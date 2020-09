Mirka Lintervo, 38:

”Tällaista vapautta emme saisi muualta”

”Oli perjantai-ilta loppukesällä 2008. Olimme saaneet potilaat hoidettua ja istuimme työhuoneessamme hammashoitolassa, kun Olli kysyi minulta: ’Mitä tekisit nyt, jos millään ei olisi mitään väliä?’

Vastasin, että menisin sun kanssa naimisiin.

Se oli aika radikaalia. Olimme molemmat tahoillamme parisuhteessa ja tutustuneet toisiimme vasta joitakin viikkoja aiemmin, kun olin aloittanut vuorotteluvapaan sijaisena Ollin työparina pienellä terveysasemalla. Välillämme oli ihastusta, mutta emme olleet aiemmin tunnustaneet sitä ääneen. Tuon perjantain jälkeen ilmoitimme molemmat kotona, että emme voi jatkaa silloisia suhteitamme. Käytännössä erosin miehen takia, jota en ollut koskaan edes suudellut.

Kerroin suhteestamme minut palkanneelle osastonhoitajalle, mutta muuten emme tuoneet asiaa töissä esiin. Suhde paljastui, kun törmäsimme työkaveriimme ruokaostoksilla Prisman lihahyllyllä. Hänen silmänsä levähtivät lautasen kokoisiksi ja arvasin, että kohta asiasta tietäisivät kaikki.

Tieto aiheutti jännitteitä työpaikalla. Kukaan ei tullut päin naamaa sanomaan, mutta kuulin, kun asiasta supistiin selkäni takana. Otin yhteyttä osastonhoitajaan. Hän keskusteli supisijoiden kanssa ja teki selväksi, että kyse on yksityisasiastamme, jota ei ole syytä käsitellä työpaikalla.

Tuntui hyvältä, että sain asiassa esimiehen tuen. Sen koommin omiin korviini ei enää kantautunut puheita, vaikka ehkä niitä vielä oli. Muutaman kuukauden päästä sijaisuuteni päättyi ja siirryin työskentelemään muualle. Muutimme yhteen ja aloimme rakennella uusperheen arkea. Minulla oli aiemmasta suhteestani kaksi lasta ja Ollilla neljä.

Ensimmäinen yhteinen lapsemme syntyi vuonna 2011 ja pian aloin odottaa kuopustamme. Samoihin aikoihin Olli ryhtyi pohtimaan ikäänsä ja että jos hän vielä urallaan perustaisi oman klinikan, se olisi tehtävä nyt. Minun kannaltani idea tuli huonoon aikaan. Kuopuksemme syntyi pikkukeskosena ja oli neljä kuukautta sairaalassa. Kotona odottivat muut lapset, ja samaan aikaan Olli puuhasi klinikkaansa. Ymmärsin, että se oli hänen haaveensa, mutta silloin mietin, miksi en ollut sanonut ei. Toivoin, että hän olisi laittanut projektin jäihin.

Nyt oma vastaanotto tuntuu hyvältä ratkaisulta, työskentelemme kumpikin siellä. Antaa paljon joustoa arkeen, kun voimme itse suunnitella työaikamme. Tällaista vapautta emme saisi muualta.

Teemme potilastyötä yhdessä yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Käytännössä siis istumme nenät vastakkain toistemme jalkojen välissä seitsemän–kahdeksan tuntia putkeen.

Meillä on yrittäjätuttuja, jotka veikkaavat eroavansa kuukaudessa, jos heidän pitäisi tehdä töitä puolisonsa kanssa. Minä en osaa kuvitellakaan, miten tämä olisi vaikeaa. Tiimityö sujui meiltä hyvin alusta asti, jo ennen kuin olimme pariskunta. Parhaimmillaan toimenpide sujuu niin, ettei tarvitse juuri puhua, kun molemmat tietävät, missä mennään.

Toisaalta, huono päivä tuntuu yhdessä työskentelyn vuoksi entistä huonommalta. Riidan jälkeen ei voi vain lähteä ja olla ajattelematta asiaa koko päivänä.

Hoitajana pääsen kurkistamaan työhöni eri tavalla, kun teen sitä puolisoni kanssa. Ollilta voin kysyä tyhmimmänkin kysymyksen ja pohtia vielä kotona, mistä potilaan käytös johtui tai olisiko toimenpiteelle ollut vaihtoehtoja.

