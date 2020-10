Helka Belt tietää, että raha-asiat voivat aiheuttaa kiistaa ystävienkin välille. Siksi hän on päättänyt, ettei enää lainaa rahaa kenellekään.

Kuvittele seuraava tilanne: läheisesi kertoo tarvitsevansa sata euroa, koska hänen rahatilanteensa on vaikea. Pankkitililläsi on juuri sopivasti sen verran ylimääräistä, ehkä enemmänkin.

Miten toimit? Lainaatko rahat ystävällesi vai toteatko, ettei onnistu?

Järjestösihteeri ja bloggaja Helka Belt on menneisyydessään tarttunut lukuisia kertoja ensimmäiseen vaihtoehtoon.

Viime vuoden lopulla Helka tuli kuitenkin siihen tulokseen, että lainaamispäivät saavat luvan loppua. Enää hän ei lainaa rahaa kenellekään, missään tilanteessa.

– Raha vaikeuttaa aina ihmissuhdetta – ja voi jopa pilata sen, Helka kertoo Me Naisille.

Kiusallista takaisin pyytelyä

Helka tietää, mistä puhuu. Hänen ihmissuhteissaan raha on aiheuttanut ongelmia. Yksi esimerkki löytyy lähivuosilta.

Vuoden 2017 lopulla Helkan ystävän rahat olivat tiukassa. Helka vippasi ystävälleen 100 euroa elämää helpottamaan.

Kun kaverin rahatilanne parani, Helka oletti, että tämä maksaisi velat takaisin. Siispä Helka tiedusteli rahojen perään. Ystävän vastaus kuitenkin yllätti.

– Hän ärsyyntyi, kun pyysin rahoja takaisin, Helka kertoo.

– Se oli kiusallista, mutta pyysin rahoja takaisin vielä jonkun kerran uudelleen, koska lainat kuuluu maksaa takaisin.

Ystävä reagoi kyselyihin aina samalla tavalla. Lopulta Helka jätti asian sikseen, koska rahan pyytäminen takaisin tuntui kurjalta. Erityisen epämiellyttävän tilanteesta teki se, että samaan aikaan, kun ystävä vältteli velkojen takaisin maksamista, tämä pyysi Helkalta muita palveluksia.

– Olin jo aiemmin luvannut lainata hänelle erästä tavaraa, mutta olin unohtanut asian. Vaikka hän ei ollut maksanut velkojaan, hän kysyi, voisinko lainata hänelle sitä tavaraa. Silloin mietin, että miten hän kehtaa.

Nykyään Helka ja hänen ystävänsä ovat Facebook-kavereita, mutta muuten he eivät ole erityisemmin tekemisissä.

– Ärsyynnyin tilanteesta. Siitä tuli myös hyväksikäytetty olo.

Ei lainoja edes lapsille tai puolisolle

Helkalla on itselläänkin ollut tiukkoja rahatilanteita. Kun hänen nyt teini-ikäinen esikoisensa oli vauva, perhe eli köyhää elämää. Helka ajautui velkakierteeseen, jota selvittelee edelleen. Muutama vuosi sitten hän sinnitteli Kelan päivärahalla.

– Oman kokemukseni takia tunnen suurta empatiaa, jos jollain on rahat tiukassa. Ymmärrän, millaista se on. Siltikään ei aio enää auttaa ystäviäni rahallisesti.

” Raha on osoittautunut vaikeaksi asiaksi ihmissuhteissa.”

Inspiraation päätökseensa Helka sai viime vuoden lopulla toiselta ystävältään, jolla oli hänelläkin rahavaikeuksia. Helka tarjoutui lainaamaan tälle 400 euroa, mutta ystävä torjui ehdotuksen heti.

– Hän sanoi, etteivät ystävyys ja raha kuulu yhteen. Tajusin, että hän on aivan oikeassa.

Silloin Helka päätti, ettei tahdo enää koskaan sotkea raha-asioita ihmissuhteisiin.

– Lahjan antaminen on asia erikseen. Lahjoja annan mieluusti, mutta lainaamaan en enää ryhdy.

Helka on tällä hetkellä sinkku, ja hänellä on kaksi lasta. Lapsilleen hän haluaa opettaa, että on parempi tienata rahat itse. Siksi lapset saavat rahaa esimerkiksi kotitöistä. Hän on päättänyt, ettei aio lainata rahaa edes lapsilleen tai kumppanilleen, jos tulevaisuudessa päätyy parisuhteeseen.

– Olen huomannut, että vaikka kuinka uskoisi toisen maksavan takaisin, tilanne voi muuttua. Koska raha on osoittautunut vaikeaksi asiaksi ihmissuhteissa, jätän sen nykyään suosiolla niiden ulkopuolelle.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 04/2019.