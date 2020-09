Ulkonäköön puututaan työelämässä, ja se voi vaikuttaa myös työnsaantiin. Me Naisten kyselyyn vastanneet kertovat kokemuksistaan.

Kun työnantaja vaatii työntekijältä siistiä olemusta tai kommentoi ulkonäköä, raja on kuin veteen piirretty viiva. Mikä on soveliasta, mikä kohteliasta – ja mikä tarpeellista?

Työelämän ulkonäkövaatimukset ovat kuitenkin totta. Kysyimme lukijoiltamme, onko työnantaja puuttunut heidän ulkonäköönsä. Kyllä on, kertoi 40 prosenttia vastaajista.

Taloussosiologian väitöskirjatutkija Erica Åberg kertoi hiljattain Me Naisten haastattelussa olevansa huolissaan ilmiöstä.

– Nykyisin ulkonäköä arvioidaan entistä enemmän työtilanteissa esimerkiksi palvelualaistumisen myötä, kun mietitään, millainen ihminen palkataan niin sanotusti myyntiä edistämään. Tämä on huolestuttava ilmiö, Åberg sanoi haastattelussa.

Hän on ollut mukana tutkimassa ulkonäön vaikutusta työelämässä ja osallistunut kirjan Ulkonäköyhteiskunta – Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa kirjoittamiseen.

Nimimerkillä Tatuoitu penska on kokemusta epäasiallisesta kommentoinnista useassa työpaikassa.

– Lävistykset käskettiin poistaa apteekissa. Meikkiin ja painoon puututtiin autokaupassa. Musta silmänrajaus oli liikaa, ja olin muka lihava ja laihdutuksen tarpeessa, vaikka olin hoikka. Sihteeri oikein etsi jonkun anoreksiasivuston minulle. Lisäksi uskon, että minulla on moni työpaikka on jäänyt värikkäiden hiusten ja tatuointien takia, Tatuoitu penska, 22 kertoo.

Elina, 30, on saanut kuulla hiustenväristä ja koruista.

– Räikeän punaisesta tukasta työnantaja ei ole tykännyt asiakaspalvelutyössämme, Elina kertoo.

Liian laittautuneena

Monen kyselyyn vastanneen mielestä hygieniasyyt esimerkiksi potilastyössä ovat täysin asiallisia syitä puuttua ulkonäköön. Mutta hoitoalalla ulkonäköön on puututtu täysin tarpeettomastikin. Nimimerkeillä Marilia, Pitkäsääri ja Maskeeraaja, 47, on tästä kokemusta.

– Ensimmäinen hoitoalan pomoni sanoi minua ”venäläisen näköiseksi”. Olin siis hänen mielestään maksullisen näköinen. Minulla oli normaali kevyt meikki, korvikset ja kaulaketju, Marilia kertoo.

Hän itse on sitä mieltä, että töihin ei voi pukeutua kuin mökille.

– Kunnioitus muita kohtaan näkyy mielestäni siinä, miten hoidat omaa ulkonäköäsi ja siihen liittyviä asioita. Samalla kerrot myös arvostuksesta itseäsi kohtaan.

Myös nimimerkki Maskeeraaja, 47, on saanut kuulla, että on ollut töissä liian laittautuneen näköisenä.

– Työskentelin lasten ja nuorten parissa. Esimieheni ehdotti, että voisin tulla töihin edes joskus ”hieman epäsiistimpänä”. Lopulta hän ehdotti, että voisin tulla töihin ilman meikkiä ja laittamatta hiuksiani. En suostunut, sillä olen ammatiltani myös maskeeraaja ja osaan hillityn arkimeikin teon.

Nimimerkki Pitkäsääri kertoo, että on lähihoitajan työssään saanut kuulla kommentteja painostaan.

– Olen 188 senttiä pitkä, ja kun laihduin kolme kiloa, sain kuulla siitä. Lähihoitajan työssä sillä ei luulisi olevan suurta merkitystä. Kyllä naisten ulkonäöstä edelleen 2020-luvullakin puhutaan törkeästi ja pinnallisesti.

Liian vähän meikkiä

Jotkut ovat saaneet töissä kommentteja liiasta ehostautumisesta, mutta on niitäkin, joilta sitä olisi kaivattu enemmän.

– Kun en ollut meikannut töihin, kysyttiin onko kaikki hyvin ja miten olen noin oudon näköinen. Ihmettelin, eikö töihin saa tulla ilman meikkiä, nimimerkki Kaikkikunnossa kertoo.

Liisa, 35, sai kuulla heti ensimmäisellä työviikolla ulkonäkövaatimuksista.

– Miespuolinen työnantaja sanoi ensimmäisellä työviikolla, että asiakaspalvelutyöhön ei koskaan tulla ilman meikkiä ja seinästä reväistyn näköisenä.

Minnan, 30, työpaikassa pelkkä ripsiväri ei ollut riittävä panostus.

– Parturi-kampaamoketjun työnantaja vaati päivämeikkiä. Pelkkä ripsiväri ei riittänyt vaan piti olla pohjameikki, ripsiväri, luomiväri, rajaus ja huulipuna tai -kiilto. Lisäksi hiusten tuli olla kevyellä kampauksella joko auki kiharrettuna tai kampauksellinen letti, mutta ei ponnaria. Työasuna suorat mustat housut tai polvipituinen hame, omakustanteisesti hankittuna. Mielestäni siisti yleisilme on tärkeä, mutta voi sitä olla ilman pakkeliakin, Minna kertoo.

Työntekijä yrityksen käyntikorttina

Jotkut, joiden ulkonäköön oli puututtu, kertoivat kyselyssä, ettei se välttämättä ollut huono tai ikävä asia. Moni sanoi ymmärtävänsä, että on ammatteja, työtehtäviä tai aloja, joissa ulkonäköön tulee panostaa ja työntekijän ulkoinen olemus on osa yrityksen julkikuvaa.

– Ulkonäöllä on yllättävän paljon merkitystä. Omalla alallani pitää olla siisti, huoliteltu mutta huomaamaton, Edlin, 33 sanoo.

Moni kyselyyn vastannut ajattelee, että työntekijän ulkonäkö on osa yrityksen imagoa, mutta ihmisellä pitäisi olla oikeus omaan harkintaan.

– Kaunis, puhdas ja huoliteltu ulkonäkö on käyntikortti. Kauneus on myös valtaa, mikä on valitettavan totta myös nykypäivänä. Homssuisen sanoja ei oteta yhtä tosissaan. Se tarkoita kilon pakkelikerrosta, vaan nättiä arkimeikkiä naisilla ja siistejä, omaan tyyliin sopivia vaatteita kaikilla. Myös hiukset on hyvä edes leikata silloin tällöin kauniiseen malliin, nimimerkki Nainen, 40, miettii.