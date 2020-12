Onko naisvaltaisilla aloilla muka huonompi ilmapiiri? Kyse on sitkeästä myytistä, jolla voi olla vakavat seuraukset

Onko sinullakin käsitys, että naiset ovat miehiä ikävämpiä työkavereita? Puhuvat selän takana pahaa ja kiusaavat? Se ei pidä paikkaansa.

”Työpaikan naiset ‘unohtivat’ työkaverin hotellihuoneeseen, kun lähtivät työtilaisuuden jälkeen vieraassa kaupungissa viettämään iltaa. Hän vietti sen jälkeen aikaa työpaikan miesten kanssa alakerran baarissa. Miehet eivät lähtökohtaisesti juorua ja hyväksyvät herkästi mukaan. Riittää, että juo kaljaa.”

Näin kertoo 32-vuotias toimistotyötä tekevä Laura. Laura ei ole ainoa, joka ajattelee, että työpaikalla on helpompi toimia miesten kuin naisten kanssa. Kun kysyimme suomalaisilta ilmapiiristä heidän työpaikoillaan, useampi näki naisvaltaisuuden ongelmana. Vastaavasti osa laski mukavan meiningin miesvoittoisen porukan ansioksi. Vastaajilta ei erikseen kysytty sukupuolijakauman vaikutuksesta yhteishenkeen.

Talouspäällikkönä työskentelevä Mira, 34, kertoo työnsä tuntuvan suorastaan lomalta. Hän on työpaikkansa ainoa nainen.

”Miehet eivät ole kyräilijöitä ja selän takana paskanpuhujia. Ilmapiiri on hyvä ja läppä lentää.”

Rakennusalalla työskentelevä 44-vuotias Tiia tiivistää ajatuksensa näin:

”Naisena voin sanoa rehellisesti, että miesten kanssa on paljon helpompi tehdä töitä kuin naisten.”

Mutta ovatko ilmapiiriongelmat ja kiusaaminen tosiaan naisvaltaisten työpaikkojen ongelma?

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen (2018) mukaan kiusaaminen tai henkinen väkivalta on yleisintä näissä ammateissa: terveydenhuollon asiantuntijat, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, lainopilliset sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat, teollisuuden ammatit, opettajat, palvelutyöntekijät ja toimistotyöntekijät.

Näistä kaikki paitsi lainopilliset asiantuntijat, teolliset ammatit ja toimistotyöntekijät ovat naisvaltaisia ammatteja. Työolotutkimuksessa kiusaamisella tai henkisellä väkivallalla tarkoitettiin ”eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista”.

Saman tutkimuksen mukaan miehet olivat selvästi tyytyväisempiä oman työpaikkansa ilmapiiriin: Heistä 37 prosenttia oli sitä mieltä, että työpaikalla vallitsee avoin ilmapiiri ja yhteishenki. Naisista sitä mieltä oli alle 30 prosenttia.

Vaikka ilmapiirituloksissa ei puhuta suoraan työpaikkojen sukupuolijakaumasta, niistä voisi periaatteessa päätellä jotain. Suomessa on nimittäin voimakkaasti sukupuolittuneet työmarkkinat: useampi kuin yhdeksän kymmenestä työskentelee ammatissa, jossa on yli 60 prosenttia saman sukupuolen edustajia.

Tutkimustuloksista tuntuisi helpolta vetää suora johtopäätös siihen, että naisvaltaisuus todella aiheuttaa ongelmia. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

Voi olla, että hoitoala korostuu tilastoissa, koska epäasiallista käyttäytymistä on sekä Suomessa että ulkomailla tutkittu paljon juuri sairaalaympäristössä.

– Jos jollain alalla kiinnitetään asiaan huomiota, se yleensä lisää ilmoituksia epäasiallisesta kohtelusta. Siitä tullaan tietoisiksi, kun alalla järjestetään koulutuksia, laitetaan toimintaohjeita kuntoon ja puhutaan aiheesta, selittää sosiaalipsykologi Susanna Kalavainen Työterveyslaitokselta.

Mikään toimiala ei itsessään ole kamala, mutta alaan voi liittyä riskitekijöitä. Tiedetään esimerkiksi, että isot muutokset ja suuri työkuorma lisäävät riskiä ilmapiirin heikentymiseen. Jos mietitään vaikkapa terveydenhuoltoa, on ilmeistä että siellä on sekä muutoksia että paljon raskasta työtä. Sote-uudistuksesta on väännetty vuosia, hoitajista on huutava pula ja työajat ovat rankat.

Vaikka kiusaamista koetaan useissa naisvaltaisissa ammateissa, niin ne ovat myös kuormittavimpia. Sote-alan lisäksi eniten kiirettä koetaan asiakaspalvelu- ja opetustöissä. Sattumaako? Ehkä ei sittenkään.

Kiusaaminen ei ole sukupuolesta kiinni

Susanna Kalavainen tekee käytännön kehittämistyötä erilaisissa organisaatioissa: selvittää konflikteja ja epäasiallisen kohtelun kokemuksia.

