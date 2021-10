Uusin neuleliivi

Uusi, vastavalmistunut neule on aina hyvä fiilis. On kiva nähdä pitkäaikaisen työn tulos ja nähdä että lankakasasta on tullut kangaskappale, ihan vaate joka muokkautuu päälle. Kaikkein parasta on kuitenkin se, että nyt saa aloittaa uuden projektin! Ei se, että pääsee käyttämään uutta vaatetta vaan se, että pääsee neulomaan uutta alkua. Haha, kertoo kai jotain mun riippuvuudesta tähän harrastukseen.

Tällä kertaa löysin kaupan alekorista pari kerää Melodya ja pari kerää Alpaca Silk - lankaa ja toivoin, että kaksi kerää kutakin riittäisi. Riitti just ja just, mutta suosittelen kolme kerää kutakin - ei tarvitse stressata langan loppumista ja voi vaikka neuloa liivistä pari senttiä pidemmän.

Käytin liiviin pyöröpuikkoa nr 7 (60 cm), mutta sekä pääntien että kädenteiden joustinneuleen neuloin pyöröpuikolla nr 5 (40 cm).

Aloitin luomalla 60 silmukkaa takakappaletta varten ja neuloin joustinneuletta 1 oikein 1 nurin noin 10 cm. Jätin takakappaleen odottamaan, loin samalle puikolle 60 silmukkaa etukappaletta varten ja neuloin joustinneuletta noin 8 cm. Sitten yhdistin kappaleet suljetuksi neuleeksi ja neuloin takakappaleen sileää neuletta, etukappaleen mallikuviota.

Aloitat neulomalla etukappaleen sivuun 12 silmukkaa sileää neuletta, jonka jälkeen aloitat mallikuvion. Mallikuvion jälkeen neulot toisen sivun 12 silmukkaa sileää neuletta ja jatkat sitä takakappaleelle. Mallikuviossa tyhjä ruutu tarkoittaa sileää neuletta ja X tarkoittaa nurjaa neuletta. Kuvion ruutujen "sisään" tulee siis helmineuletta eli *1 oikein 1 nurin* vuorotellen kerroksittain. Ruutujen sivuihin tulee pelkkää nurjaa neuletta.

Mallikuviossa mustat ympyrät tarkoittavat ruutupalmikko-kuvion muodostumista. Kerroksen kaksi ensimmäistä mustaa ympyrää neulotaan näin: *Nosta merkityt kaksi silmukkaa apupuikolle työn eteen ja neulo seuraava silmukka nurjana. Neulo sitten merkityt silmukat sileänä neuleena*(1. Jatka kunnes tulet seuraaville kahdelle mustalle ympyrälle. Nosta merkittyjä edeltävä silmukka apupuikolle työn taakse ja neulo kaksi merkittyä silmukkaa sileänä neuleena. *Neulo sitten silmukka apupuikolta helmineulekuviota* (2.

Neuleohjetta (1 käytetään siis aina kun neulotaan sisäänpäin kaartavaa palmikkoa ja neulohjetta (2 käytetään kun palmikko halutaan kaartamaan ulospäin. Tiedän etttä tämä kuulostaa hirmu monimutkaiselta tässä, mutta kokeile, se ei ole vaikea!

Kun mustia ympyröitä on vierekkäin neljä ja palmikossa siis risteyskohta, nostat kaksi ensimmäistä silmukkaa työn eteen apupuikolle ja neulot seuraavat kaksi oikein, sitten neulot ne kaksi apupuikolta oikein.

Voit toki neuloa koko liivin, myös etukappaleen sileää neuletta, se on yhtä kaunis vaihtoehto, mutta pienellä vaivalla saat tosi paljon koristeellisemman ja vaikeamman näköisen lopputuloksen. :D

Neulo helmasta kainaloihin noin 30 cm ja jaa työ etu- ja takakappaleiksi, 60 silmukkaa kullekin. Neulo ensin takakappale, päättele kädenteiltä ensin viisi silmukkaa, sitten kaksi silmukkaa niin että takakappaleella on lopuksi 46 silmukkaa. Neulo hartioille asti noin 20 cm tai 30 kerrosta, päättele silmukat.

Etukappaleella päätellään samoin kädenteiltä; ensin viisi ja sitten kaksi silmukkaa. Jatka palmikkokuvion neulomista kunnes työn pituus on noin, sitten nosta työn keskimmäiset 8 silmukkaa apupuikolle tai -langalle ja jätä ne odottamaan. Kullakin etukappaleen puolella on nyt 19 silmukkaa. Kavenna kaksi silmukkaa pääntieltä kolme kertaa kerroksen alussa ja neulo lopuilla 13 silmukalla hartian loppuun asti. Päättele 13 silmukkaa. Neulo samoin etukappaleen toinen puoli.

Neulo yhteen hartiasaumat, 13 silmukkaa etu- ja takakappaleelta.

Poimi sitten silmukat pääntieltä pienemmälle, nr 5 pyöröpuikolle ja neule jostinneuletta 1 o 1 n noin 18-20 kerrosta. Taita joustineule kaulus sisään ja ompele kevyin pistoin kiinni.

Poimi silmukat (noin 80 s) kädenteiltä pyöröpuikolle nr 5 ja neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 6 krs, päättele silmukat.

Päättele langat. Mulla on aina tapana myös kostuttaa/ suihkauttaa neule ennen käyttöönottoa, ehkä jopa huuhtaista miedolla laimennuksella villapesuainetta. Neuleen pinta ikään kuin tasoittuu ja muokkautuu paremmaksi. En ole vielä ehtinyt tekemään sitä liivilleni, joten pientä parannuspotentiaalia on vielä odotettavissa. Suosittelen siis pientä kosteutusta ennen käyttöönottoa. Jää tää on muuten tosi kaunis ja pehmeä yksinkin; ilman paitaa alla. <3

Hyviä neulehetkiä taas. :)

