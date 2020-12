Suomalainen Irina, 32, strippaa työkseen: ”Joskus on helpompaa sanoa, että olen pukusuunnittelija”

Strippari Irina Tundran työ on paljon muutakin kuin vain riisumista. Työssään hän haluaa myös parantaa naisten asemaa.

Me Naisten 24 h -juttusarjassa eri alojen huippunaiset kertovat ajankäytöstään ja valinnoistaan työssä ja arjessa.

Taiteilijanimellä esiintyvä Irina Tundra, 32, on nukkunut edellisyönä vain kolme tuntia. Hän on valvonut aamuviiteen asti valmistelemassa striptease-esitystään, joka on osa Espoossa järjestettävää erotiikkailtaa.

Irina on työskennellyt stripparina jo kymmenen vuotta, mutta pitää tuoreinta esitystään yhtenä uransa kohokohdista. Hän on päättänyt ensimmäistä kertaa ottaa esityksellään kantaa naisen asemaan yhteiskunnassa.

– Naisille asetetaan epärealistisia ja ristiriitaisia vaatimuksia. Esimerkiksi minua on huoriteltu paljon työni vuoksi. Tuntuu, ettei nainen koskaan kelpaa. Minäkin olen joko huora tai pihtari – vaikka olen tanssija.

Irina on valinnut kappaleet tarkkaan: hän haluaa ottaa kantaa niiden sanoituksien avulla.

” Veikkaan, että esitykseni on kyllä helmiä sioille. Luultavasti yleisö vain odottaa, milloin vaatteet lähtevät pois.

Irinalle on kuitenkin tärkeää valmistella työnsä hyvin, vaikka kaikki yksityiskohdat eivät katsojalle avautuisikaan. Hän on aina ihaillut ihmisiä, joilla on korkea työmoraali.

Kirjassaan Irina Tundra K-18 (Docendo 2019) hän kertoo, mitä kaikkea stripparin ammatti pitää sisällään. Stripparin työ ei suinkaan tapahdu vain lavalla, vaan suurin osa Irinan työtunneista koostuu täysin muista tehtävistä. Keikkamatkat hän käyttää sähköposteihin vastaamiseen ja esitysten buukkaukseen. Hän on suunnitellut oheistuotteita, kuten nimikkoenergiajuoman, kalentereita ja autonraikastimia. Irina myös myy verkkokaupassaan muun muassa videoita, valokuvia ja käyttämiään pikkuhousuja. Jälkimmäisistä hän veloittaa 29 euroa.

Irinalla on yli 200 paria kenkiä. Useimmissa on huikeat korot.­

Lisäksi aikaa kuluu esitysasujen ompelemiseen. Itse valmistetut asut ovat Irinan tavaramerkki. Uusinta Herttakuningattaren jakkua hän ompeli juuri kaksi päivää.

– On tärkeää, että me stripparit itse pidämme tätä oikeana työnä. Silloin meidät myös otetaan tosissaan. Onneksi strippareita näkee keikoilla kännissä huomattavasti harvemmin kuin kymmenen vuotta sitten, eikä palkkoja enää makseta pimeänä.

Kymmenen vuoden aikana palkkiot ovat nousseet. Irina uskoo vaikuttaneensa siihen.

– Olen vaatinut suurempia korvauksia, ja myös kollegani ovat oppineet pyytämään enemmän. Ei ole mitään järkeä matkustaa viikonlopuksi Kalajoelle, jos keikkapalkkio on vain pari sataa. Olen iloinen, että olen osaltani voinut kehittää alaa paremmaksi.

Rutiinit: ”Raha motivoi”

”Rakastin lapsena rutiineja ja olin oikea aamuvirkku. Heräsin aina kuudelta ja nautin siitä, että päivät toistuivat samanlaisina. Kun ryhdyin strippariksi, aikatauluni kääntyivät päälaelleen. Raha on todella suuri motivaattori. Se muuttaa vaikka mitä, jopa sisäisen kellosi.

Ymmärsin, että tämän työn avulla voin tienata ja päästä näkemään maailmaa. Lisäksi työni on hauskaa! Laukussani on aina kuittivihko ja passi, koska ikinä ei voi tietää, minne päädyn seuraavaksi. Se on työssäni parasta. Minulla on aina vapaus lähteä vaikka seuraavana aamuna Kööpenhaminaan vetämään show tai nauttimaan vain vapaa-ajasta.

