Pikkujoulumekko 2, kuusikriisi ja realitya

Juu siis oikeasti maisema täällä näyttää viimeiseltä kuvalta. Se on se mitä yritän välttää kuvaamasta tänne. :D Piha on kaaos, siellä seisoo aina traktori, kaivinkone tai kuorma-auto ja päivisin tärisee koko talo. Talon ympäri on salaojitettu monta metriä ja kuten sanottu, koko piha on kaivettu auki. Jos nyt sais kesäksi kivilaatoituksen kauniisti betoniin, suuren terassin ja ehkä jopa pienen uima-altaan. Katsotaan.

Mutta joulu tulee ja kuusi on koristeltu. Moneen kertaan (lapset ovat yrittäneen lisätä siihen jotain Olavin koristelaatikosta löytyneitä vanhoja kauheuksia). Mehän olemme viettäneet joulut yleensä Suomessa eikä meillä oikein ole edes ollut kuusenkoristeita täällä Norjassa. Mutta mun äitini onkin säästänyt kaikki koristeet sitten mun ja siskon päiväkotiaikojen, sekä tehdasvalmisteiset että itsetehdyt. Siinä kuusessa ei ole varmaan yhtään samanlaista koristetta. Lasten mielestä tää meidän kuusi koristeineen on ihan kauhea. Ihan kuin jossain kauppakeskuksessa. Liikaa samanlaisia palloja, kultaa ja harmoniaa. Ainoa oikea joulukuusi on Suomessa, se missä on tuhat erilaista koristetta. <3

Viikonloppuna teimme joulun ekat pinnekjøtit, parasta herkkua mitä tiedän. Ja vieraille hyvät ginidrinkit. 1 osa giniä, 1 osa karpalomehua ja kaksi osaa Indian tonicia. Koristeeksi verigreippi tai -appelsiini, karpaloita (muutkin punaiset marjat käy) sekä rosmariinin oksa. Alkoholittomana voi tehdä saman; 1 osa karpalomehua ja kirkkaat nesteet puoliksi Indian tonicia ja Spriteä. Lapset arvostavat pelkää Spriteä. :D

Mun pikkujoulumekko kakkonen (Sister Point) on todennäköisesti myös mun uudenvuodenmekko, siinä on kiva pieni kimallus ja sopivasti Dynastiamaista bilehenkeä 80-luvulta eikö? :D Love it. Huomaatte varmaan myös toisen uuden jutun, sohvapöydän. Se on Ikeasta. Mun joululahja mulle. Tuo pehmeyttä olohuoneeseen.

Toivottavasti teilläkin on joulumieltä, pehmeyttä ja valoa. <3 Nähdään pian!

Lue lisää: Kalastajan vaimo: Koronajoulu (kakkonen)

Lue lisää: Kalastajan vaimo: Jouluverhot

Lue lisää: Kalastajan vaimo: Pikkujoulumekko 1