Suomen Urheiluliitto ilmeisesti harkitsee naisen valitsemista valmennuspäällikökseen. Se herättää kysymyksen siitä, kuinka matalalla lasikatto voi vielä vuonna 2020 olla, Marjut Laukia kirjoittaa kolumnissaan.

Menestynyt keihäänheittäjä Mikaela Ingberg, 46, on vahva ehdokas Urheiluliiton valmennuspäälliköksi, Ilta-Sanomat uutisoi tänään. Uutisesta käy myös ilmi, että nimitys olisi historiallinen, sillä Suomen Urheiluliitossa ei ole valittu aiemmin naista ”näin korkeaan valmennustehtävään”.

Ingberg on tehnyt pitkän uran niin urheilijana kuin taustajoukoissakin, joten ei ihme, että häntä on kannustettu hakemaan tehtävää, kuten myös ex-juoksija Petra Stenmania. On hienoa, että lasikattoja pyritään rikkomaan viimein myös alalla, jolla miehet ovat pidelleet vallankahvaa pitkään ja hartaasti.

Mutta kun lukee kuvailua valmennuspäällikön tehtävistä, herää kysymys siitä, onko kyseessä huippupesti lähinnä naisten mitta-asteikolla. Rikkoutuuko lasikaton sijaan vasta tuulikaappi?

Ilta-Sanomien jutussa kerrotaan, että valmennuspäällikkö hoitaa valmennus- ja koulutusjohtajan lähialaisena ”kenttätason töitä”. Niihin kuuluvat muun muassa yhteyden pitäminen edustusurheilijoihin, leiritystoiminnasta vastaaminen ja arvokisaprojektit. Ingberg itsekin kuvailee Ilta-Sanomille, että häntä innostaisi päästä tekemään töitä ”kädet savessa”.

Sekin on tietysti arvokasta, ja työ varmasti vaatii roppakaupalla vastuunottoa. Tehtävässä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millainen on suomalaisen yleisurheilun tulevaisuus. Suomen Urheiluliiton oman tiedotteen mukaan valmennuspäällikkö myös muun muassa valitsee aikuisten arvokisajoukkueet ja johtaa niitä.

Erityisen historialliselta Ingbergin mahdollinen päällikkönimitys ei silti tunnu, vaan se saa Urheiluliiton lähinnä näyttämään tasa-arvon takapajulalta. Sillä jos Ingberg valitaan tehtävään, hänen yläpuolellaan organisaatiossa istuu ainakin kaksi miesjohtajaa: rekrytoinnistakin vastaavat valmennus- ja koulutusjohtaja Jarkko Finni ja toimitusjohtaja Harri Aalto. Ne taitavat olla ne todelliset huippupestit.

Vaikka urheiluala vaikuttaakin naisjohtajuuden suhteen olevan yksi peränpitäjistä, toivoa paremmasta on. Suomen Olympiakomiteassa esimerkiksi on käynnissä kaksi erityisesti naisten johtajuuteen keskittyvää koulutushanketta, joiden tavoitteena on saada lisää naisia johtajiksi niin alue- kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Vaikka edistyksestä sietääkin iloita, olisin ilahtunut huomattavasti enemmän, jos olisin lukenut Mikaela Ingbergin mahdollisesta johtajanpestistä – siitä todellisesta lasikaton rikkomisesta. Toivottavasti sekin päivä vielä koittaa. Puhumattakaan siitä päivästä, kun sellainen ei enää ole historiallinen tapahtuma.