Myös palaute on paljon suorempaa puolin ja toisin. Luulen, että Olli tietää nykyään paremmin, mitä hoitajat ajattelevat lääkäreistä ja heidän erilaisista työskentelytavoistaan. Hoitajana arvostan esimerkiksi sitä, että lääkäri paikkaa tai poistaa hampaan aina pääpiirteittäin samalla tavalla ja samoilla instrumenteilla. Jos hän joka kerta kovasti improvisoi, hoitaja ei voi etukäteen tietää, mitä instrumentteja olisi pitänyt varata esille.

Teen klinikallamme töitä myös hammaskirurgin kanssa. Joskus huomaan hänen kanssaan toimivia käytäntöjä, joita en usko Ollin tulleen ajatelleeksi. Saan Ollilta kiitosta, kun pystyn antamaan hänelle tällaisia vinkkejä.

Jos haluan potilaan aikana ehdottaa Ollille toisenlaista menettelyä, yritän tehdä sen niin, etten kyseenalaista hänen auktoriteettiaan lääkärinä. Kysyn kierrellen: ’Oletko koskaan koittanut tätä instrumenttia?’ Olli sanoo, että osaan antaa neuvoja ärsyttämättä.

Meillä on myös hetkiä, jolloin palautteen vastaanottaminen puolisolta on hankalaa. Potilaan lähdettyä tulee tokaistua, että onko aina pakko valittaa.

Töissä Olli on se, joka aina sanoo viimeisen sanan. Lääkärinä hän tekee päätökset potilaan hoidosta ja koska klinikka on hänen vastuullaan, hän päättää myös hallinnollisista asioista. Talousasioissa kysyn aina luvan Ollilta, eikä se ole koskaan harmittanut. Jos minä olisin lääkäri, uskoisin hoitavani asiat pitkälti samoin kuin Olli. Ajattelemme samalla tavalla siitä, mitä inhimillinen ja hyvä hoito tarkoittavat ja miten potilasta tulee kohdella.

Sen sijaan kotona meillä on moderni parisuhde, jossa keskustelemme asioista yhdessä.

Vietämme paljon aikaa yhdessä, mutta koen, että minulla on riittävästi omaakin aikaa. Meillä on iso talo ja tontti, joten toisesta pääsee kyllä halutessaan eroon. Jos oikein ottaa päähän, lähden tapaamaan kavereitani.

Meillä on 14 vuotta ikäeroa. Olen miettinyt, mitä teen sitten, kun Olli jää eläkkeelle. Voi olla vaikeaa mennä muualle töihin, kun on saanut pyörittää omaa vastaanottoa. Ehkä alan sitten tehdä jotain ihan muuta.”

Vastaanotolla Mirka ja Olli antavat toisilleen suorempaa palautetta kuin muille.­

Olli Lintervo, 52:

”Emme pui omia asioita työpaikalla”

”Mirka oli aika radikaali ilmestys punaisiksi värjättyine hiuksineen, kun hän aloitti työparinani. Hän ei ollut sellainen ihminen, joka olisi normaalisti herättänyt mielenkiintoani parisuhdemielessä. Aika pian kuitenkin huomasimme, että meidän oli helppo jutella keskenämme. Meillä on vahvat mielipiteet ja sanomme asiamme herkästi suoraan.

Mirka teki heti selväksi, ettei hän ryhdy toiseksi naiseksi, vaan edelliset suhteet on päätettävä. Hetken mietittyäni ratkaisu tuntui minustakin oikealta. Meillä molemmilla oli paljon pelissä. Itselläni oli takana pitkä parisuhde, ja Mirka oli juuri ostanut puolisonsa kanssa omakotitalon.

Suhteeseen ryhtyessämme emme tunteneet toisiamme millään tavalla. Olimme nähneet vain töissä muutaman viikon ajan. Ihastuminen oli kuin salama, mutta se salama on pitänyt meitä yhdessä nyt 12 vuotta.

