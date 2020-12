Miksi miehet syrjivät naisia edelleen työelämässä? Asiantuntija kertoo kolme surullista faktaa, joita moni ei arjessa tajua

Suomalainen työelämä on yhä vahvasti sukupuolistunutta. Etenkin miesvaltaisilla aloilla työskentelevät naiset kohtaavat paljon henkistä työpaikkaväkivaltaa, syrjintää ja seksismiä.

Yliopistojen ainejärjestöjen juhlissa tapahtuva seksuaalisesta häirintä on noussut puheenaiheeksi viime päivinä.

Keskustelulle on helppo kohauttaa olkapäätä ja ajatella, että kyse on vain opiskelijapiirien pienestä ongelmasta.

Näin ei kuitenkaan ole: opiskelijapiireissä vallitseva naisvihamielinen ja naisia syrjivä käytös ja ajattelumallit vallitsevat myös työelämässä.

Miesvaltaisilla aloilla, muun muassa rakennus- ja insinöörialoilla työskentelevät naiset ovat kertoneet somessa, että velikerhot ovat monilla työpaikoilla voimissaan ja seksistinen vitsailu arkipäivää. Miehet saavat naisia helpommin palkankorotuksia ja naistyöntekijöiden osaamista vähätellään.

Miksi näin on yhä?

Yliopistonlehtori ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman koulutusohjelmajohtaja Elina Penttinen Helsingin yliopistosta kertoo Me Naisille, että kyse on yhteiskunnassa piilevistä rakenteista, jotka ylläpitävät mahdollisuutta seksismiin ja seksuaaliseen häirintään.

” Suomessa on suuri jako miesvaltaisten ja naisvaltaisten alojen välillä, vaikka kuvittelemme, että meillä on jo päästy pitkälle tasa-arvossa.

Hän puhuu pohjoismaisesta paradoksista: Suomessa vallitsee pitkälle viety sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta käytännössä kulttuurimme ja yhteiskuntamme on vahvasti sukupuolistunutta.

– Se näkyy esimerkiksi siinä, että tasa-arvosta huolimatta meillä on hyvin vahva sukupuolistunut jakauma työelämässä. Suomessa on suuri jako miesvaltaisten ja naisvaltaisten alojen välillä, vaikka kuvittelemme, että meillä on jo päästy pitkälle tasa-arvossa. Suomi myös johtaa tilastoja naisiin kohdistuvassa väkivallassa Euroopassa, Penttinen sanoo.

Suomessa miesvaltaisia aloja ovat tekniset alat sekä vaikkapa puolustusvoimat, kun taas hoiva-, opetus- ja palvelualat ovat naisvaltaisia. Eri aloja arvotetaan eri tavoin: miehiset alat ovat arvostettuja ja paremmin palkattuja, naisvaltaiset vähemmän arvostettuja ja palkat ovat huonompia.

– Sukupuolentutkimuksen näkökulmasta tällaiset yhteiskunnan rakenteet ylläpitävät mahdollisuutta seksismiin. Häirintä ja naisvihamielisyys voidaan ymmärtää osaksi miehistä, maskuliinista organisaatiokulttuuria.

Miesvaltaisilla aloilla työntekijöiksi palkataan usein keskenään samankaltaisia, samanlaisesti ajattelevia ihmisiä. Kun naisten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen osuus on työpaikalla pieni, suuri miesporukka pystyy vahvistamaan omaa kulttuuriaan. Silloin työpaikoilla ilmenee usein syrjintää ja seksismiä.

– Jos ajatellaan vaikkapa start up -kulttuuria, suurin osa rahoituksesta menee miesten perustamille, miesvaltaisille yrityksille ja naisten perustamat yritykset saavat vähemmän rahoitusta. Silloin tilanne jatkuu.

Miksi kukaan ei puutu?

Jos naisvihamielisyyttä ja naisia häiritsevää käytöstä on edelleen sekä opiskelijamaailmassa että työelämässä, miksi siihen on niin vaikeaa puuttua?

– Sekä opiskelijaporukoissa että työporukoissa on usein yksi tai pari tyyppiä, jotka käyttäytyvät epäasiallisesti. Siihen voi olla todella vaikea mennä väliin, vaikka kaikki tietävät, että se ei ole ok. Ahdistelija voi olla oma työkaveri tai oma lähiesihenkilö. Puuttuminen on entistä vaikeampaa, jos sivustaseuraaja tai uhri on asemaltaan tekijää vähäarvoisempi, esimerkiksi määräaikainen työntekijä, Penttinen sanoo.

” Jos hermostut seksuaalisesta häirinnästä, sinut tulkitaan helposti herkäksi tai ettet ymmärrä huumoria.

