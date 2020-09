Introvertti Anne, 26, on työssään kaupan kassalla jatkuvasti uupunut: ”Nautin salaa, kun ei ole asiakkaita”

Moni introvertti on viettänyt elämänsä kevään ja kenties kesänkin etätöissä tai -opinnoissa. Näin tapahtui espoolaiselle Annellekin, mutta vain hetkeksi.

Anne, 26, on työskennellyt seitsemän vuotta ruokakaupassa. Hän on lähiömarketin kassatyöntekijä ja tapaa useimpina päivinä satoja ihmisiä.

Keväällä asiakasvirrat hiljenivät ja koko päivänä kaupassa saattoi käydä vain kymmeniä asiakkaita, Anne kertoo.

– Koronakeväänä jaksoin töissä paremmin enkä ollut työpäivän jälkeen niin väsynyt kuin olen yleensä. Kuukauden lomautus tuntui ylelliseltä lomalta, jota en poikkeuksellisesti viettänyt sängyssä maaten, vaan minulla oli voimia harrastaa ja nähdä ihmisiäkin. Yleensä olen työpäivän jälkeen pahasti uupunut ja pohdin joka päivä, että huomenna otan lopputilin.

Anne kuvailee itseään ”introvertiksi, jonka piirteet ovat voimistuneet aikuisiällä”. Hän myös rakastaa yhä enemmän yksin olemista.

– Nautin töissä salaa hetkistä, kun asiakkaita ei ole paikalla ja ehdin vaikkapa hyllyttää tavaroita. Mutta se ei ole kestävä ratkaisu. Näin ei voi jatkua ikuisesti.

Hän myöntää, ettei jaksaisi hyllyttää jatkuvasti, mutta vielä vähemmän hän haluaisi enää istua kaupan kassalla. Hän kokee kauppaympäristön kuormittavan vointiaan liikaa, koska se on liian hälyisä.

Lisäksi sosiaaliset tilanteet ovat Annen mukaan entistä haastavampia: kaikille asiakkaille ei riitä tervehdys, vaan heidän kanssaan täytyy rupatella, vaikka olisi kuinka kiire. Kassalla joutuu myös kuuntelemaan usein valituksia sekä turhanpäiväistä jänkäämistä, hän sanoo.

Harvoin hän jaksaa käydä missään tai tehdä mitään erityistä.

Työpäivän päätteeksi Anne tekee mielellään käsitöitä kotona ja katsoo televisiota, jos jaksaa avata sitäkään. Hän kertoo kaipaavansa yhä enemmän hiljaisia hetkiä. Vapaapäivinään hän toistaa näitä juttuja sekä palautuu töistä lepäämällä paljon.

Lomia Annella ei ole juurikaan ollut, ja juhlapyhätkin hän tekee mielellään töitä. Ensimmäiset vuodet Anne työskenteli pätkätyöläisenä, mutta nyt hänellä on vakuituinen työpaikka.

Hän on aikoinaan opiskellut ravintola- ja catering-alaa ja haaveilee nyt uudelleen kouluttautumisesta.

– Tein nuorempana osa-aikatöitä kahviloissa ja ravintoloissa. Ajattelin, että kaupan kassalla ei ole niin hektistä, mutta olin väärässä. Olen jatkuvasti väsynyt. Olen myös miettinyt uudelleen kouluttautumista, mutta en keksi sopivaa alaa. Enkä myöskään uskalla mennä kouluun, jossa väsyisin nuorempien seurassa. Ja olisiko jokin uusi ala sittenkään sopivampi? Anne pohtii.

Mitä sanoo introvertteihin erikoistunut terapeutti?

Työnohjaaja, terapeutti Minna Oulasmaa on työskennellyt monien introverttien kanssa, ja hän sanoo itsekin olevan asiakeskeinen introvertti.

Hänen mukaansa introverttiys ei estä ketään menestymästä tietyllä alalla.

– En ajattele niin suoraviivaisesti, että tietyt ammatit sopivat tai eivät sovi introvertille. Muutaman ihmisen kanssa viihtyvä, toisia tarkkaileva introvertti voi kuitenkin kokea kuluttavana työt, joissa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa.

Jos ihminen kuormittuu yhtäaikaisista äänistä ja tekee mielellään yhtä asiaa kerrallaan, esimerkiksi työ päiväkodissa voi tuntua raskaalta, Minna mainitsee.

Samoin jos oma tahti on hitaampi ja päätöksentekoon kaipaa enemmän aikaa, saattaa työ nopeatahtisessa paikassa olla liian kuormittavaa.

Minna julkaisi tänä vuonna puolisonsa Mika Pesosen kanssa Tunnista tyyppisi -kirjan, jossa he käyvät läpi muun muassa erilaisia temperamenttityyppejä.

Oman temperamentin tunteminen on hyväksi, mutta sen ei pitäisi antaa määritellä ammattia tai muuta elämää, Minna sanoo.

Hän myös kertoo, että harva ihminen on sataprosenttisesti introvertti. Jos tunnistaa itsessään introvertin piirteitä, on se hyvä itsetuntemuksen väline, mutta sillä voi hänen mukaansa vahingossa kaventaa liikaa kuvaa itsestään.

Jaksatko nähdä suosikki-ihmisiäsi?

Korona-aika on toiminut joillekin myös oivallisena aikana tutkiskella ja oppia lisää itsestään. Jotkut ovat kaivanneet työpaikan hälinää ja toisten ihmisten kanssa seurustelua heti ensimmäisistä etätyöpäivistä saakka.

Toiset taas ovat huomanneet, että he pystyvät keskittymään paremmin omassa rauhassa ja työskentelevät tehokkaammin etätöissä, Minna toteaa.

– Työssä jaksamiseen vaikuttavat paljon myös työyhteisö, esihenkilöt ja arvot. Jos työpaikalla väsyy jatkuvasti eikä vapaa-ajalla jaksa nähdä itselle energiaa tuovia ihmisiä, kannattaa miettiä, voisiko työtehtävien muuttamisesta jutella esihenkilön kanssa. Pystyisikö tehtäviä räätälöimään sopivammiksi ja vastaamaan paremmin työntekijän vahvuuksia? Esimerkiksi pääsisikö kassatyöntekijä välillä vaikka hyllyttämään?

Vastaanotollaan Minna tapaa jatkuvasti introvertteja, jotka pohtivat työelämän odotuksia ja omia vahvuuksiaan.

Moni ei ole välttämättä huomannut aiemmin, että on väärässä työssä. Työtehtävät ovat saattaneet muuttuakin siitä, kun hommat alkoivat.

Jos työpaikalla on vaihtanut monta kertaa tehtäviä ja työ uuvuttaa, olisi syytä analysoida omia vahvuuksiaan ja miettiä mahdollisia uusia siirtoja, hän sanoo.

– Varsinkin keski-iässä ihmiset saattavat huomata, että he ovat väärällä alalla. Heillä on voinut olla ajatusharha tietystä työstä jo lapsuudesta saakka. Tai he ovat päätyneet tiettyyn ammattiin vanhempien toivomuksesta. Nämä huomiot kertovat lisääntyneestä itsetietämyksestä ja auttavat ohjaamaan mahdollisesti uudelle alalle.

Annen nimi on muutettu.