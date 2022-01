Uuden vuoden ensimmäisiä mietteitä sekä kuvia tässä. Viimeisiä kuvia joulukuusesta, vaikka sen pitäisin mielelläni vielä pari viikkoa - ihana valo, ihana tuoksu.

Kuvia koiranulkoilutusasusta. Verkkarit (usein tassunjäljistä likaiset) ovat olleet vakkari.

Kuvia vähän paremmasta pukeutumisesta kun työt taas alkoivat ja kuvia kotitreenaamisesta, joka ei oikein pennun kanssa aina onnistu. Olen yrittänyt treenailla kotona nyt kun jumppasali on suljettu. Eihän se yhtä kivaa ole, mutta kotitreeniksikin yritän valita liikkeitä, joista pidän ja joita mulla oikeasti on motivaatiota tehdä. Olen ehkä onnekas (koska melkein kaikki muut vihaa tätä), mutta burbees on kai yksi suosikkiliikkeistäni! Ja sumokyykyt ja askelkyykyt taaksepäin ja lankut ja mountain climb. Näitä on melkein aina mun listassa kun teen kotitreenin. Mitä sulla? :)

Kuvia uuden vuoden mekoista ja kultakengistä, jotka ostin kesällä hääkengikseni. Mutta näähän ovat ihanat niin jouluun, uuteenvuoteen kuin kesäänkin. Tajusin juuri, että kultakengät pitäisi jokaisella olla. Perfect piste iin päälle ja koristaa simppelinkin mekon.

Ja kuvia kukista. Koska ne ovat paras yksittäinen keino tyydyttää mun estetiikan nälkäni ja näin ollen yksinkertaisesti parantaa mun elämänlaatuani!

Mutta ei kuvia ilotulituksista eikä hurjista uudenvuodenbileistä. Koska meillä oli tällainen erilainen pentu-uusivuosi ja se meni tosi hyvin.

Mietin muuten myös, että haluaisin antaa enemmän aikaa luovuudelle. Siksi toi teksti. Toisaalta mulle tuli siitä nolon laiska olo, mutta tarkemmin ajateltuna ei. Oikeasti luovuus tarvitsee aikaa. Ja usein yksinoloa. Tällainen pieni joululoma vasta herättelee tunteen. Tunteesta ei vaan saa päästää irti kun se kerran tulee. Silloin pitää alkaa heti ruokkimaan sitä luovuutta ja sitä pientä tunnetta ja antaa sen kasvaa. Jos edes on niin onnekas, että joku pieni luovuudenalku jostain saa kasvupohjaa ja pääsee itämään. Sellaisia pieniä elämänliekkejä ei saa tukahduttaa. <3

Hyvää uuden vuoden alkua. Tästä tulee hyvä. <3