Suomessa vallitsee Penttisen mukaan organisaatiokulttuuri, jossa työpaikkahäirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen ovat kohteen ongelma, eivät tekijän.

– Jos hermostut seksuaalisesta häirinnästä, sinut tulkitaan helposti herkäksi tai ettet ymmärrä huumoria. Sen sijaan, että häirintä olisi avoimesti kiellettyä tai tuomittavaa toimintaa.

Penttisen mukaan Suomessa pyritään myös herkästi rationalisoimaan väkivaltaa ja epäasiallista käyttäytymistä – tai sitten sen olemassaolo kielletään kokonaan.

– Jos ajatellaan sukupuolistunutta väkivaltaa, jossa tekijänä on mies, hän pystyy usein selittämään käyttämäänsä väkivaltaa esimerkiksi olosuhteiden aiheuttamaksi tai perustelemaan käyttämänsä väkivallan kohteen syyksi. Siten hän pystyy kieltämään oman vastuunsa väkivallan teoista

Myös virkavallalla, kuten poliisilla, voi olla Penttisen mukaan taipumusta väkivallan vähättelyyn.

– Esimerkiksi parisuhdeväkivaltatilanteissa saatetaan ehdottaa naisuhrille, että asia ratkaistaisiin sovittelemalla mieluummin kuin oikeusjuttua nostamalla. Tällöin vahvistetaan sitä asetelmaa, jossa nainen on sovitteleva ja taipuvainen.

Vastuu vyörytetään usein uhrin harteille

Useissa eri tutkimuksissa on selvinnyt, että työyhteisöjen häirintätapauksissa lähijohtoporras asettuu usein tekijän puolelle.

Elina Penttisen oman henkistä työpaikkaväkivaltaa koskevan tutkimuksen mukaan työelämässä häirinnästä raportoivat henkilöt kohtaavat usein negatiivisia seurauksia. Se opettaa, että häirintään puuttuminen on riski omalle työuralle ja asemalle työyhteisössä.

– Häirinnästä raportoiva kohde tai sivustaseuraaja voidaan sulkea ulos työyhteisöstä ja heiltä saatetaan ottaa pois työtehtäviä. Heitä saatetaan kiristää, heiltä voidaan pimittää tietoa ja heistä saatetaan levittää juoruja ja valheita. Myös heidän mahdollisuuksiaan saada uusia työtehtäviä saatetaan sabotoida, Penttinen luettelee.

Seurauksena häirinnän uhrit pelkäävät mennä työpaikalle, sairastuvat stressiperäisiin sairauksiin, kärsivät unettomuudesta, masentuneisuudesta, ahdistuneisuudesta ja muista traumaattisen stressin oireista. Tekijät joutuvat vain harvoin vastuuseen.

Jos häirintää kokenut henkilö hermostuu ja suuttuu – mikä on normaali reaktio – se voidaan katsoa jopa syyksi, jolla epäasiallista kohtelua perustellaan.

– Traumaattinen stressi käännetään ikään kuin perusteeksi sille, miksi häirintä on ollut ansaittua. Sinä olet tuollainen hankala tyyppi, joten olet ansainnut tämän kohtelun.

Tällaisessa tilanteessa paras ratkaisu väkivallan kohteelle on Penttisen mukaan sama kuin parisuhdeväkivallasta puhuttaessa: lähteä pois, eli irtisanoutua ja hankkia uusi työpaikka. Se ei ole kuitenkaan aina niin yksinkertaista, sillä uutta työtä voi olla vaikea saada.

– Tutkimusaineistomme perusteella noin 30-vuotiaat tietotyösektorilla työskennelleet naiset työllistyivät uudelleen parhaiten, mutta yli 50-vuotiaille naisille uuden työn löytyminen oli mahdotonta. Monet heistä olivat joko sairaslomalla tai yrittivät selvitä eläkevuosiin. Näin on myös kansainvälisen tutkimuksen perusteella.

Seksuaalinen häirintä on ollut viime vuosina paljon tapetilla muun muassa #metoo -keskustelun myötä. Monessa asiassa on menty eteenpäin: isoilla työnantajilla ja yliopistoissa on viimeistään nyt yhdenvertaisuussuunnitelmat, ja kaikenlainen häirintä tuomitaan julkisesti. Silti tosipaikan tullen kompastellaan.

– Kun seksuaalista häirintää tai henkistä työpaikkaväkivaltaa tapahtuu, on valitettavasti hyvin harvinaista, että ne olemassa olevat prosessit toimisivat väkivallan kohdetta tukien.

Oletko kokenut henkistä työpaikkaväkivaltaa? Elina Penttisen tutkimusryhmä kerää tarinoita henkistä työpaikkaväkivaltaa kokeneilta. Voit tutustua tutkimukseen ja kertoa tarinasi täällä.