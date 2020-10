Helsinkiläinen Sebastian seuraa tarjouksia, vertailee hintoja ja hyödyntää hävikkiruokakauppoja. Niin viisihenkisen perheen ruokakulut pysyvät kurissa laadusta tinkimättä.

Saisitko parhaimmillaan noin 600 euroa riittämään viisihenkisen perheen kuukauden ruokiin? Helsinkiläinen Sebastian, 42, onnistuu tässä, vaikka vertailussa painavat hinnan lisäksi ainakin laatu ja terveellisyys.

Ei hullummin, kun ottaa huomioon, että Kuluttajatutkimuskeskus on arvioinut pienemmän, nelihenkisen perheen pelkkiin ruokaostoksiin kuluvan keskimäärin 850–1050 euroa kuukaudessa lasten iästä riippuen. Sebastianin ja hänen puolisonsa lapset ovat 11-, 8- ja 2-vuotiaita.

Muut päivittäistavaraostokset kasvattavat Sebastianin arvion mukaan markettibudjettia noin 150 eurolla kuussa. Hän pitää kustannukset kurissa vertailemalla hintoja, hyödyntämällä tarjouksia ja ostamalla hävikkiruokaa.

– Katson mainokset sanomalehdistä ja tarkistan aina Lidlin mainoslehtisestä, onko siellä hyviä tarjouksia tiedossa, Sebastian kertoo kauppareissuihin valmistautumisestaan.

Yhdellä kauppareissulla kannattaa yleensä käydä useammassa marketissa, jos aikaa riittää.

Säilyvät tuotteet Lidlistä, tuore liha Prismasta ja Citymarketista

Iltalehden tekemän ruokakauppojen hintavertailun mukaan Lidl pitää juuri ja juuri pintansa halvimpana ruokakauppana. Myös hintatietoinen Sebastian suosi pitkään Lidliä, mutta S-ryhmän halpuutuksen myötä perheen ostoksia tehdään yhä enemmän myös Prismassa. K-Citymarketista Sebastian puolestaan bongaa hyviä tarjouksia.

– K-ryhmällä on mobiiliapplikaatio, josta tulee katsottua henkilökohtaiset, viikottain vaihtuvat edut. Esimerkiksi tuoreista lihoista on joskus hyviä tarjouksia Citymarketissa, vaikka ne yleisesti ottaen ovat siellä kalliimpia.

Sebastianin kokemuksen mukaan myös tuore kala on K-citymarketeissa edullista.

Hedelmät ja vihannekset taas kannattaa hänestä hankkia Lidlistä, joskin Prisma on kuronut hintaeroa umpeen. Myös molempien marketien hevi-tuotteiden laatu saa Sebastianilta kiitosta.

Lidlistä kannattaa Sebastianin mielestä hankkia myös makkarat sekä säilyvät ruokatarvikkeet, kuten myslit ja säilykkeet.

– Makkaroissa on suurempi lihapitoisuus kuin samanhintaisissa tuotteissa muissa marketeissa, vaikkakin niissä on paljon enemmän suolaa kuin kotimaisissa tuotteissa. Säilykkeistä Lidlin hernekeitto on meidän suosikkejamme. Siinäkin on erinomainen hinta-laatu-suhde.

Hyötyä hävikkiruuasta

Perheen päivittäistavaraostokset hoituvat pääasiassa perinteisissä hypermarketeissa, mutta leipää Sebastian hankkii suoraan Vantaalla sijaitsevasta tehtaanmyymälästä. Edullista ruisleipää kannattaa sieltä ostaa ainakin muovikassillinen kerrallaan. Valtaosa menee perheen isoon pakastimeen.

Lisäksi Sebastian tilaa toisinaan ruokaa verkossa toimivista hävikkiruokakaupoista, kuten Fiksuruoka.fi:stä ja Matsmartista.

– Niissä on monesti myynnissä tuotteita, joiden parasta ennen -päivät ovat lähestymässä tai jo ohi. Päiväykset kannattaa huomioida, jottei tule ostaneeksi liikaa sellaista, mitä ei ehdi itse käyttää, Sebastian sanoo.

Hän hyödyntää mielellään myös tavallisten ruokakauppojen niin sanottuja punalaputettuja tuotteita, eli sellaisia tuotteita, joiden käyttöikä on tulossa tiensä päähän. Alennusprosentti on tavallisesti 30. Jos näitä havittelee, kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

– Aamuisin saattaa löytää parempia tarjouksia ihan kaikista tuoteryhmistä, kun kaupoissa laputetaan esimerkiksi 30 prosentin alennuksella myytäviä tuotteita.

Hintatietoista Sebastiania houkuttaisi myös S-ruokakauppojen ilta-ale, jolloin punalaputetuista tuotteista saa 60 prosenttia alennusta.

– Käyttäisin mielelläni myös sen hyväksi, mutta valitettavasti en millään pääse kauppaan niin myöhään.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 10/2018 ja sitä on päivitetty 2.10.2020.