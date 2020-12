Me Naiset

Työ & raha | Me Naiset

Viime vuoden lopulla aliupseeri Noora Kauhanen päätti toteuttaa unelmansa. Hän irtisanoutui vakituisesta virastaan Ilmavoimissa ja perusti tanssiyrityksen. Sitten iski korona.

Etätanssitunti, mitä tulee mieleen? Tietenkin vuosi 2020! Läppäri pöydän kulmalla, syrjään rullattu matto. Jotain musiikkia sieltä kaukaa tanssisalista ehkä, hyvällä tahdolla, kuuluu. Tilaa on liian vähän. Tunnelma ei millään nouse niin korkealle kuin se tanssitunnilla parhaimmillaan nousee.

Mutta kaipa etäasioiden vuodessa voi nähdä myös positiivisia puolia. Jos joku siihen pystyy, niin se on Tampereella asuva tanssinopettaja Noora Kauhanen, 31.

– Kyllä minusta online-opetuksessa on mahdollisuuksia: nyt kaikki halukkaat pääsevät tunnille, vaikka asuisivat missä.

Noorakoobellydance-yrityksessä voi opiskella uniikkia konseptia: bellydance with metal music, itämaista tanssia metallimusiikin tahdissa. Laji on Nooran luoma. Hän aloitti sen opettamisen viime vuoden lopulla saleilla ympäri Suomen. Hyvän alun jälkeen Noora törmäsi samaan haasteeseen kuin muukin maailma: koronavirus tunki kutsumattomana vieraana ryhmäharrastuksiin.

Nyt tanssitaan pienellä porukalla Tampereella ja lisäksi onlinena.

– Onhan se toki livenä eri asia, kun musiikki on kovalla, on kontakti ihmisiin, pääsee flow-tilaan! Totta kai toivon, että elämä muuttuisi taas normaaliksi.

Yrittäjille vuosi 2020 on ollut karu. Noorankin bisnes on nyt hiljaisempaa kuin se olisi normaaliaikana, mutta hän ei ole raha-asioista ahdistunut.

– Olen siinä mielessä ehkä poikkeuksellinen yrittäjä, että en ajattele niinkään bisnestä kuin tanssia. Minulle tanssi on taidetta ja parasta elämässä. En ole koskaan unelmoinut mistään sellaisesta, mitä rahalla voi saada. Pärjään, ja se riittää.

Pakko mennä armeijaan

Tanssi on ollut Nooran elämässä aina mukana, mutta hän on sen parissa oikeastaan toisella työ­urallaan. Aikaisempi ammatti oli eri maailmasta: Noora on työskennellyt Patrialla lentokonemekaanikkona ja aliupseerina Ilmavoimien esikunnassa.

– Minulla on lapsesta asti ollut kaksi intohimoa: tanssi ja ilmailu. Lapsuudenkotini oli Pohjois-Savossa ilmavoimien harjoitusalueen vieressä, ja ihastuin lentokoneisiin jo pienenä, Noora kertoo.

Parikymppisenä Noora lähti tavoittelemaan ensin tanssijan ammattia. Opiskelupaikkaa ei alan koulusta irronnut. Jälkeenpäin ajateltuna se oli onnenpotku.

– Ajattelin, että no haen sitten opiskelemaan jotain sellaista, jota en vielä yhtään osaa. Pääsin Rissalaan lukemaan lentokonemekaanikoksi. Se oli aivan ihana, pieni koulu.

Itse lentäminen ei siintänyt Nooran haaveissa. Häntä kiehtoi lentokoneissa tekniikka: miten pienistä osasista muodostuu ihmeellinen kokonaisuus, joka pysyy ilmassa.

” Tajusin, että hitsi, on siis pakko käydä myös armeija.

Valmistumisen jälkeen Noora sai alan työpaikan ja muutti Tikkakoskelle, Patrian lentokoneasentajaksi. Siellä hän keksi, mitä oikeasti haluaa tehdä isona.

– Päätin, että olen vielä jonain päivänä Ilmavoimissa töissä. Samalla tajusin, että hitsi, on siis pakko käydä myös armeija. Sen käyminen ei muuten olisi tullut mieleenkään.

