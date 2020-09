Introvertit listasivat 11 työtä, joita he inhoavat – ”Välillä haluaisin mennä komeroon piiloon”

Me Naisten introvertit lukijat avautuivat ammateista, joissa he eivät ole viihtyneet. Samaistutko?

Puuduttaako työn liiallinen sosiaalisuus ja säläisyys? Ärsyttääkö avokonttorin äänet?

Jokainen väsyy joskus työssään, eikä se ole sen vakavampaa.

Mutta jos työ uuvuttaa pahasti ja väsymys painaa vapaa-ajallakin, on syytä miettiä uusia juttuja, terapeutti Minna Oulasmaa sanoi aiemmin Me Naisten haastattelussa.

Kuormitus voi olla introvertin mielestä suuri esimerkiksi töissä, joissa on paljon yhtäaikaisia ääniä sekä ihmisiä ja joissa pitää hallita monia projekteja – vaikka mieluiten tekisi yhtä asiaa kerrallaan ja hiljaisuudessa.

– Työssä jaksamiseen vaikuttavat paljon myös työyhteisö, esihenkilöt ja arvot. Jos työpaikalla väsyy jatkuvasti eikä vapaa-ajalla jaksa nähdä itselle energiaa tuovia ihmisiä, kannattaa miettiä, voisiko työtehtävien muuttamisesta jutella esihenkilön kanssa. Pystyisikö tehtäviä räätälöimään sopivammiksi ja vastaamaan paremmin työntekijän vahvuuksia.

Introvertit eivät ole sosiaalisesti lahjattomia eivätkä he vihaa muita ihmisiä. Mutta he saattavat kokea erityisen kuluttavana työt, joissa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa, Minna kertoi. Silloin töihin lähtö voi olla vaikeaa ja palautuminen vie pitkän ajan.

Me Naisten lukijat avautuivat töistä, jotka eivät heidän mielestään sovi lainkaan introverteille:

1.–2. Hoitoala

Sairaanhoitaja

”Olen usein niin uupunut, että itken töissä. Vapaalla en pysty palautumaan, nukkumaan tai keskittymään omiin intohimon kohteisiin eli lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Olin sairaanhoitajana keskussairaalan päivystyksessä kolme vuotta, kunnes irtisanouduin uupumisen takia. Minulla ei ole uutta työtä, joten useamman kuukauden aionkin käyttää vain lepäämiseen.” Emppu, 27

Lähihoitaja

”Viikon päätyttyä perjantaina olen niin uupunut, että makaan sohvalla ja menen aikaisin nukkumaan. Motivaationi on mitätön. Sairaalatyössä on jatkuva kiire ja hälinä. Joudun multitaskaamaan ja keskeyttämään asioita jatkuvasti. Tuntuu, etten saa keskityttyä mihinkään. Samaan aikaan soi puhelin, joku tulee kysymään jotain, joku haluaa kertoa viikonlopustaan ja minä yritän keskittyä potilaaseen ja siirtää ajatuksiani jo seuraavaan potilaaseen.

Työkokemukseni on lyhyt, mutta sitäkin huolestuttavampi. Olen jo näin alussa miltei burnoutissa. Takana on valmistumisen jälkeen töitä vasta puoli vuotta.” Ihan loppu, 24

3. Ravintola-ala

”Minulla ei ole selkeitä työrooleja, vaan teen vuorossani vähän kaikkea. Se on haastavaa ja kuluttavaa, sillä välillä monikin asia on töissä levällään ja asiakkaita tulisi palvella, kuin ei olisi mihinkään kiire. Small talk tuntuu kömpelöltä ja väsyttävältä. En saa virtaa sosiaalisista tilanteista enkä palaudu vapaa-ajallani. Kotona en useinkaan jaksa tehdä enää ruokaa enkä pyykätä arkisin.

Olen ollut pienessä ravintolassa töissä viisi vuotta. Unelmani olisi työskennellä yksin luovalla alalla. Anni, 26

4. Kaupan ala

”Töihin lähteminen vaatii nykyisin todella paljon ponnistelua. Olen tunnollinen ja annan kaikkeni töissä, mutta vapaalla en jaksa tehdä mitään. Näin on jatkunut viisi vuotta.

Joskus saan kaksi vapapäivää putkeen, mutta se on harvinaista luksusta. Yleensä olen päivän vapaalla, ja siinä ei ehdi levätä kunnolla.

Pienessä kaupassa pitää tehdä kaikkea ja yleensä olen yksin koko päivän. Puran kuormia, palvelen asiakkaita, siivoan ja teen kaiken mahdollisimman nopeasti. Olen joskus jopa miettinyt, että valehtelen jonkun kuolleen tai tahallaan teen jotain sellaista, että saisin sairaslomaa.” Iines, 26

5. Kauneusala

”Koko hoidon ajan puhuva asiakas on kuluttava. Kilttinä asiakaspalvelijana haluan vaikuttaa kuuntelevalta. Se on vaikeaa, sillä pitäisi keskittyä työhönikin, jonka haluan tehdä sataprosenttisesti hyvin.