Nykyään rutiinit ahdistavat minua. En voisi kuvitellakaan tekeväni tismalleen samoja asioita päivästä toiseen. Siksi yrittäjyys sopii minulle täydellisesti. Viisi vuotta sitten yritin palata koulun penkille ja suorittaa kosmetologitutkinnon, mutta kestin vain puolitoista päivää.

Valvon joka päivä myöhään. Esitykset ovat ilta- ja yöpainotteisia, mutta nautin muutenkin öisestä inspiraatiosta. Saatan saada myöhään illalla idean uuteen esiintymisasuun ja ommella sitä aamun pikkutunneille saakka. Menen yleensä nukkumaan kahden ja neljän välillä.

Ainoa rutiini, josta pidän kiinni, on aamupala. En koskaan jätä sitä väliin. Syön ruisleipää ja juon teetä. Mutta sen jälkeen lähtee rokki soimaan ja loppupäivän aikataulu on aina, mitä sattuu!”

Roolit: ”Kotona Irina, töissä Irina Tundra”

”En yleensä kerro uusille tuttavuuksille, mitä teen työkseni. Saatan väittää ihmisille, että olen pukusuunnittelija – ja niinhän minä tavallaan olenkin. Ainakin se on osa ammattiani.

Totuus aiheuttaa usein vaivaannuttavia tilanteita, vaikkakin nykyään ammattiini suhtaudutaan avoimemmin kuin ennen.

Tiedän kuitenkin tyttöjä, jotka ovat esimerkiksi menettäneet päivätyönsä strippaamisen takia.

Herttakuningattaren asuun Irina taiteili näyttävän kauluksen pelikorteista.­

Lapsena olin kunnon poikatyttö ja sanoin, etten koskaan ala meikata. Toisin kävi! Meikit ja muhkeat tekoripset ovat iso osa työidentiteettiäni, ja olen myös koulutukseltani meikkaaja-maskeeraaja.

Vapaapäivinäni en kuitenkaan koskaan meikkaa enkä pukeudu kotona näyttävästi. Tietokonehommat teen mieluiten kylpytakissa tai alasti. Moni ei varmaan tunnistaisi minua lavapersoonani kanssa samaksi ihmiseksi, jos näkisi minut kotikonttorillani.

Ulkonäöstä huolehtiminen on työssäni tärkeää, joten käytän siihen aikaa jopa viisi tuntia päivässä.

20-vuotiaana otin rintoihini kauan haaveilemani silikonit. Täytettyäni 30 aloin ottaa botoksia otsaani. Nyt olen myös kokeillut huuliini täytteitä.

Pidän kehostani huolta harrastamalla joogaa. Käyn myös joka ilta kävelyllä, ellei minulla ole esitystä. Olen kasvanut kotiruoalla enkä usko ihmedieetteihin. Työskentelin kerran privaattipaikassa, jossa ei ollut mikroa, ja söin päivästä toiseen huoneenlämpöistä makaronilaatikkoa. Sen jälkeen en ole koskenut eineksiin.”

Kotona: ”Olen yksinäinen susi”

”Minulle on tärkeää, että koti on järjestyksessä. Uskon, että jokaisella esineellä on tarkoituksensa ja niiden energia häiriintyy, jos ne eivät ole oikeilla paikoillaan. En varsinaisesti rakasta siivoamista, mutta koska puhdas koti vaatii imuroimista, teen sen mukisematta.

” Olen päättänyt, ettei parisuhde saa tulla työn esteeksi.

Asun yksin ja vietän suurimman osan päivästä itsekseni. Olen oikea yksinäinen susi ja nautin siitä. Erosin neljä vuotta sitten. Avioliitto opetti minulle, etten halua enää asua kenenkään kanssa. En kestänyt kävellä aikuisen ihmisen perässä siivoamassa.

Kaikkein ihaninta yksin asumisessa on se, että saan nukkua niin paljon kuin haluan. Uni palauttaa, parantaa, kaunistaa ja kirkastaa mielen. Se on tärkein kauneusrutiinini. Nukuin koko liittoni ajan huonosti ja eron jälkeen kärsin univelasta vuoden verran. Olen joka ilta kiitollinen, kun pääsen nukkumaan yksin. Herään yleensä kymmeneltä, mutta jos olen väsynyt, nukun hyvällä omatunnolla pidempäänkin.”

