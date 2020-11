Me Naiset

Kun etäkokouksessa istuminen ottaa koville, moni siirtyy salaa muihin puuhiin. Kokouksen aikana voi esimerkiksi joogata, fileoida lohta tai käynnistää seksisession, vastasivat lukijat Me Naisten kyselyyn.

Etäpäivien ehdottomia plussia: kotioloissa voi tehdä yhtä sun toista, mistä kollegasi eivät saa koskaan tietää. Jopa puuduttavien etäkokousten aikana.

Kysyimme lukijoilta, mitä kaikkea he ovat todellisuudessa puuhanneet virtuaalisten Teams- tai Zoom-kokousten aikana. 180 vastauksen perusteella ruutujen takana tehdään usein aivan jotain muuta kuin muille kokouksen osallistujille annetaan ymmärtää.

Kyselyn perusteella etäpalaverien aikana käytetään paljon aikaa kotitöihin. Yli puolet etätyöskentelijöistä tunnusti tehneensä seuraavia puhteita:

Pesseensä pyykkiä

Laittaneensa ruokaa

Tiskanneensa tai tyhjentäneensä/täyttäneensä astianpesukonetta

Ja myös: kaivaneensa nenää

”Joskus käyn vähän siirtelemässä hiirtä, kun järjestelen kotia siinä samalla.”

Syyllisyys voi painaa

Kotitöihin suhtauduttiin yleensä rennosti, mutta vastausten joukosta löytyi myös sellaisia palaveripuuhia, joita tuskin kukaan haluaa saattaa työkavereiden tai varsinkaan pomon tietoon.

Esimerkiksi noin 6 prosenttia vastaajista paljasti masturboineensa kokouksen aikana.

Myös näistä vastauksista paistoi omantunnon pieni pisto:

”Olen joogannut sellaisen kokouksen aikana, jolloin olen ollut vain kuulolla eikä minun olla oletettukaan osallistuvan aktiivisesti. Silti hieman syyllinen olo.”

”Mikin ollessa suljettuna on ollut helpottavaa sanoa esimerkiksi voi ’h*lvetti mikä mäntti’. Potkuthan siitä saattaisi tulla.”

”Hakenut muita töitä.”

”Harrastanut seksiä.”

Kotipuuhista voi jäädä ikävällä tavalla kiinni

Jotkut kertoivat narahtaneensa palaverien aikaisesta oheistoiminnasta, kuten suihkusessioista tai nakuilusta. Moni on turvautunut tiukan paikan tullen valkoiseen valheeseen, joka kuuluu tietenkin näin: ”Yhteys pätkii...”

”Kävin suihkussa kolmen tunnin Teams-kokouksen aikana. Oma osuuteni ajoittui puoleen väliin. Vastaan kysymyksiin tarvittaessa, mutta niitä tulee harvoin. Laitoin Teamsin puhelimen kaiuttimesta kylpyhuoneeseen kauas suihkusta. Minua kuitenkin kysyttiin, laitoin hanan kiinni ja pyyhkeellä kuivasin käteni. Sain mikrofonin auki, mutta ääneni kuului muille rätisevänä ja kaikuisena. Mikki oli ottanut kosteutta. Juoksin pyyhe päällä tietokoneelle vetämään Teams-palaverin loppuun. Esimiehen puhuttelussa sain kirjallisen varoituksen. Ostin itse uuden työpuhelimen.”

Ehkäpä yksi jakso The Crownin uutta kautta etäkokouksen aikana. Ketä se voisi vahingoittaa?­

”Fileoin lohta ja kädet olivat limaiset. Sitten yllättäen minulta kysyttiin jotain. En meinannut saada mikkiä päälle ja kesti muutama kymmenen sekuntia. Eipä sitä kukaan kysellyt, että mikä siellä kesti, mutta kyllä kuumotti.”

”En ole jäänyt vielä ’kunnolla kiinni’. Paitsi toisinaan joudun pyytämään edellistä puhujaa toistamaan viimeisen lauseen. Syytän tietysti huonoja yhteyksiä.”

”Kirjauduin palaveriin hyvissä ajoin ennen sen alkua kesken aamutoimien enkä huomannut ottaa videokuvaa pois päältä. Huomasin siinä vaiheessa, kun ilmestyin palaverikuvaan alusvaatteissa ja hiukset sekaisin. Kukaan ei sanonut mitään, ja minusta se on ollut pahempaa kuin että olisin saanut kuittailua osakseni.”

Myös muilla oli esimerkkejä siitä, kun mikki tai kamera on auki silloin kun ei todellakaan pitäisi. Sekös nolottaa.

”Esimiehillä jäi palaverin jälkeen mikki päälle. Kaikki luulivat palaverin loppuneen, mutta esimiehet aloittivat keskustelun eräästä työntekijästä hyvin negatiiviseen sävyyn ja nimellä. Ja hän myös itse kuuli tämän.”

”Pyörittelin silmiä työkaverin puheenvuoron aikana enkä tajunnut kameran olevan päällä. Tarkoituksena ei ollut loukata.”

Mitä ei saa tehdä kokouksen aikana?

Vastauksissa korostui vallitseva käsitys siitä, että se mikä ei kuulu työnkuvaan, ei kuulu työajalle. Siksi puuhat halutaan pitää salassa. Kotitöiden tekemisen katsottiin olevan sallittua, kunhan pysyy kärryillä palaverista.

”Kaikki sellainen, mikä ei ole työhöni liittyvää. Työaikaa ei saisi käyttää omiin askareisiinsa.”

”Mielestäni fyysinen tekeminen on ok, esimerkiksi kotityöt, sillä keskityn kuitenkin kokouksen sisältöön. Pahempi on esim. nettiselailu, lukeminen, sähköposteihin vastailu ja muu, jolloin ei pysy kokouksen sisällössä perillä.”

Erityisesti seksi ja muut intiimipuuhat saivat selväsanaisen tuomion.

”Mikään intiimi toiminta ei ole hyvä juttu. Sen sijaan kotityöt tylsän asian kuuntelun aikana ei mielestäni ole paha asia.”

”Seksin harrastaminen yksin tai toisen kanssa. Sen ehtii hoitaa työpäivän jälkeenkin, ei tosiaan kuulu työpaikalle riippumatta siitä, onko työpaikka etänä kotona vai läsnä konttorilla.”