Armeija-aika ei ollut mikään nautinto ihmiselle, jota ei ajanut niinkään maanpuolustushenki kuin urahaave.

– Kun on luonteeltaan enemmän hellä ja lempeä, se ei ollut helppo paikka. Piti joka päivä miettiä, että nyt jaksat, unelmatyön takia.

Armeijassa ollessaan Noora huomasi, että mekaanikon työt oli pakko tulevaisuudessa unohtaa: hän oli herkistynyt lentokoneiden parissa jollekin kemikaalille ja alkoi saada oireita monista eri aineista, hiusväreistä lähtien. Onneksi uudesta unelmaurasta tuli muutaman vuoden päästä totta, ja Noora löysi kuin löysikin itsensä Ilmavoimien leivistä.

– Ja olihan se tosi ihanaa saavuttaa unelma. Työn sisällöstä en valitettavasti saa puhua muuta kuin sen verran, että se liittyi Suomen ilmatilan valvontaan.

Kuulostaako unelmien toteuttaminen Nooran tapaan suoraviivaiselta? Seuraa intohimojasi – päätä, mitä haluat tehdä – hakeudu juuri niihin töihin?

– Se vain kuulostaa helpolta. Oikeasti päätöksen ja unelman toteutumisen välissä oli monta vuotta ja taka­iskua. Mutta olin vain päättänyt vakaasti.

Yksi unelma, nähty

Töiden ja opintojen ohessa Noora oli jo teinistä asti vetänyt tanssi- ja jumppatunteja. Hänen lempilajinsa oli itämainen tanssi. Noorasta oli hauskaa harjoitella tanssia itsekseen, tarkkailla kehon liikkeitä ja analysoida, mitä pienet muutokset tekevät liikeradoille.

Vuosien itseopiskelulla hän tuli samalla luoneeksi oman opetusmetodin.

Jo ennen ilmavoimahaavetta, vuonna 2013, oli lähellä, ettei Noorasta tullut tanssikouluyrittäjä. Starttiraha oli haettuna ja tilat omalle salille katsottuna.

– Mutta sitten iski jokin ahdistus. Olin vasta opiskellut mekaanikoksi ja tuntui, että se kortti piti kuitenkin katsoa, hetki ei ollut oikea.

Sillä haavaa Nooraa päätti vielä lähteä toiselle polulle.

Viisi vuotta myöhemmin elämä oli oikeastaan valmis. Oli vakivirka, antoisa tanssiharrastus, ja uralla olisi ollut etenemismahdollisuuksiakin.

Ne eivät kuitenkaan tuntuneet omilta.

– Olin tavallaan saavuttanut sen, mitä olin halunnut. Ei työssä Ilmavoimissa ollut mitään vikaa – se unelma vain oli jo nähty.

Syyskesällä 2019 Noora sai yhtäkkiä idean. Entä, jos hän yhdistäisi oman lempimusiikkinsa ja lempitanssinsa?

Miltä kuulostaisi itämainen tanssi Children of Bodomin tahtiin?

– Varmasti kaikki metallimusiikin ystävät ovat sen tahdissa kotona tanssineet. Mutta en ole kuullut, että muut opettaisivat itämaista tanssia metallimusiikkiin – se on minun juttuni.

Nyt Nooralla oli idea, jota kukaan muu ei vielä keksinyt. Olisiko uuden yrityksen aika?

Noora kaipaa vanhasta työstään ongelmanratkaisua.­

Vitsi mikä vapaus!

Noora teki viime syksynä sen, mistä moni salaa haaveilee: irtisanoutui turvallisesta työpaikasta.

– Vitsi mikä vapauden tunne! Yhtäkkiä kukaan ei ollut antamassa työvuorolistaa ja kertomassa, missä pitää olla mihinkin aikaan.

Nooralle oli tärkeää, että uusi työelämä olisi täysin itsenäistä. Hän ei halunnut myydä konseptiaan tanssikouluille vaan vuokrasi saleja omaan käyttöönsä.

