on kertonut, että joskus vieraat jäävät vielä linjoille, kun minä olen poistunut.

Tupperwaren Valkonen uskoo, että etäkutsuilla on ollut nyt tärkeä rooli sosiaalisen elämän korvaajana.

– Omalta kotisohvalta ei ole tarvinnut lähteä, mutta silti on voinut olla toisten kanssa tekemisissä.

Koirille ruokaa

Enqvist aloitti syksyllä tradenomin opinnot, ja samalla hän jätti työnsä kaupassa. Konsulentin hommat sopivat hänestä paremmin sivutyöksi, sillä nyt hän voi itse valita, paljonko niitä tekee.

Jonain viikkona Enqvistillä voi olla kahdeksankin esittelyä, joskus ei yhtään. Hänen oma tavoitteensa on yksi per viikko. Tupperwarella konsulentti tienaa noin 25 prosenttia kutsujen myynnistä. Valkosen mukaan kutsujen keskimyynti on 400 euroa.

– Joskus se on enemmän, joskus vähemmän. Kyllä tässä voi tienata ihan hyvin. Minulla on kaksi koiraa ja auto. En selviäisi pelkillä opiskelijan tuilla, Enqvist sanoo.

Enqvist aloitti juuri myös tiiminjohtajana. Hänestä tuntuu innostavalta päästä auttamaan ja kouluttamaan muita. Sitä hän ei osaa vielä sanoa, mitä tekee, kun valmistuu ja saa ehkä päivätyön.

– Mutta on vaikea uskoa, että jättäisin Tupperwarea ainakaan kokonaan. Miellän tämän ehkä enemmän harrastukseksi kuin työksi, sillä tämä ei tunnu yhtään rankalta. Saan tästä hyvää vastapainoa koululle.