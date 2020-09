Me Naiset

Kirkkoherra Camilla Svevar, 52, varttui tiukan uskonnollisessa ympäristössä, jossa nainen ei voinut olla pappi ja avioero merkitsi epäonnistumista.

Viime talvena kirkkoherra Camilla Svevar, 52, tarttui puhelimeen ja soitti hiippakuntansa piispalle kertoakseen uutiset: hänen avioliittonsa oli päättynyt 17 vuoden jälkeen. Eikä kyseessä ollut edes ensimmäinen, vaan jo toinen kerta, kun Camillan liitto päättyi eroon.

Seuraavaksi Camillan pitäisi kertoa seurakuntaneuvostolle. Camilla oli valmis eroamaan virastaan kirkkoherrana, sillä hän koki olevansa huono roolimalli.

Papin pitäisi näyttää esimerkkiä seurakunnalleen, Camilla mietti. Saattoiko kahdesti eronnut nainen olla edes uskottava kirkkoherrana?

Turvallinen ura kanttorina

Camilla vietti lapsuutensa Vaasassa Mustasaaren kirkon pihapiirissä. Camillan isä oli seurakunnan kanttori, ja äiti töissä kirkkoherranvirastossa. Heti naapurissa asuivat seurakunnan papit. Perheet jakoivat työpaikan lisäksi myös samanlaisen, hartaan kristillisen ajatusmaailman, ja suljettu ympäristö toi turvaa.

Papin rooli oli kuitenkin varattu ehdottomasti vain miehille. He olivat auktoriteetteja ja esikuvia. Papin avioero olisi ollut skandaali.

– Halusin olla seurakunnassa töissä, mutta en edes ajatellut, että voisin olla pappi. Ei se koskettanut minua millään tavalla, Camilla muistaa.

Musikaalinen Camilla haaveili laulajan urasta, mutta hän ryhtyi kuitenkin isänsä tapaan kanttoriksi. Ovet Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin linjalle avautuivat ensi yrittämällä.

Naisten pappeus tuli kuitenkin mahdolliseksi Camillan opiskellessa: ensimmäiset naiset vihittiin papin virkaan keväällä 1988.

Opintojensa jälkeen Camilla palasi kotiseudulleen kanttoriksi. Yhteinen ammatti yhdisti isää ja tytärtä.

Kolmekymppisenä Camilla ajoi vakavan kolarin. Kun hän heräsi, kaikkialla oli pimeää, ja hetken hän uskoi olevansa kuollut. Camilla oli todella pettynyt. Tässäkö kaikki oli? Onko taivaassa näin pimeää?

Selvittyään kolarista Camilla koki saaneensa uuden tilaisuuden. Hän alkoi miettiä elämäänsä ja alkoi kyseenalaistaa myös uravalintaansa. Kanttorina hän tunsi jäävänsä jotenkin taka-alalle. Hän olisi halunnut päästä jotenkin lähemmäs ihmisiä, muttei tiennyt, miten.

Kesti kuitenkin lähes kymmenen vuotta ennen kuin Camilla keksi vastauksen.

Sittenkin väärä valinta?

Kanttorin työn ohessa Camilla oli perustanut perheen. Kun kolmas lapsi syntyi, tuttu naispappi saapui kotiin keskustelemaan kasteesta.

– Silloin tajusin, että minunkin pitäisi olla pappi. Hän oli niin lähellä minua siinä hämmentävässä tilanteessa, jossa olin juuri synnyttäneenä pienen vauvan kanssa. Yhtäkkiä naispappeus tuntuikin todella luonnolliselta.

Palattuaan vanhempainvapaalta töihin Camilla tunsi, ettei musiikki enää riittänyt hänelle itseilmaisun välineeksi. Hän huomasi olevansa kateellinen papeille näiden työstä.

Eräänä päivänä Camilla jutteli kirkkoherran kanssa ja unelma vain ryöpsähti suusta.

– Sanoin hädissäni, että minusta olisi pitänyt tulla pappi. Kirkkoherra rauhoitteli, ettei vielä ole liian myöhäistä. Sen jälkeen viimein hain avoimeen yliopistoon opiskelemaan teologiaa, Camilla kertoo.

Unelman edessä tuntui kuitenkin olevan este: lapsuudessa omaksutut konservatiiviset asenteet. Camillan mielessä kummitteli myös se, että hän oli jo kerran eronnut. Nuoruudenliitto oli päättynyt kymmenen yhteisen vuoden jälkeen. Camilla tunsi epäonnistuneensa, koska oli ajatellut, että avioliiton kuuluu olla ikuinen. Hän pohti, voisiko hän pappina vihkiä pareja edes avioliittoon, jos nämä tietäisivät hänen eronneen.

– Minulla oli myös kolme lasta, joista nuorin oli vielä pieni ja mietin, että pitääkö tämä todella tehdä nyt, mutta en vain enää saanut rauhaa ajatuksiltani.

Teologian maisteriksi Camilla valmistui kuusi vuotta sitten. Parin kuukauden päästä Camilla sai puhelun: sopiva työ oli löytynyt ja hänet voitaisiin vihkiä papiksi.

Samana päivänä Camilla sai toisenkin uutisen: hänellä oli rintasyöpä.

Se tarkoitti, ettei hän voinut ottaa työtä vastaan.

Camilla ei voinut olla miettimättä, oliko syöpä merkki siitä, että papiksi opiskelu oli sittenkin ollut väärä valinta.