– Joskus sanotaan, että naiset kiusaavat enemmän ja miehet ovat reippaita ja rehtejä. Se on klisee, eikä pidä paikkaansa, hän toteaa.

– Epäasiallista käytöstä esiintyy myös miesvaltaisilla aloilla, ja kaikki sukupuolesta riippumatta osaavat kiusata.

Myöskään se ei pidä paikkaansa, että naiset kiusaisivat kierommin ja selän takana, ja miesten kiusaaminen olisi jotenkin suorempaa. Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Elina Penttinen on tutkinut henkistä väkivaltaa työpaikoilla ja huomannut, ettei kierous ole sukupuolesta kiinni.

– Yhdessä tapauksessa nainen oli kieltäytynyt lähtemästä jatkoille. Sen seurauksena miespuolinen lähijohtaja oli levittänyt hänestä kaikennäköisiä valheita, niin ettei kukaan kollegoista enää katsonut naista päin, ja siivooja tuli sylkemään hänen huoneeseensa.

” Kaikki sukupuolesta riippumatta osaavat kiusata.

Tampereen yliopiston tutkija Tuija Koivunen kertoo, että vaikka naiset itse monesti antavat ymmärtää, että naisenemmistöiset työpaikat olisivat hyvin riitaisia, lähempi tarkastelu osoittaa usein muuta.

– Olemme huomanneet, että naiset auttavat toisiaan todella paljon, tekevät työtehtäviinsä kuulumatonta opastamista ja ovat hyvin solidaarisia keskenään. Sitä vain ei nähdä, koska puheenparsi on sellainen.

Millainen käytös hyväksytään?

Loppujen lopuksi Me Naisten kyselyssä työilmapiiriä, oli se sitten hyvä tai huono, selitti sukupuoleen liittyvillä syillä vain nelisen prosenttia vastaajista.

Todellisuudessa huonoa ilmapiiriä ja kiusaamista selittävätkin useimmiten työhön liittyvät syyt.

Jos työpaikalla ei tiedetä, mistä kukakin vastaa tai työn tavoitteet ovat epäselviä, riski ikäviin lieveilmiöihin kasvaa. Tällöin etenkin kiireessä voi käydä niin, että jotain jää tekemättä tai kaksi ihmistä työstää samaa asiaa toisistaan tietämättä.

Epäselvyyksiä syntyy helposti, jos tieto ei kulje. On turhauttavaa, jos vasta homman hoidettuaan saa kuulla, että se olisikin pitänyt tehdä toisin.

Kitkaa voi syntyä myös, jos työpaikalla ei ole pelisääntöjä. Kalavainen sanoo, ettei sääntöjä kannata luoda vain sääntöjen luomisen ilosta. Silti jonkinlaiset yhteiset toimintatavat on hyvä sopia. Muuten voi käydä vaikka niin, että yksi yrittää keskittyä vaativaan raporttiin ja vieressä ideoidaan porukalla kovaan ääneen.

Niin ikään organisaatiomuutokset lisäävät riskiä epäasialliseen käytökseen. Aina ei tarvitse olla kyse irtisanomisista tai lomautuksista, vaan muutos voi joskus olla itsessään myönteinen. Jos samalla kuitenkin kokee, että työtä on liikaa tai sitä ei hallitse, riski nousee. Tällainen tilanne voi olla vaikkapa, jos yritys kasvaa voimakkaasti.

” Jos kulttuuri on sellainen, että pitää vain kestää, se ruokkii ajattelua, että minäkin voin käyttäytyä huonosti.

Yksi olennainen tekijä on organisaatiokulttuuri: sallitaanko työpaikalla epäasiallinen käyttäytyminen?

Näin voi olla, jos siellä ei kannusteta nostamaan epäkohtia ja vaikeita asioita esille, eikä niihin puututa.

– Jos kulttuuri on sellainen, että pitää vain kestää tai konfliktit kuuluvat työn luonteeseen, se ruokkii osaltaan ajattelua, että minäkin voin käyttäytyä huonosti, Kalavainen sanoo.

Myös vanhustenhoitajana työskentelevä Päivi, 52, kokee, että työpaikan ongelmat johtuvat siitä, että ne sivuutetaan. Hän kirjoittaa esihenkilönsä loitontuneen työyhteisöstä korona-aikana.

”Hän on hiljattain eronnut ja käsittelee ongelmiaan työpaikalla. Olemme olleet käytännössä ilman esimiehen tukea ja läsnäoloa jo pitkään.”

Päivin työpaikalla mollataan ja nolataan toisia esimerkiksi kyseenalaistamalla osaamista muiden edessä.

”Epäkohtiin puututaan laiskasti, vaikka niistä kerrotaan työpaikan johdolle. Koemme tämän esimiehen osaamattomuutena.”

Jos johtaminen ei toimi, se tietää yleensä huonoa koko työyhteisölle. Johtajan tulisi olla ennen kaikkea johdonmukainen ja tasapuolinen.

– Kaikkein hankalinta on, jos johtaja on hyvin arvaamaton ja epäoikeudenmukainen, Kalavainen sanoo.

