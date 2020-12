Yhden hämmentävän vitsin kassatyöntekijät kuulevat kaikkein useimmin – ja moni ei ymmärrä, mikä siinä on hauskaa

Hauskuus on vitsailijan silmässä – vai miten se menikään.

Samojen vitsien kuuleminen kerta toisensa jälkeen ja niihin ystävällisesti reagoiminen. Siinäpä kaksi asiaa, jotka kuuluvat monen muun työtehtävän ohella kaupan kassalla työskentelevien tyyppien tavalliseen arkipäivään.

Mutta mikä on se absoluuttisesti kaikkien aikojen käytetyin heitto, jonka kassahenkilöt kuulevat?

Me Naiset teki aiemmin asiakaspalvelijoille suunnatun kyselyn. Sen mukaan yksi ”kasku” nousee yleisyydessään ylitse muiden. Ja se on tämä, eri variaatioin:

– Kuittia tarjotessa kuulee usein, että ”pidä sinä, kun ei se mene verotukseen, heh.”

– Kuittia ojentaessa asiakas sanoo vitsaillen: ”Heitä pois, kun ei se kelpaa verotukseen.”

– Eniten kuulen tätä sutkautusta: ”En tarvitse kuittia. Ei mene verotukseen. Heh, heh!”

– Kuittia tarjottaessa suurin osa asiakkaista sanoo, etteivät ostokset mene verovähennyksiin.

Valtaosa kyselyymme vastanneista kassatyötä tehneistä mainitsi ”ei mee verotukseen” -vitsin eniten kuulemakseen heitoksi. Kakkossijaa kuluneimpien vitsien kategoriassa pitelee tukevasti toteamus, että kassahenkilö voi pitää ”kuitin muistona.”

En halua kettuilla, mutta..

Vaikka sutkautus on kulunut, kyselyymme vastanneet suhtautuvat siihen suopean ystävällisesti.

– Joka kerta hymy korviin ja ymmärtäväinen asenne päälle niin selviää tilanteesta kuin tilanteesta, eräs kassatyöntekijä kiteytti.

Ei ole siis mitään syytä tuntea pistoa sydämessään, vaikka olisikin kyseistä repliikkiä laukonut.

Mutta. Sutkautukseen liittyy kuitenkin yksi mystinen kysymys. Miksi niin moni pitää sitä ylipäätään vitsikkäänä?

Kysymystä on pohdittu myös Vauva-lehden Aihe vapaa -keskustelupalstalla.

”Tämä ei todellakaan ole v***uileva kysymys, vaan olen tosissani miettinyt tätä kuumeisesti. – – Mikä siinä vitsissä on se hauska osuus? Sekö, ettei hänellä ole yritystä? Vai esittääkö hän vitsillä olevansa niin varakas, ettei tarvitse verotukseen meneviä ”almuja” vai mikä?” eräs kaupan kassalla työskentelevä miettii.

Keskustelupalstalla moni on sitä mieltä, ettei vitsillä ole sen suurempaa merkitystä. Sutkautuksen puolesta puhujat toteavat, että se on ihan vain small talkia, jonka on tarkoitus keventää tunnelmaa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla helmikuussa 2019.