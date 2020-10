Onko työpaikallasi kiva porukka ja hyvä meininki vai kyräilyä ja kiusaamista? Vastaa Me Naisten työilmapiirikyselyyn ja voita lehti!

Ei ole yhdentekevää, millainen meininki työpaikalla vallitsee. Kerro omista kokemuksistasi, niin voit voittaa tuoreimman Me Naiset -lehden.

Vallitseeko työpaikallasi hyvä yhteishenki vai syntyykö kärhämää tämän tästä? Puhaltavatko kaikki yhteen hiileen vai onko työpaikalla jopa kiusaamista?

Työssä jaksamiseen ja viihtymiseen eivät vaikuta vain työn varsinainen sisältö, työajat ja muut käytännön asiat, vaan myös ilmapiiri. Sillä, onko työpaikalla hyvä henki ja mukava meininki, lienee vähintään yhtä suuri merkitys työhyvinvoinnin kannalta.

Me Naiset haluaa nyt selvittää, millainen meininki suomalaisilla työpaikoilla on. Teemme juttua aiheeseen liittyen ja kaipaamme siihen kokemuksia monenlaisilta toimialoilta ja työpaikoilta. Haluamme kuulla, millaista juuri sinun työpaikallasi on.

Auta meitä jutun teossa ja kerro, millaiseksi sinä koet työpaikkasi ilmapiirin. Arvomme vastaajien kesken kolme tuoreinta Me Naiset -lehden numeroa.

Kerro kokemuksistasi tästä linkistä löytyvällä kyselylomakkeella 22.10.2020 mennessä.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.