Rekrytoija ja esikoiskirjailija Saana Rossin mielestä työnhaku on parhaimmillaan yhtä innostavaa kuin uuden asunnon saaminen tai uusi parisuhde. Miten niin muka?

Toimitusjohtajan kasvot kynnysmatossa. Tällaiseen näkyyn Saana Rossin, 35, katse pysähtyi, kun hän astui loskaa valuvine saappaineen erään yrityksen aulaan. Hän oli menossa työhaastatteluun.

– Ajattelin, että jaa, tämä on varmaan joku henkilökulttifirma. Mietin, käännynkö ovesta takaisin vai astunko peremmälle, Rossi muistelee.

Hän astui peremmälle. Työhaastattelussa Rossin piti kertoa, kumpi on tärkeämpää: kova työnteko vai lahjakkuus. Rossi valitsi kovan työnteon.

– Toimitusjohtaja sanoi: ”Ei kuule, kyllä lahjakkuus on työntekoa tärkeämpää. Meidän firmaan ei pääse töihin kuin muutama prosentti alan ylivoimaista parhaimmistoa”.

Viimeistään tässä vaiheessa Rossi kävi selväksi, että hän ei tähän ”parhaimmistoon” kuulunut – eikä edes olisi halunnut kuulua. Mutta ei hänen työhaastattelusta tyhjin käsin tarvinnut lähteä. Toimitusjohtaja ojensi Rossille lähtiessä kirjan. Se oli opas erinomaisen yrityskulttuurin luomiseen.

Parhaimmillaan kuin uusi parisuhde

Kyseinen työhaastattelu on yksi absurdeimmista, joissa Rossi on ollut. Se on esimerkki siitä, millaista valtapeliä työmarkkinoilla käydään ja miten rekrytointeja ei kannata hoitaa. Nyt Rossi on itse on kokenut rekrytoinnin ammattilainen rekrytoituaan työssään tuhansia ihmisiä.

” Ymmärsin sen vallan, mitä rekrytoijat ja työnantajat käyttävät.”

Uutuuskirjassaan Rekrytoija (Basam Books) Rossi on yhdistänyt tietokirjamaisuuden tarinallisuuteen. Aiheena on nimensä mukaisesti rekrytointi, johon Rossi suhtautuu intohimoisesti. Hänen mielestään muidenkin kannattaisi.

– Kirjassa haluan tehdä työnhakua läpinäkyvämmäksi ja inhimillisemmäksi, koska työnhaku on pohjimmiltaan innostava asia – vähän niin kuin saisi uuden asunnon tai aloittaisi uuden parisuhteen, Rossi vertaa.

Työnhaku muka innostavaa! Todellako? Pahimmillaan käytät puolet elämästäsi työhakemusten viilaamiseen, soittelet perään, odotat kutsua haastatteluun ja lopulta saat sähköpostilla vastauksen, jossa sinua kiitetään mielenkiinnostasi, vaikka tällä kertaa valinta ei kohdistunutkaan sinuun.

Rossi kertoo, että asiaan voi suhtautua toisella tavalla.

1. Etsi työtä kuin etsisit rakkautta

Työnhaku on yksi elämän kriittisistä päätöksistä, johon kannattaa satsata, Rossi muistuttaa.

– Työnhausta saa raskasta, jos sitä tekee suunnittelematta. Pitäisi miettiä, mihin hakee ja miksi.

Rossi kannustaa pohtimaan syviä kysymyksiä: Kuka olet ihmisenä? Mikä sinua innostaa? Mikä sinua motivoi?

– Kun tuntee itsensä, työnhaku ei ole enää päämäärätöntä hakuammuntaa. Määrän sijasta kannattaa panostaa laatuun, Rossi sanoo.

Entä jos jää kahdeksatta kertaa kakkoseksi? Tai mitä, jos ei ikinä pääse edes haastatteluun asti, koska oikeasti kandidaatit on jo headhuntattu tai poimittu pomon kavereista?

Rossi kertoo tietävänsä kokemuksesta, että tällaisissa tilanteissa vaatii voimia kasata itsensä.

– Mutta pitää muistaa, että kyse ei ole henkilökohtaisista hylkäyksistä. Ei, vaikka se tuntuukin siltä. Työnhausta on myös hyvä pitää hengähdystaukoa, jos sitä on tehnyt pitkään aktiivisesti. Breikin jälkeen voi taas löytyä uutta intoa.

2. Kerro, miksi juuri tämä työpaikka on ihana

Jos työnhaku on jumissa eikä pääse toistuvien yritysten jälkeen edes haastatteluihin asti, Rossin mielestä itseään kannattaa tarkastella kriittisesti.

– Jossainhan se vika silloin on. Voi olla, että hakija ei pyri itselleen sopivaan tehtävään tai ei osaa sanoittaa osaamistaan. Tällöin kannattaa hyödyntää vaikka omia tuttaviaan, läheisiään tai ex-kollegoitaan. Kysyä heiltä, kuvastaako työhakemus oikeasti sinua.

Rekrytoijana Rossi on itse nähnyt, että motivaation esille tuomiseen ei panosteta riittävästi.

– Kannattaa miettiä, miksi haluaa juuri kyseiseen työpaikkaan. Yrityksen edustajat rakastavat perusteluita. Tässä pätee sama logiikka kuin uuden parisuhteen alussa. Se toinen osapuoli janoaa kuulla, miksi pidät hänestä ja mikä hänessä on ihanaa.

3. Ole oma itsesi, älä sorru kaunisteluun

Entä miten oma itsensä kannattaa olla? Tätä kysymystä pohtii lähes jokainen, jos kutsu haastatteluun käy.

– Niin aito oma itsensä kuin vain pystyy. Näin on paremmat mahdollisuudet päästä lopputulokseen, joka palvelee sekä työnhakijaa että työnantajaa.

Rossi muistuttaa, että totuus putkahtaa joka tapauksessa jossain vaiheessa esiin.

– Kaikkien aikaa säästyisi, jos kumpikaan osapuoli ei sortuisi kaunisteluun. Tietysti se pitää hyväksyä, että aina ei mätsää.

Saana Rossi: Rekrytoija (Basam Books) ilmestyi syyskuussa.