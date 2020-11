Me Naiset

Mitä sellaista sinä puuhaat Teams-palavereiden aikana, mistä et haluaisi pomosi tietävän? Nyt otetaan selvää etäkokousten todellisuudesta!

Etäpalavereissa istuminen voi joskus ottaa koville. Juuri siksi haluamme selvittää, mitä kaikkea Teams- tai Zoom-tapaamisten aikana oikein puuhaillaan. Vastaa kyselyyn!

Onko sinulle tullut mieleen masturboida etätyöpalaverin aikana? The New Yorker -lehden työntekijälle tuli. Ja eihän siitä tietysti mitään hyvää seurannut. BBC uutisoi hiljattain, että lehti on antanut potkut tähtireportteri ja analyytikko Jeffrey Toobinille, koska tämän nähtiin koskettelevan itseään Zoom-palaverin aikana.

Potkuista uutisoineen BBC:n mukaan kaksi ihmistä oli nähnyt Toobinin koskettelevan penistään. Toobin kertoi, että luuli sulkeneensa kameran. Hän on pyytänyt myös anteeksi kollegoiltaan, puolisoltaan ja ystäviltään, mutta ei auttanut. Potkut tuli.

Masturbointi työkavereiden nähden ja työtehtävien aikana on tietysti asiatonta ja loukkaavaa. Mutta varmasti moni etäpalavereissa perslihaksiaan kuluttanut on joskus tehnyt jotain sellaista, mistä ei haluaisi työkavereidensa – ja varsinkaan pomojensa – tietävän. On helppo samastua myös siihen, että joskus sormi ja hiiri lipsahtavat niin, että kamera tai mikki saattavatkin olla päällä, vaikka luulee niiden olevan kiinni.

Oletko sinä puuhastellut etäpalavereiden aikana jotain sellaista, mistä et haluaisi muiden tietävän? Vastaa kyselyyn ja kerro, mitä. Tuskin olet ainut!

Pääset vastaamaan kyselyyn täältä!

Kyselyn vastauksia voidaan käyttää myöhemmin Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.