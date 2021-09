Syysneule ja luumupuu

Tai kaksi luumupuuta. Rakastan luumuja, mutta omaa puuta pihassa ei ole ollut pariinkymmeneen vuoteen. Viime syksy, kun muutimme taloon oli aika huono, mutta tänä vuonna luumuja tuntuu olevan enemmän kuin ehdimme syömään. Ehkä oksien leikkaaminen auttoi.

Uusin neule on vielä liian lämmin. Se on tosi lämmin. Se on megapehmeä ja aika kevyt, mutta tiivis ja niin, tosi lämmin. Sellainen kuin syysneulee pitää ollakin. Ettei tuuli puhalla läpi ja että se pitää pehmeässä otteesaan. Neuloin omani Dropsin Melody -langasta, tuplalangalla! Melodyhan on aika paksu lanka ja kun sitä neuloo tuplana, on lopputulos taatusti käypä ulkokäyttöön. Tarvitsin nr 8 pyöröpuikot; yhden 60 cm ja yhden 40 cm(hihoille) sekä kahdeksan kerää Melodya. Aloitin helmasta 120 silmukalla suljettua neuletta, ensin pari cm joustinneuletta 1 oikein, 1 nurin, sitten sileää neuletta kainaloihin asti. Kainaloiden kohdalla jätin työn odottamaan ja neuloin hihat.

Hihat aloitin 30 silmukalla ja lettikuviolla suljettuna neuleena, pari cm joustinneuletta ensin. Lettikuvion teet niin, että neulot kerroksen alusta kuusi silmukkaa sileää neuletta, yhden silmukan nurjaa, 16 s sileää neuletta, yhden silmukan nurjaa ja kuusi silmukkaa sileää neuletta. Koko hihan. Paitsi noin 10-12 kerroksen välein teet lettikuvion (voit valita kuinka tiiviin lettikuvion haluat, kuinka usein teet sen). Silloin neulot kerroksen alusta kuusi silmukkaa sileää neuletta ja yhden nurjan silmukan kuten aina. Sitten nostat neljä silmukkaa työn etupuolelle apupuikolle (tai lyijykynälle tai appelsiinitikulle tms. – en itse omista apupuikkoja) ja neulot seuraavat neljä silmukkaa. Sitten neulot apupuikon neljä silmukkaa. Seuraavat neljä silmukkaa nostat apupuikolle työn takapuolelle ja neulot seuraavat neljä silmukkaa, jonka jälkeen lopuksi neulot viimeiset neljä silmukkaa. Sitten yksi nurja ja kuusi sileää neuletta.

Kun hiha on sopivan pitkä kainaloon asti, siinä on noin 5-6 palmikkokuviota, neulot hihat samalla pyöröpuikolle paitaosan kanssa niin, että paitaosan etu- ja takakappaleelle jää kullekin 60 silmukkaa. Puikolla on nyt yhteensä 180 silmukkaa. Neulo suljettuna neuleena kuusi kerrosta, jonka jälkeen alat kaventamaan raglan-kavennuksia pääntietä kohti. Kavennukset tehdään etu- ja takakappaleen alkuun ja loppuun; älä siis kavenna silmukoita hihojen puolelta! Kavenna niin, että etukappaleen ensimmäisen silmukan nostat puikolle, neulot toisen ja sitten nostat ensimmäisen silmukan toisen yli. Etukappaleen kaksi viimeistä silmukkaa neulotaan yhteen. Samoin takakappaleella. Näin neulotaan ja kavennetaan joka kerroksella niin, että joka kerros kaventuu neljällä silmukalla, kolmetoista kerrosta. Silloin puikoilla on hihojen 30 silmukkaa sekä 8 silmukkaa etu- ja takakappaleella. Aloita joustinneule 1 oikein ja 1 nurin pääntietä varten. Kun pääntien joustinneule on sopiva, noin 10-15 cm, neulot vielä 5 kerrosta sileää neuletta, jotta pääntien kaulus kiertyy hieman rullalle. Päättele silmukat.

Tämä on helppo neule, jollet ole aiemmin neulonut. ☺ Kokeile :)

Pari viikonlopun ilonaihetta vielä loppuun: 1) Lapset tulevat kotiin, se on aina yhtä ihanaa. 2) Mulla on kampaaja. Kesä jotenkin aina tekee sekä hyvää että huonoa hiuksille, ne ovat ansainneet hoitoa nyt. <3

Hyvää viikonloppua, tee jotain hyvää. <3

