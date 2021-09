Kylpyhuone

Siitä on nyt vuosi. Siis kylpyhuonerempasta. Ja lupasin laittaa kuvia hommasta. Nyt sitten, kun kylppäri on jo ihan osa taloa ja muokkautunut käyttöön.

Kylppäri ei nimittäin ollut oikeasti mitään kun ostimme talon. Se oli yksi lautapaneloitu, muovimattoinen varastohuone kellarissa. Ja yksi betonilattiainen käytävä kellarin ulko-ovelle. Ja yksi maakellari, joka oli vain täynnä kivimurskaa. Kolme erillistä huonetta siis. Tarkoituksenamme oli yhdistää käytävä ja varastohuone yhdeksi kylpyhuonetilaksi; maakellarin arvelimme olevan aivan käyttökelvoton ja vain sulkevamme sen. Rempan edetessä mietimme kuitenkin, ettei pieni lisätila tekisi haittaa ja tyhjensimme maakellarin kivimurskasta. Harmi ettei siitä ole kuvaa, sillä se oli varmaan koko homman suurin homma.

Maakellarista tuli suihkutila.

Mietimme myös, että kellaritilan materiaaliksi sopi hyvin betonimainen mikrosementti, mutta koska se oli aika arvokasta noin suureen tilaan, on melkein kaikki muu hankittu aika budjetilla. Peili on Ikeasta eikä maksanut montaa kymppiä. Kylpyammeen löysimme netistä käytettynä ja integroimme sen mikrosementillä päällystetyillä levyillä. Niin suihkut kuin vesihanatkin löysimme niinikään netistä edullisesti ja jopa kivialtaat osuivat vastaan loppuunmyynnissä. Mattokin on muuten secondhandia!

Mun hommaa remontissa oli nippusidottaa noita lattialämmityksen lattialla kiertäviä johtoja. :D Jos olet koskaan kokeillut, ymmärrät miksi homma tuli mulle. (Kukaan muu ei viitsinyt.) Veikkaan, että siihen laitetaan rakennustöissä kaikki opiskelijat ja aloittelijat. Phuuh.

Mutta nyt on hyvä kylppäri. Ja mikrosementti oli aika helppo elementti, vähän kuin vain maali. Itse sementin päälle levitetään vielä vesitiivis lakka, jota voi tarvittaessa lisätä vuosien mittaan, jos se näyttää jostain kuluvan.

Vitsi tää syksy on ollut aika rankkaa menoa töissä; arvostaa näitä kodin pieniä helmiä vielä enemmän. Että voi vetäytyä kellarin rauhaan. Huomaatteko muuten, kasvit viihtyvät tuolla niin hyvin, että kylppäristä on tullut vähän viidakko. Täytyy ehkä siirtää ne pois vähitellen, tarkoitus ei ollut ihan noin suurilla ja hyvinvoivilla kasveilla sisustaa.

Niin ja kohta voin kertoa meidän saunastakin. Se on vielä rakkaampi helmi kuin tämä. <3 Leppoisaa loppuviikkoa. :)

