Se tunne, kun ei jaksaisi puhua työasioista vapaa-ajalla.

Meillä kaikilla on tiettyjä mielikuvia eri ammattien edustajista. Monesti nämä mielikuvat tulevat myös esille, kun tulee puhe siitä, mitä kukin tekee työkseen. Joidenkin kohdalla aiemmat kokemukset ovat johtaneet siihen johtopäätökseen, että on parempi olla paljastamatta ammattiaan.

Vauva.fi-sivustolla on keskusteltu innokkaasti aiheesta. Keskusteluketjun otsikko kuuluu: Mikä on ammattisi, jos et mielellään kerro sitä ns. puolitutuille?

Yleisimpiä syitä kertomatta jättämiseen ovat (ilmaisten) palvelusten pyytäminen ja kiusalliset keskustelut.

Muun muassa tällaisia ammatteja keskustelussa mainitaan:

1. Psykiatri.

”Tarvitseeko edes perustella. Sanon vain lääkäri, jos on tarve jotain sanoa.”

2. Juristi.

”Heti alkavat kärkkyä ilmaisia neuvoja.”

3. Lääkäri.

”Heti joku kysymässä neuvoa tai reseptiä, jos sen erehtyy kertomaan.”

”En jaksa kuunnella sen enempää ammattikuntani mollausta kuin perusteetonta ihailuakaan. Ensiksi mainittu vain ottaa päähän ja jälkimmäinen vaivannuttaa. Kolmas vaihtoehto on se että alkaa sadella kysymyksiä terveysongelmista, jotka yleensä ovat vielä täysin sen oman erikoisalan ulkopuolelta. Parempi vaan olla hiljaa.”

4. Kirjanpitäjä.

”Heti pitäisi olla ilmaiseksi hoitamassa kumminkaiman yhdistyksen tai yrityksen kirjanpito ja veroilmoitukset. Juuei.”

5. Koulunkäynninohjaaja.

”Olen maisteri laajalla tutkinnolla aika hyvin paperein.”

6. Humanistisen alan tutkija.

”Heti ollaan vähättelemässä, vaikka hyvin nähdään yksisilmäisen teknokratian aiheuttamat ongelmat.”

7. Virkamies.

”Liian hyväpalkkainen. Verovaroilla tehdään töitä.”

”Heti aletaan puhua viraston substanssiasiasta. Itse työskentelen viraston tiedonhallinnan parissa, joten niistä viraston käsittelemistä luvista ja valvonnasta en tiedä mitään.”

8. Diplomi-insinööri.

”Heti alkaa dissaus ja utelu palkasta. Elän pitkälti duunari- ja baarituttuporukoissa.”

9. Valokuvaaja.

”’Ota sitten se kamera mukaan.’ Ja suututaan, kun en ilmaiseksi työtä tee.”

10. Siivooja.

”Heti aletaan nauraa päin naamaa paskaisesti: ’Höhhöö, mitäs KÖYHÄ?’”

”Monet tutut ja etenkin puolitutut ruinaa avuksi kevät-, syys-, joulu- ja kaiken maailman muihin siivouksiin. Kesällä saan kutsuja monennäköisiin grillausiltoihin ja paikanpäällä on yleensä kaivettu ikkunanpesuvälineet esiin. Siinäpä sitä syytä, miksi en kerro ammattiani. Siivoan vain rahan vuoksi, en pidä siitä muuten.”

11. Johtaja.

”En koskaan kerro olevani johtaja. En halua vapaa-ajan juttuihin hierarkiaa.”

12. Tutkija tekniikan alalta.

”Miehet alkavat mielellään tenttaamaan/epäilemään osaamistani.”

13. Ihan perus duunari.

”Hävettää. Aina saa kuunnella paremmilta (=korkeastikoulutetuilta) suun soittoa omasta työstäni. Tykkään työstäni, mutta joskus ei vaan jaksa kuunnella sitä mollaamista. Tiedän olevani huonompi ihminen, sitä ei tarvitse minulle jatkuvasti muistutella.”

14. Hoitaja.

”Röntgenhoitaja. Ensin kysellään apuja erinäisiin terveysongelmiin. Ei kuulu osaamisalueisiini. Sitten kysellään, miksi keuhkokuvien ottoon tarvitaan monta vuotta opiskelua ja korkeakoulututkinto. Teen paljon muutakin.”

”Hammashoitaja. ’Mullakin on sitätätä tuolla ja täällä, mitähän se voi olla?’ Ei voi sanoa ilman välineitä, suuhun katsomatta ja mahdollisesti röntgenkuvia. Arvata voi kaikkea maan ja taivaan välillä.”

”Sairaanhoitaja. Ei vaan jaksa loputtomia sairauskertomustarinoita vapaa-ajalla...”

15. Sosiaalityöntekijä.

”Olen lastensuojelun sossu. ’Siis miten sä pystyt? Musta ei ois siihen ikinä!’ 95% kommentoi noin.”

”Kerron olevani kaupungilla toimistohommissa. En halua kertoa, kun saa sitten kuulla lastensuojelusta tai ikäihmisten kohtelusta.”

16. Muusikko.

”’Kyllä sää nyt voit pari numeroa soittaa, kun täällä on tuo pianokin. Tai jos vaikka laulaisit jotakin!’ Voin soittaa tai laulaa jotakin, jos saan vapaasti valita. – – En minä silti harjoittelematta esitä ventovierasta kappaletta. Enkä varsinkaan siinä tapauksessa, että ainoana vihjeenä on känninen sokellus.”

”Kellekään ei kuulu, onko paljon keikkaa ja millaista ja missäpäin. Sekään ei kuulu muille, että onko paljon oppilaita ja minkäikäistä. Ne ovat työsalaisuuksia, ja en halua, että kukaan arvioi suosiotani ja palkkani määrää.”

17. Suunnitteluassistentti.

”Töitä on kivasti ja omankin alan töitä, mutta ammattinimike on sellainen, että ihmisten mielestä en tee mitään. Kuulemma ihan turha titteli. Tosiasiassa insinööritoimistossa teen vaikka mitä hommia.”

18. Kampaaja.

”Aina pitäisi alkaa konsultoimaan (ja vastailemaan loputtomiin kysymyksiin) tuntemattomia ja puolituttuja juhlissa, illanistujaisissa, ravintolassa jne. Mikä väri minulle sopisi ja ai kauhea älä katso minun hiuksiani nyt. Todellisuudessa ei voisi vähempää kiinnostaa, en ole sillä hetkellä töissä enkä arvostele kenenkään kampausta.”

19. Puheterapeutti.

”Juututaan keskustelemaan ärristä ja ässistä, vaikka puheterapeutin työ on sitä enää työajasta n. 5%.”

