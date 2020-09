Kaupan kassat tykittävät! 19 vinkkiä, jotka jokaisen asiakkaan kannattaisi tietää

”Bonuskortti kannattaa ottaa esiin heti ja vilauttaa lukijassa jo, kun olet skannannut ensimmäisen ostoksesi. Maksukortinkin voi ottaa esiin eikä kaivella sitä vasta sitten, kun on laskun aika. Näillä pienillä toimilla nopeutat kassatapahtumaa huomattavasti.”

”On kivaa vaihtaa kuulumisia asiakkaiden kanssa, mutta valitettavasti emme voi kuunnella kaikkia tarinoita – vaikka haluaisimmekin. Jotkut jäävät kuitenkin juttelemaan, vaikka toiset asiakkaat yskisivät jo takana tai kauppaa jo suljettaisiin. Jos on hiljaista, jotkut asiakkaat jäävät juttelemaan kassalle kuin terapeutille, vaikka kuinka yrittäisin ohjata heitä kohti ovea.”

”Lukisitko tarjouskyltit ja opasteet huolella? Jos on ’2 yhden hinnalla -tarjous’, moni lukee sen ’-50 prosenttia edullisempi tuote’. Tai moni ei huomaa vaikkapa paistopisteen punnitsemiskylttejä, joita on kaupassamme viisi, ja selittää pokkana kassalla, että ei siellä ollut mitään mainintaa punnitsemisesta.”

”Kaupan henkilökunnallakin on kahvi- ja ruokataukonsa. Meillä ne ovat lakisääteiset eli 2 x 12 minuuttia. Ja sitten meillä on myös työvuoromme, joihin emme voi itse vaikuttaa. Siksi osa kassoista on välillä kiinni.”