Bloggaajana tutuksi tullut Nata Salmela oli juuri ostanut toisen sijoitusasunnon, kun raskaustesti näytti plussaa. Se tiesi unettomia öitä, mutta säästökuurin jälkeen puskuri tilillä on taas alkanut kasvaa.

14 000 euroa kuukaudessa. Sen verran yrittäjä, bloggaaja Natalia ”Nata” Salmela, 32, kertoi tienanneensa viime vuonna, kun hän lokakuun alussa avasi tulojaan Ina Mikkolan Tilipäivä-ohjelmassa.

Me Naisille Nata kertoo, että kun viime vuoden verotiedot pian tulevat julkisiksi, hänen verotettavien tulojensa kohdalla näkyy yhteensä 168 000 euroa. Palkkaa Nata on maksanut itselleen yleensä 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hän on nostanut yrityksestään osinkoja sekä saanut tuloja muun muassa asuntosijoittamisesta.

Hyvän talousvuoden päätteeksi Nata solmikin viime vuoden lopulla kaupat toisesta sijoitusasunnosta – tietämättä vielä, millainen vuosi 2020 häntä odottaisi. Hän uskalsi käyttää viimeiset säästönsä, koska usko tulevaan oli kova ja firma teki hyvää tulosta. Tarkoitus oli tehdä tänäkin vuonna paljon töitä.

Toisin kävi, koska raskaustesti näytti positiivista tulosta.

– Vietin siinä unettomia öitä miettien, miten maksan kaikki juoksevat kuluni, Nata kertoo viime vuoden lopun tunnelmistaan.

Yllättävä tilanne pisti lompakonnyörit tiukalle

Yrittäjänä Nata on tottunut siihen, että tulojen määrä vaihtelee. Yllättävä elämänmuutos kuitenkin pakotti hänet säästötalkoisiin.

Nata on aina ollut tarkka rahankäyttäjä, mutta sen jälkeen kun vauva elokuussa syntyi, kukkaronnyörit on ollut pakko pitää tiukalla.

Syyskuussa Nata ja puoliso olivat molemmat kotona vauvan kanssa, ja Nata painoi vielä hommia entiseen tahtiin. Lokakuusta joulukuun loppuun asti hän tekee vain noin 20 prosenttia normaalista työmäärästä. Ensi vuoden alusta puoliso jää vauvan kanssa kotiin.

” Minulla on kahden asunnon lainat ja siihen korot päälle.

Tänä vuonna Nata ei ole vielä maksanut itselleen ollenkaan palkkaa.

Hän on tottunut siihen, että hänellä on tilillään yleensä noin 10 000–20 000 euroa. Se riittää kattamaan 4–6 kuukauden kiinteät kulut.

– Summa on korkea, koska minulla on korkeat juoksevat kulut. Jokapäiväisten menojen lisäksi minulla on kahden asunnon lainat ja siihen korot päälle.

Nata puhuu mielellään puskurirahaston puolesta. Puskurirahasto tarkoittaa vapaasti nostettavissa olevaa rahaa, jota voi käyttää tiukan paikan tullen. Se auttaa myös yllättävissä tilanteissa.

– Jouduin juuri vetämään uusiksi sähköt toisen sijoitusasunnon keittiöön, Nata kertoo.

Oman puskurirahastonsa Nata käytti uusimpaan asuntohankintaansa, mutta vajaan vuoden säästämisen jälkeen hänellä on tällä hetkellä tilillään 5 500 euroa.

Arkinen taloudenpito on tarkkaa, mutta ruoassa Nata ei säästele

Päivittäisiä menojaan Nata seuraa mobiilisovelluksen avulla.

– Käytän rahaa oikeastaan vain ruokaan ja asumiseen, kaikki muu ostaminen on minulla hyvin hyvin minimissä, Nata sanoo.

Tältä näyttivät Natan syyskuun kulut:

400 euroa ruokaan

240 euroa muihin ostoksiin

62 euroa Ikeaan

53 euroa apteekkiin

200 euroa luottokorttilaskua

– Tähän lisäksi 900 euroa yhtiövastiketta. Siinä on syyskuun menot, Nata luettelee.

Natalla ja avopuolisolla on omat taloudet, mutta he jakavat asumiseen ja ruokaan liittyvät kulut puoliksi.

Tänä vuonna säästeliäisyys on ollut tavallista helpompaa, koska koronavirustilanteen ja vauva-arjen vuoksi matkustaminen ja konserteissa käyminen ovat jääneet Natan elämästä pois. Tilalle on tullut vaunulenkkeily, joka on ilmaista.

Asia, josta Nata ei tingi, on ruoka. Lounas ystävän kanssa kaupungilla on mieluisa tapa viettää aikaa ja rahaa.

– Maksan mielelläni ravintolalaskuja, enkä katso, paljonko ruoka ravintolassa maksaa. Saatan mennä ja tilata vaikka samppanjapullollisen, jos siltä tuntuu.

Asuntosijoittaminen tuntuu omalta jutulta

Natalla on myös kokemusta useammasta eri tavasta sijoittaa. Yrityksiin hän on sijoittanut suoralla omistussuhteella, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hän on kahdessa yrityksessä osakkaana.

– Myyn omaa osaamistani yritysten osakkuuksia vastaan.

” Käytän rahaa oikeastaan vain ruokaan ja asumiseen.

Rahastoihin ja osakkeisiin Nata sijoittaa yleensä noin 10 000–15 000 euroa vuodessa. Parhaimmillaan hänen sijoitussalkkunsa on ollut 100 000 euron arvoinen. Hän on kuitenkin todennut passiivisen sijoittamisen aivan liian pitkäveteiseksi ja luopunut siitä miltei kokonaan. Tällä hetkellä hänen salkkunsa arvo on noin 20 000 euroa.

Asuntosijoittamisen Nata sen sijaan on kokenut omaksi jutukseen.

Hänen kokemuksensa on, että remontoimalla ja myymällä hyväkuntoisen asunnon eteenpäin voi päästä hyville voitoille. Nata on remontoinut yhteensä neljä asuntoa, joista yhden hän on myynyt pois. Tällä hetkellä hänellä on kaksi sijoitusasuntoa, joista toinen on velaton.

– Olen enemmän toiminnan nainen ja haluan nähdä kätteni jäljen.

Me Naisten Lompsa auki -juttusarjassa ihmiset kertovat tuloistaan ja rahankäytöstään. Kenen lompsaan haluaisit kurkistaa? Vinkkaa meille kiinnostavasta tyypistä, jonka rahankäytöstä haluaisit lukea. Hän voi olla omasta tuttavapiiristäsi tai isomman yleisön tuntema tai sinä itse. Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen menaiset(at)sanoma.com.