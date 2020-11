Me Naiset

Hakisitko sinä työpaikkaa, jossa ei kerrota, kuka on tuleva työnantajasi? Erikoinen rekrytointi-ilmiö herättää kummastusta, joten kysyimme asiantuntijalta, kannattaako hakemusta edes jättää.

”Oletko utelias luonne ja kiinnostunut siitä mitä maailmalla tapahtuu? Entä oletko uuden luomisesta syttyvä sosiaalisen median ammattilainen, jolla on kykyä ja näkemystä kirjoittaa houkuttelevasti? Etsimme tärkeälle media-alan asiakkaallemme tuottajaa vakituiseen työsuhteeseen Helsinkiin.”

Näin kuuluu erään rekrytointiyrityksen tuore työpaikkailmoitus. Ensisilmäyksellä ilmoitus näyttää varsin tavalliselta, mutta yksi olennainen tieto puuttuu: ilmoituksesta ei käy ilmi, mihin firmaan tässä pitäisi olla hakemassa.

Anonyymi työnhaku, jossa työpaikkaa ei kerrota, herättää työnhakijoissa ihmetystä. Miksi työnantajaa ei kerrota avoimesti?

Syitä anonyymille ilmoituksille voi olla monia, arvioi rekrytointi- ja HR-asiantuntija Sofia Järnström Notarecilta.

– Jos yrityksestä liikkuu vahvoja mielikuvia, anonyymi ilmoitus voi rohkaista kyseisen paikan hakijaksi sellaista henkilöä, joka ei muuten olisi kiinnostunut yrityksestä.

Yritys ei välttämättä halua myöskään saattaa kilpailijoiden tietoon sitä, että he ovat kehittämässä liiketoimintaansa uudella avainroolilla.

Rekrytointi- tai vuokratyöfirman käyttö työntekijöiden hakemisessa voi myös olla tapa helpottaa palkkaavan yrityksen esihenkilöiden työkuormaa.

– Toive anonyymista ilmoituksesta tulee usein asiakkaan puolelta, mutta silloin syyt rekrytoinnin käynnistämiseksi anonyymina tulee selvittää perin pohjin, Järnström sanoo.

Palkkojen polkemista ja haamutyöpaikkoja?

Anonyymi työpaikkailmoitus voi kieliä myös jostain hämärästä. Työnantaja saattaa esimerkiksi haluta uuden työntekijän jonkun toisen tilalle, eli joku työntekijä halutaan korvata.

– Työnantaja voi alkaa kartoittamaan osaajia tilalle, vaikka keskustelua ei ole vielä käyty nykyisen työntekijän kanssa. Joskus vain aavistellaan, että joku on lähdössä pois, Järnström sanoo.

Jos yrityksessä on hiljattain irtisanottu henkilöstöä yt-neuvotteluiden seurauksena, takaisinottovelvoite voidaan kiertää ostamalla työvoimaa muualta. Se mahdollistaa myös palkkojen polkemisen.

” Varsinaista toimeksiantoa yhdeltä taholta ei välttämättä ole lainkaan.

Järnströmin mukaan hakijan hälytyskellojen pitäisi soida, jos ilmoituksessa kuvaillaan työtehtävää hyvin suppeasti. Tällöin on riski, että kyseessä on niin kutsuttu haamutyöpaikka.

– Jos rekrytointifirma etsii putkimiestä ilmoituksella, jossa ei järkevästi kerrota työstä tai työnantajasta, putkimiestä etsitään luultavasti tekemään töitä usealle alan yritykselle. Varsinaista toimeksiantoa yhdeltä taholta ei välttämättä ole lainkaan.

– Kunhan ilmoitus on kirjoitettu yksityiskohtaisesti, kyseessä on todennäköisemmin oikea työpaikka, Järnström sanoo.

Kannattaako hakemus jättää?

Tällä hetkellä rekrytointialalla painotetaan hyvän työntekijä- ja hakijakokemuksen luomista, Järnström kertoo. Ilmoituksiin panostetaan ja hakijaa kannustetaan arvioimaan, onko hän oikea henkilö kyseiseen tehtävään.

– Tärkeintä on löytää osuvia hakijoita, ei saada sadoittain hakemuksia.

Jos ilmoitus on anonyymi, hakemuksen jättäminen vaatii hakijalta kanttia.

– Jos halutaan rekrytoida asiantuntija, joita ei lähtökohtaisesti markkinoilla vapaana ole, lähtisikö nykyiseen työnsä tyytyväinen henkilö hakemaan anonyymia työpaikkaa? Siinä piilee sekä uhkia että mahdollisuuksia, Järnström sanoo.

– Työnantajan näkökulmasta pelkäisin, että anonyymi ilmoitus karsii kiinnostavia hakijoita pois, hän jatkaa.

On myös täysin mahdollista, että anonyymiin ilmoitukseen haksahtaa yrityksen oma työntekijä.

Ilmoituksen lopussa on aina lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot. Häneltä voi kysyä, miksi haku on anonyymi ja mikä firma on kyseessä. Järnström rohkaisee soittamaan ja kysymään lisää, jos tehtävä kiinnostaa vähääkään.

– Hakemisen jälkeen edessä on haastatteluprosessi, jonka aikana voi tutkia, kiinnostaako pesti oikeasti. Aina on mahdollisuus perääntyä.