Läheiset: ”Kaksossisko kannustaa”

”Äitini olisi varmasti toivonut minulle eri ammattia, mutta ei ole koskaan tuominnut valintojani. Hän on sanonut, että aikuisena saan itse päättää, mitä teen työkseni. Myös kaksoissiskoni on ainoastaan kannustanut minua urallani. Hänen mielestään minä olen oikea luksusstrippari. Hän valoi minuun uskoa urani alkutaipaleella, kun minä pidin itseäni vielä vain tavallisena tanssijana.

Äitini haluaa aina tietää, missä olen keikalla ja että olen varmasti turvassa. Näemme hänen kanssaan nykyään viikoittain, koska asumme lähekkäin. Siskoani näen harvemmin, mutta meillä on uskomaton yhteys, kuten kaksosilla tuntuu usein olevan. Ymmärrämme toisiamme puolesta lauseesta ja saamme tahoillamme ihan samanlaisia ideoita.Voin purkaa työstressiäni perheelleni. Se on tärkeää, koska parisuhteen löytäminen on osoittautunut haastavaksi. Miehet yleensä innostuvat ensin ammatistani, mutta tulevat lopulta mustasukkaisiksi.

Irina lukee paljon myös alaansa liittyvää kirjallisuutta.­

Olen päättänyt, ettei parisuhde saa tulla työn esteeksi. En olisi valmis luopumaan ammatistani poikaystävän vuoksi.

Työn epäsäännöllisyys voi myös olla ongelmallista parisuhteessa. Aikataulut voi olla vaikea sovittaa yhteen, jos toinen käy säännöllisessä päivätyössä ja minä matkustan toiselle paikkakunnalle lyhyellä varoitusajalla.”

Rentoutuminen: ”Ompelu on parasta”

”Välillä minun on vaikea määritellä, mikä on työaikaa ja mikä harrastusta, koska rakastan esiintymisasujen tekemistä. Ompeleminen tekee minut onnelliseksi, ja se on hyvä keino rentoutua. Jos joku sanoo, ettei omista ompelukonetta, se on minusta sama asia kuin kotona ei olisi jääkaappia. Minulla on neljä ompelukonetta.

” Minua on huoriteltu työni vuoksi.

Rentoudun myös linnoittautumalla sohvalle tuntikausiksi. Pidän erityisesti rajatarkastus- ja huutokauppaohjelmista, mutta myös lentoturmatutkimuksia, ufoja ja murhia käsittelevät dokkarit ovat mieleeni.

Uppoudun mielelläni myös kirjoihin, sekä kaunokirjallisuuteen että tietokirjoihin. Nyt olen hankkinut paljon strippareista kertovaa kirjallisuutta. Välillä kaikkein paras nollauskeino on selata tuntikausia Instagramia.”

Tulevaisuus: ”Haluaisin perustaa bordellin”

”Olen alkanut miettiä, että pitäisi tehdä varasuunnitelma. Kroppani ei enää kestä strippaamista samalla tavoin kuin ennen. Lattialta saa naarmuja ja mustelmia, jotka parantuvat aiempaa hitaammin. En ole koskaan säästänyt, vaan kaikki on mennyt mukavaan elämiseen.

Keikkoja ei ole päivittäin, mutta Irina tekee joka päivä jotain työhönsä liittyvää.­

Melkein kaikki stripparit alkavat lopetettuaan välittää muita tanssijoita keikoille. Siihen hommaan on niin kova tunku, että pitäisi keksiä muuta. Ala on murroksessa: ennen strippari kuului pikkujoulujen vakio-ohjelmistoon, nykyään töitä on vähemmän. Välillä tuntuu, että yhteiskunta muuttuu koko ajan konservatiivisemmaksi, vaikka samaan aikaan lääppiminen keikoilla on lisääntynyt. Se harmittaa, eikä seksuaalinen häirintä ole koskaan hyväksyttävää.

Vaikken halua itse ryhtyä seksityöntekijäksi, yksi haaveeni on perustaa oma bordelli. Olisi hienoa tarjota turvallinen työympäristö niille, joita ala kiinnostaa. Toivoisin, että bordellit laillistettaisiin Suomessa. Se voisi myös vähentää meihin stripteasen ammattilaisiin kohdistuvia oletuksia. Jos asiakkaat tietäisivät, mistä seksiä voi ostaa, ei heidän tarvitsisi kuiskutella stripparille ehdotuksia. En tee pornoa enkä myy seksiä, mutta näen päivittäin, miten nämä ammatit menevät monella sekaisin.”