Eihän viulistinkaan tarvitse soittaessaan keskustella toisen ihmisen kanssa. Minusta olisi pitänyt tulla tutkija, vaikka biologi tai kemisti. Olisin saanut tehdä työni rauhassa. Mutta nyt se on myöhäistä: olen toiminut kosmetologina 33 vuotta.” Erakko, 59

6. Yhteiskunta-ala

”Toimin koordinaattorina toimistoympäristössä. Koen valtavan ahdistavana muodikkaan avokonttorin, jossa tietokoneiden välissä ei ole edes sermejä. Takana on myös rivi kokoushuoneita, joiden koko seinä on lasia. Ahdistun siitä, että ympärillä on koko ajan hälinää ja kuulen etäisesti takaani jopa kokousten kulun. Olen jatkuvasti lähes sadan ihmisen silmien alla.

Kaipaan takaisin vanhoihin kunnon aikoihin, kun toimistot olivat yksityisiä tai pieniä. Haaveilen myös psykologin työstä, jossa pystyn pääosin keskittymään yhteen ihmiseen kerrallaan.” Aava, 34

7. Rahoitusala

”Avokonttorit ovat todella uuvuttavia, ja ne pitäisi kieltää. Hälyisä työympäristö kuormittaa minua valtavasti. Työuupumus rahoitusalalla on yleistä, koska meluhaittaan ei suhtauduta vakavasti ja ihmisen oletetaan olevan kovapintainen kone. Saisinpa työskennellä vaikkapa kirjastovirkailijana pienessä, hiljaisessa kirjastossa.” Karita, 44

8. Kiinteistönvälitysala

”Olen työskennellyt kiinteistönvälittäjänä seitsemän vuotta. Olen hyvä työssäni ja tienaan hyvin; nämä seikat estävät minua vaihtamasta työtehtävää. Nautin toimistopäivistä, mutta asiakaskohtaamiset ahdistavat joka päivä.

Ihmisten kanssa tekemisissä oleminen imee minusta kaiken energian, mutta tässä työtehtävässä tuota ei voi mitenkään välttää. Kun introverttiuteeni yhdistyy vielä itsetunto-ongelmani, muodostuu lähes sietämätön tilanne kuutena päivänä viikossa.” Introvertti välittäjä, 30

9.–11. Kasvatusala

Varhaiskasvattaja

”Työskentelen varhaiskasvatuksessa opettajana. Jatkuva kiire, melu ja hälinä stressaavat minua ja vaikeuttavat keskittymistäni. Montaa asiaa pitäisi tehdä samaan aikaan. Kohtaan työssäni niin lapsia, huoltajia kuin työkavereita; olen jatkuvasti vuorovaikutuksessa jonkun kanssa. Huonoa päivää ei saa olla.

Välillä haluaisin mennä komeroon piiloon vetämään henkeä. Toiset lataavat akkujaan juttelemalla muiden kanssa kahvihuoneessa, mutta itse istun mieluummin vaikka ylimääräisen minuutin vessassa, kunhan saan olla rauhassa. Kun vihdoin pääsen kotiin, nautin hiljaisuudesta. Olen ollut kahdesti sairaslomalla uupumuksen takia. Viime aikoina olen alkanut haaveilla toimistotyöstä.” Senja, 26

Aineenopettaja

”Olen työskennellyt opettajana 25 vuotta ja uskotellut itselleni, että tämä on ainoa oikea ammatti minulle. Kutsumusammattini. Kun aloitin työni, olin ekstrovertti ja rakastin opettamista. Tykkäsin oikeasti nuorista ja viihdyin opettajanhuoneessa. Mutta kiire, melu, muuttuva työnkuva ja yhä vaikeammat teinit ovat tehneet tästä työstä kauhuelokuvan.

Nyt haluaisin toimistotyön, jossa saisin olla yksin eikä minun tarvitsisi ottaa vastuuta kenestäkään. Töiden jälkeen lähden koululta aina niin pian kuin mahdollista ja menen metsään tai järvenrannalle tyhjentämään pääni. Ilman tuota happihyppelyä olen kotona kiukkuinen puolisolleni enkä jaksa tehdä juuri mitään illalla.” Maiju, 49

Luokanopettaja

”Jaksan alkuviikon hyvin, mutta torstaina olen jo aivan pystyyn kuollut. Viikonloppuna usein koko kehoa särkee ja hermosto on ylivirittynyt. Nukun huonosti aina, paitsi pitkillä lomilla. Olen ollut neljä vuotta opettajana, mutta haaveilen yrittäjyydestä, jossa voin tehdä töitä omaan tahtiin ja omien energiatasojen mukaan.” Piia, 41