Camilla Svevar toivoo, että kirkko olisi kaikille saaristolaisille luonnollinen paikka tankata voimia. ”Ei täällä kukaan kysy, paljonko uskot.”­

Läheisten loukkaavat asenteet

Merenkurkun rannikolla, Mustasaaren Raippaluodossa sijaitseva vanha, punainen puukirkko on tätä nykyä Camillan työpaikka.

Raskaat syöpähoidot tepsivät, ja viimein lokakuussa 2016 Camilla vihittiin papiksi. Se oli unelmien täyttymys.

Monia Camillan läheisiä ei hänen uusi roolinsa ole miellyttänyt. Camillan äiti oli kiinnostunut tyttärensä uudesta työstä, mutta isälle se oli vaikea paikka.

– Kanttorin työ oli meidän yhteinen juttumme, ja yhtäkkiä minä siirryin eteenpäin alueelle, josta meillä ei ollut puhuttavaa. Ensimmäiset vuodet olivat vaikeita, sillä meidän piti etsiä suhteessamme uudet kohtaamispaikat. Nyt hän on kyllä jo ylpeä minusta, Camilla kertoo.

Osa ystävistä sanoi suoraan, ettei hyväksy Camillan ammattia. He ovat konservatiivisia uskossaan tai kuuluvat erilaisiin herätysliikkeisiin, joissa naisten pappeutta ei vieläkään hyväksytä.

Luterilaisen kirkon sisällä naispappeuden vastustajat ovat pieni, mutta äänekäs vähemmistö.

Camilla on silti halunnut säilyttää ystävyyden.

– Heille on luonnollista ajatella näin, enkä voi ylipuhua heitä. Silti se loukkasi, kun eräs nainen ei hyväksynyt minua Facebook-kaverikseen, koska ei halunnut naispapin näkyvän ystävälistallaan.

Camilla on nähnyt naisen aseman muuttuvan luterilaisen kirkon sisällä. Yhtä aikaa sukupuolikysymyksen kanssa myös papin rooli on muuttunut. Nykyään hyvä pappi on empaattinen, kannustava ja huolehtiva.

– Lapsuudessani en edes tiennyt, että pappi voi olla näin lähellä ihmisiä. Mutta yksi asia ei ole vieläkään muuttunut: edelleen puhutaan papeista ja naispapeista. Myös kirkon johtavissa asemissa naisia on vähän, ja esimerkiksi kirkkoherroista vain joka viides on nainen, Camilla huomauttaa.

Rikkinäisenä hyvä

Itse Camilla ei pappeuttaan enää epäilijöistä huolimatta kyseenalaista; hän tuntee olevansa nyt oikealla paikalla.

Sen sijaan muita valintojaan hän on pohtinut paljon. Monista lapsuudessa omaksutuista ajatuksista ja asenteista on ollut vaikea päästää irti. Vuosien varrella Camilla on tajunnut monien ajatuskulkujen olevan vahingollisia – ja opetellut antamaan itselleen anteeksi.

Kun Camilla erosi toisen kerran, piispa ja seurakuntalaiset hyväksyivät kyllä Camillan valinnan. Jotkut lohduttivat sanomalla, että papilla saa olla myös oma elämä.

Tosin läheiset eivät taaskaan olleet yhtä ymmärtäväisiä, ja Camillasta tuntuu, että jotkut sukulaiset häpeävät häntä – etenkin kun Camilla hiljattain avioitui kolmannen kerran.

– Vanhempani ovat hyväksyneet, että minun elämäni meni näin, jotkut sukulaiset ja tuttavat eivät. Osa ajattelee edelleen, että papin uskottavuus kärsii erosta. Kerran voi epäonnistua, mutta ei kahta kertaa! Ja se, että kirkkoherra on avioitunut kolmesti, on heille aivan liikaa. Jotkut sanovat sen suoraan, toiset eivät sano yhtään mitään, mikä tuntuu vielä pahemmalta.

Puhuessaan seurakunnalleen Camilla ei ajattele vastustajiaan, vaan keskittyy siihen, minkä osaa.

– Selkeys ja empaattisuus ovat minun vahvuuksiani, ja tiedän olevani hyvä pappi.

Camilla on onnistunut kääntämään asian mielessään niin, että omat kokemukset ovat pikemminkin vahvuus kuin häpeä.

Itse eronneena hän esimerkiksi tietää, miten rankkaa arki voi olla tai miten kiusallisiksi esimerkiksi uusperheiden kokoontumiset voivat muodostua.

– Suru ottaa, mutta se myös antaa. Toivon, että voisin rikkinäisestä sielustani huolimatta olla uskottava pappi, ja että kaikki kriisini ja niistä seurannut ahdistus olisivat vahvuuteni. Voin olla tukena ihmisille, sillä ymmärrän, mitä he käyvät läpi.

Sairastumisen jälkeen Camillan on pitänyt miettiä paljon omaa jaksamistaan, sillä toipuminen syövästä on vielä kesken. Työssään hän on mukana ihmiselämän suurimmissa suruissa ja iloissa, ja ne vaativat voimia myös papilta.

– Haluan tehdä paljon töitä, mutta minun on pakko järjestää työpäivät tarkkaan etukäteen ja ennakoida tulevaa, jotta jaksan. Elämääni rikastuttaa kuitenkin se, että saan olla muiden tukena ja antaa toivoa. Minulle on tärkeintä olla lähellä ihmistä, ja pappina viimein pystyn siihen.

Me Naisten Toisintekijät-juttusarjassa oman uransa kulkijat kertovat poikkeuksellisista valinnoistaan.