Vaikka johtajilta tupataan tänä päivänä vaatimaan paljon, ei heidänkään tarvitse olla superihmisiä – tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja kyky ottaa palautetta vastaan riittävät.

Joskus ikävän käytöksen takana voi toki olla myös yksilöön liittyviä syitä. Jos työntekijä ei koe hallitsevansa työtään tai uuden oppiminen tuntuu vaikealta, hän voi kokea tarvetta peitellä heikkouttaan. Aggressiivinen piilottelu voi joskus johtaa jopa muiden kiusaamiseen.

Toisaalta huonon käytöksen taustalla voi olla jaksamattomuutta. Henkilökohtaiset tekijät ovat silti harvoin koko totuus, yleensä ilmapiiriongelmat ovat monen asian summa.

Siksi myös ongelmien ehkäisy ja korjaaminen tapahtuvat useilla tasoilla: onko yhteisistä toimintatavoista sovittu, tarvitsevatko esimiehet koulutusta, onko ristiriidoista hyväksyttävää puhua ja voivatko kaikki osallistua työn kehittämiseen?

Työntekijöiden tulisi tietää, miten toimia, jos kokee epäasiallista kohtelua, ja esihenkilöiden, miten ristiriitatilanteisiin puututaan.

Miesnero saa raivota

Miksi kiusaaminen ja ilmapiiriongelmat sitten yhdistetään edelleen niin tiukasti naiseuteen? Elina Penttinen selittää, että miehiltä hyväksytään erilaista käytöstä kuin naisilta. Vaikka miespuolinen johtaja purkaisi stressiään raivoamalla, sitä ei välttämättä pidetä epäasiallisena käytöksenä. Siksi miesvaltaisilla aloilla on korkeampi toleranssi epäasialliselle käytökselle.

Ajatellaanpa vaikka Steve Jobsia. Jobsin johtaminen täytti kaikki epäasiallisen käytöksen kriteerit, mutta hän oli silti yksi aikamme ihailluimmista johtajista. Hänen huono käytöksensä oikeutettiin miesneromyytillä: se oli vain osa suuren ja mahtavan johtajan persoonaa.

Vanhanaikaiset sananparret voivat olla myös tapa yrittää hahmottaa henkistä väkivaltaa, jota on muuten vaikea kohdata. Niissä kuitenkin toistetaan ja tuotetaan haitallisia sukupuolistereotypioita.

Penttisen mielestä tärkeä kysymys ei olekaan, mistä myytit juontavat juurensa, vaan mitä niistä seuraa. Jos ajatellaan, että toisten mustamaalaaminen vain kuuluu naisvaltaisille työpaikoille, siitä tulee hyväksyttyä toimintaa. Silloin sitä on vaikea nostaa esiin, vaikka se on todellisuudessa hyvin satuttavaa.

– Jos epäasiallisen käytöksen kohde hermostuu työpaikalla normalisoituun epäasialliseen käyttäytymiseen, tämä käännetään kohdetta vastaan ja hänen reaktiotaan pidetään epäasiallisen käyttäytymisen syynä. Hänet leimataan yliherkäksi, vaikka hänen reaktionsa henkiseen työpaikkaväkivaltaan on normaali.

Miesvaltaisilla aloilla on korkeampi toleranssi epäasialliselle käytökselle.­

Niin kauan kuin epäasiallista käyttäytymistä normalisoidaan stereotypioilla, ylläpidetään huonoa organisaatiokulttuuria ja työpaikkakiusattujen on mahdotonta saada apua.

Se, jos mikä, on hyvä syy heittää virheelliset uskomukset romukoppaan. Niin on tehnyt myös 30-vuotias röntgenhoitaja Henna. Hän kertoo pelkistä naisista koostuvan työyhteisönsä osoittaneen vääriksi ”ennakkoluulot kyräilevistä ja selän takana pahaa puhuvista naiskuppikunnista” .

– Meillä on joka päivä, koko ajan, mielettömän kivaa ja hauskaa! Olemme eri ikäisiä, erilaisista perhetaustoista, erilaisia luonteeltamme ja eri ajan alalla olleita, mutta silti kaikilla on mukavaa olla töissä, aina.

Henna kertoo, että osasto on aina työhyvinvointikyselyjen ykkönen.

– Ilot, surut, huolet, murheet, pienet ilon hetket – kaikki jaetaan työkavereiden kesken, ja kaikki ovat vastaanottavaisia niille. Ihanaa mennä töihin ja olla töissä!

Lauran, Miran, Tiian, Päivin ja Hennan nimet on muutettu. Lähteet: Me Naisten verkkokysely (928 vastaajaa), Tilastokeskus: Digiajan työelämä - työolotutkimusten tuloksia 1977-2018, Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometri 2018, Suomalainen työkulttuuri – toiveet ja todellisuus -tutkimus, Marjut Jyrkinen & Elina Penttinen: Henkinen työpaikkaväkivalta – tunnistamisen ja nimeämisen tärkeys hyvinvoinnin edistämiseksi