– Olen täysi erakko näissä töissä. Haluan tehdä juttuani ihan itsenäisesti: kun on kyse omasta luovuuden hedelmästä, ei halua, että sitä arvostellaan!

Firman aloittaminen sujui hyvin. Noora sai yrittäjävanhemmiltaan apua käytännön kysymyksissä, ja some­markkinointia osaavat kaverit auttoivat mainonnassa.

Asiakkaat löysivät mukavasti tunneille. Itämaisen tanssin tunneille tuli sekä metallimusiikin että itämaisen tanssin harrastajia. Toinen Nooran opettama konsepti, feminine energy dance, taas on lempeämpää ja kerää joogahenkisiä ihmisiä.

Entiseen työelämään verrattuna muutos oli iso – muutenkin kuin että kaikki oli nyt omissa käsissä. Kun entinen työyhteisö oli ennen hyvin miehinen, nyt Noora tekee töitä naisten parissa. Yksikään mies ei ole vielä uskaltautunut Nooran tanssitunnille.

” Kai sekin oli monen silmissä tyhmä ratkaisu, että irtisanouduin kivasta ja turvallisesta työpaikasta.

Hyppäys ilmailusta feminiiniseen energiaan näyttää ulkopuolisin silmin hurjalta, mutta Noora ei näe siinä ristiriitaa. Hän ei ole joutunut aikaisemminkaan himmailemaan naisellisuuttaan, eikä hän muista törmänneensä miesvaltaisilla työpaikoilla seksismiin.

– Olen aina ollut töissä herrasmiesten parissa. Ja jos nykyistä työtäni ajattelee, feminiininen energiahan voi olla vaikka mitä. Ei sen tarvitse olla vaaleanpunaista ja kukkakuosista.

Noora ei ylipäänsä ajattele, että hän olisi tehnyt erityisen omaperäisiä ratkaisuja. Häntä kannustettiin kotona aina tekemään ratkaisut sen mukaan, mikä kiinnostaa. Eikä kukaan ole koskaan sanonut hänelle, että tyttö ei voi olla kiinnostunut lentokoneista tai tekniikasta. Valmiiden mallien mukaan tekeminen ei ole ikinä ollut Nooran juttu.

– Kai sekin oli monen silmissä tyhmä ratkaisu, että irtisanouduin kivasta ja turvallisesta työpaikasta. Moni kaveri on kommentoinut, että ei itse uskaltaisi yrittää. Ajattelen, että kannattaisi uskaltaa: täällähän on tarkoitus olla onnellinen.

Seuraavaksi ehkä reikihoitoja?

Noora on edelleen onnellinen siitä, että uskalsi lähteä yrittäjäksi. Poikkeustila saisi tosin pian loppua, jotta pääsisi kunnolla töihin – nyt homma pyörii puoliteholla. Nooralla ei juuri nyt ole samanlaista, selkeää tulevaisuudenunelmaa kuin Ilmavoimat aikanaan olivat. Mutta hänestä tuntuu, että tanssin saralla voisi olla vielä vaikka mitä nähtävää.

Korona-ajassa ehtii taas edistää muita projekteja. Noora opiskelee reiki-energiahoitojen opettajaksi, ja avoimessa yliopistossa oli tarjolla myös pari kiinnostavaa kurssia lentokonetekniikasta. Noora opiskelee huvikseen vähän hydraulisista järjestelmistä ja sähköjärjestelmistä.

– Aina pitää olla jotain, joka vie eteenpäin. Joskus kaipaan vanhoista töistä ongelmanratkaisua – vaikka saankin sitä tavallaan koreografioita miettiessä.

Tanssin opettamisessa taas on omat hyvät juttunsa. Noora haluaa tarjota oppilailleen saman tunteen vapaudesta, jota hän kokee tanssiessaan. Tanssi voi olla terapeuttista.

– Jollain voi olla elämässä kaikki pielessä ja ainoa, mitä hän jaksaa vapaallaan tehdä on se, että hän tulee tanssitunnille. Minä pääsen tarjoamaan hänelle sen hetken, jona hän tuntee olonsa hyväksi. Se tuntuu tärkeältä.