Osa työkavereista paheksui nopeasti alkanutta suhdettamme ja etenkin sitä, että se ajoi meidät eroamaan aiemmista liitoistamme. Tuli puheita selän takana. Mutta oli niitäkin, jotka ymmärsivät. Vaikka Mirkan sijaisuus pian päättyi ja hän meni muualle töihin, koin ilmapiirin sen verran ahdistavaksi, että siirryin toiseen terveyskeskukseen.

Olin aina haaveillut omasta vastaanotosta. Jos Mirkalta kysytään, ajoitukseni ei ollut paras mahdollinen. Oli aikamoista rumbaa, kun yksi lapsi oli pieni ja toinen syntyi keskosena. Perhesyiden vuoksi vastaanoton avaaminen lykkääntyi puolella vuodella, mutta projektista luopuminen ei tainnut koskaan käydä minulla edes mielessä. Kun Mirkan hoitovapaa päättyi, kotikuvioiden kannalta tuntui joustavimmalta, että hänkin tuli klinikallemme töihin.

Toisinaan Mirka lähtee kesken päivän kuskaamaan lapsia soittotunnille, ja minä jään töihin. Sitten vaihdamme lennosta niin, että minä vien lapset kotiin ja Mirka jää vielä siivoamaan vastaanottoa. Jos lapsi pitää viedä lääkäriin, toinen meistä pitää vapaapäivän. Joskus suunnittelemme kalenteriin yhteisen vapaapäivän.

Yhdessä työskentely helpottaa käytännönjärjestelyjä myös töissä. Jos potilas tarvitsee akuuttia hoitoa illalla tai viikonloppuna, voimme hypätä yhdessä autoon ja lähteä klinikalle. Ei tarvitse alkaa soitella hoitajaa paikalle.

Oman puolison kanssa työskentely on erilaista kuin muiden. Mirkan kanssa ei tule työn lomassa puhuttua niin paljon niitä näitä. Teemme potilastyötä yhdessä torstaisin ja perjantaisin, ja siinä kohtaa viikkoa tuntuu, että kaikki jutut on jo juteltu. Joskus Mirka pyytää, että kommunikoisin töissä vähän enemmän. Välillä kai oletan, että hommat sujuvat ajatuksen voimalla. Saatan myös ajatella, että kun olen sanonut jostain asiasta henkilökunnasta yhdelle, kaikki tietävät sen. Mirka on neuvonut huolehtimaan viestinnästä niin, että jokainen työntekijä saa tarvittavat tiedot. En ole sillä tavalla johtaja-ainesta, että minun tulisi ajateltua tällaisia.

Olen tuttavallinen ja kaveeraisin töissä kaikkien kanssa, mutta Mirka toivoo, että pidämme työkavereihin enemmän etäisyyttä. Hän saattaa huomauttaa, ettei tarvitsisi niin avoimesti kertoa kotiasioistamme. Vaikka olen asiasta osittain eri mieltä, olen joutunut sopeutumaan etäisempään työkaverin rooliin Mirkan toiveesta. Toisaalta hänellä on hyvät perusteet: jos joudumme tekemään raskaita päätöksiä, kuten lomautuksia, on helpompaa, kun henkilökohtaista elämää ei ole sotkettu työkavereihin.

Parisuhteen kannalta yhdessä työskentely ei ole aina paras ratkaisu, emme me kuitenkaan ehdi seurustella työpaikalla. Jos kotona on ollut kinaa, se vaikuttaa ilmapiiriin töissä. Nuo päivät ovat hiljaisempia, ja puhumme vain töiden kannalta välttämättömän. Onneksi niin käy aika harvoin.

Olemme onnistuneet pitämään hyvin kiinni siitä, että emme pui omia asioitamme työpaikalla. Se ei olisi mukavaa muulle henkilökunnalle eikä potilaille. Joskus huomaan Mirkan pahoittaneen mielensä jostain työpäivän aikana. Ehdimme molemmat paisutella asiaa mielessämme ennen iltaa, ja sitten kiukku purkautuu riitana.

Yhdessä työskentelyssä on tietysti myös taloudelliset riskinsä. Kun työt vähenivät koronan vuoksi, tulojen pieneneminen kosketti molempia.

Olemme tehneet pitkään töitä yhdessä, mutta en usko, että olisi maata mullistavaa joutua työskentelemään erillään. Olen aika sopeutuvainen. Arjen pyörittämiseen se kyllä vaikuttaisi.”