Tiina tienaa kaupan kassalla jopa yli 40 000 euroa: ”Olen vähän tämmöinen työnarkomaani, jota raha kiinnostaa”

Makkaraa ja kaljaa myymällä voi, jos ei nyt rikastua, niin ainakin päästä ihan mukaville kuukausiansioille. Kaupan kassa Tiina kertoo, mitä kassatyössä tienaaminen vaatii.

”Sehän on vain kaupan kassa.”

Myyntityö ei nauti sitä korkeinta arvostusta. On totta, että kassatyöhön ei ehkä vaadita korkeakoulututkintoa. Mutta onko se muka niin epäonnistunut uraratkaisu kuin annetaan ymmärtää?

Varsinaissuomalaisen Siwan ja sittemmin K-kaupan kassalla yli 10 vuotta töitä tehnyt Tiina, 46, haluaa oikaista kassatyöhön liitettyjä ennakkoluuloja. Hän viihtyy työssään lähikaupassa ja vieläpä tienaa mukavasti.

– Ärsyttää kun sanotaan, että sä oot vaan Siwan kassa. Moni sanojista ei edes tiedä, että tienaan enemmän kuin vaikkapa sinä, joka olet raksalla. Ei työ tietenkään kovin vaativaa ole, emmekä me mitään insinöörejä ole, mutta en myöskään tienaa kaikkein vähiten, Tiina sanoo.

Mukava potti lisistä

Tiina kertoo päässeensä parhaisiin vuosituloihinsa, yli 41 000 euroon, kun hän oli töissä ympäri vuorokauden auki olleessa Siwassa. Sen jälkeen tulot ovat hieman laskeneet, mutta ilta- ja viikonlopputöitä tekemällä ne ovat viime vuosina pysyneet noin 38 000 eurossa. Kuukausipalkaksi muutettuna se tekee noin 3167 euroa.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten mediaanipalkka vuonna 2016 oli 3001 euroa.

Tiinan palkka toki on jonkin verran keskivertoa parempi, sillä hän on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi tekemään mahdollisimman paljon ilta- ja viikonlopputöitä. Viime vuosina hän on myös saanut tehdä niitä. Myös monen vuoden työkokemus nostaa palkkaa hieman. Kaupan alan perustuntipalkka ilman lisiä on noin 11 euroa.

– Ilman lisiä palkkani olisi arviolta 10 000 euroa pienempi, Tiina sanoo.

Hän arvioi tekevänsä keskimäärin 37,5 tunnin työviikkoa, joten hänen palkkaansa voi pitää suunnilleen normaalin työajan palkkana. Aiemmin hänen oli myös mahdollista käydä tekemässä tuurauksia muissa kaupoissa, mistä kertyi lisätuloja.

– Harva on tällainen himohamstraaja, että varaa kaikki ilta- ja sunnuntaityöt. Joku arvostaa vapaa-aikaa, joku haluaa rahaa. Minä olen ehkä vähän tämmöinen työnarkomaani, jota raha kiinnostaa.

Iloinen asiakas, paras asiakas

Raha ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi Tiina on töissä kaupassa. Hänelle sopii iltapainotteinen rytmi, jossa työvuoro alkaa kolmelta tai neljältä. Siihen hän on myös tottunut.

– Olen huono heräämään aamulla. En nuku hirveän hyvin, koska pelkään myöhästyväni ja näen painajaisia siitä.

Päivällä Tiina laittaa ruokaa ja syö yhdessä lasten kanssa, kun he pääsevät koulusta. Sitten on aika lähteä töihin.

– Kun lapset olivat pieniä, se oli jopa kätevää. Kun mies tuli kotiin, minä lähdin töihin. Myös lapset on helppo viedä harrastuksiin samalla, ennen kuin vuoro alkaa.

Iltaisin kaupassa on vilkkaampaa ja välillä yksin ollessa kovakin kiire, kun asiakkaita on jonoksi ja pullokone huutaa, mutta toisaalta joka päivä näkee myös monta tuttua kasvoa, joista osa tuntuu jo vähän kuin perheenjäseniltä.

Parasta kassalla on, kun asiakas on tyytyväinen, ehkä jopa ilahtuu tai yllättyy.

– Olen aidosti iloinen, jos joku voittaa lotossa. Hyvä ettei itku tullut, kun kerran eräs sai lottovoiton ja sain sen hänelle paljastaa.

Tiinan nimi on muutettu.

Juttu on julkaistu menaiset.fi:ssä ensimmäisen kerran maaliskuussa 2018.