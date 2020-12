Susanna kertoo, miten asiakkaat raivoavat korona-aikana ostoksilla – yksi asia käytöksessä menee yli rajan

Susanna Hursti työskentelee myymäläpäällikkönä Oulussa. Hän on tehnyt asiakaspalvelutyötä yli 25 vuotta ja sanoo aina myyjille, ettei kenenkään sylkykuppina tarvitse olla.

”Pieni pyyntö oululaiselta ’kaupantädiltä’. Korona-väsymys ja joulu stressaavat varmasti kaikkia, niin kaupassa työskenteleviä kuin asiakkaitamme.

Toivoisin kuitenkin ihmisten muistavan hyvät käytöstavat asioidessaan kaupassa ja toisen ihmisen kanssa. Ja jos ei edes hyviä tapoja, niin ei ainakaan kiroilua ja huutamista.”

Susanna Hursti avautui viime viikolla Facebookin puskaradioryhmässä tilanteesta, jossa hän oli huomauttanut asiakkaalle ikävästä käyttäytymisestä. Vastaukseksi hän oli saanut karjumista ja haukuntaa.

Me Naisille Susanna kertoo puhelimitse, että asiakas tuli hakemaan tuotetta suoraan varastosta – vaikka varastomies oli pyytänyt henkilöä hakemaan kuittauksen ensin myymälän puolelta.

– Varaston ovella kaivattiin esimiestä, ja kun saavuin paikalle, asiakas ei tervehtinyt, vaan alkoi suoraan huutaa. Sanoin, että minulle ei puhuta noin. Kun yritin selittää käytännöistämme, hän kiroili ja kysyi vielä ennen myymälän puolelle lähtöään, että ”olenko joku lessu” eli lestadiolainen, Susanna sanoo.

Susanna on tehnyt asiakaspalvelutöitä yli 25 vuotta.

Viimeiset 16 vuotta hän on toiminut kaupanalalla eri ketjuissa ja oppinut hymyilemään niissäkin tilanteissa, kun asiakas huutaa eikä myyjä voi tehdä mitään.

Erityisesti tämä vuosi on ollut vaativa, hän myöntää.

Korona-aika on näyttäytynyt raivoavien asiakkaiden lisäksi muun muassa turhana kiukutteluna ja sääntöjen karttamisena.

– Asiakkaiden käyttäytymiseen, esimerkiksi turvavälien pitämiseen, täytyy valitettavasti puuttua päivittäin. En ole itse joka päivä myymälän puolella, mutta juttelen myyjiemme kanssa ja tunnen sympatiaa heitä kohtaan, sanoo Susanna, 45.

” Asiakkaiden käyttäytymiseen, esimerkiksi turvavälien pitämiseen, täytyy valitettavasti puuttua päivittäin.

– Olen aina sanonut omille myyjille, että kenenkään sylkykuppina ei tarvitse olla. Jos tilanne on uhkaava tai mennään henkilökohtaisuuksiin, ei sitä tarvitse sulattaa. Oma pelisilmäni on kehittynyt näissä tilanteissa, mutta osa myyjistämme on vielä nuoria ja herkkiä. Yksi loanheitto voi pilata päivän tai kokonaisen viikon.

”Nuoret käyttäytyvät fiksummin”

Tällä hetkellä Susanna toimii myymäläpäällikkönä Oulun Verkkokauppa.comissa.

Hänen mukaansa suurin osa asiakkaista on mukavia ja kärsivällisiä, vaikka jonoja kertyykin. Asiakkailla on maski kasvoilla ja he noudattavat turvavälejä, hän sanoo.

– Täytyy sanoa, että kun nuorisoa aina parjataan, niin useimmiten nuoret käyttäytyvät fiksummin. Noin 50-vuotiaat miehet ovat niitä huonoimmin käyttäytyviä asiakkaita, jotka ovat sattuneet omalle kohdalleni.

– Me myyjät emme voi valita etätyötä ja olemme auttamassa asiakkaita. Mutta koska on korona-aika, joulu ja stressi lahjoista, kannattaa kauppaan varata enemmän aikaa ja malttia. Muistaa yhteisöllisyys ja lämminhenkisyys. Olemme kaikki samassa tilanteessa.