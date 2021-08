Lomaviikko kotona

...ja mun teki mieli kuvailla vähän ihan kameran kanssa. Olen viime aikoina ottanut melkein vain puhelimella kuvia ja jotenkin mun esteetikon silmiä vähän särkee - ei niinkään kuvien huono laatu, mutta tunnelma.

Siis puhelimillahan saa nykyään ihan kamalan hyviä ja tarkkoja kuvia, mutta ei niitä oikein voi verrata kameraan ja hyvään linssiin. Ihan eri fiilis ja balanssi. Mulle tulee jotenkin paljon rauhallisempi olo kameralla otetuista kuvista. :D Ja kai se on iso osa tätä blogin tekemistä; että haluan tehdä tätä koska nautin kuvaamisesta ja siitä rauhoittavasta tunnelmasta, joka kuvissa on. (Ja jota kännykkäkuvissa ei ole.)

Tämä viikko ollaan oltu kotona. Se on ollut Ollin, 14 v. toive kesälomalle. Olla kotona. Ja juu, kävimme myös sellaisessa Mineraalipuistossa, joka on ollut Ainon, 11 v. suurin toive kesälomalle. Se on puisto, jonne on aika kallis sisäänpääsy (kuten kaikkialle, phuuh) ja paljon erilaisia kiviä, jalokiviä ja mineraaleja ja Ainon mielestä ihan mega kivoja aktiviteettejä kuten huuhtoa esiin omia jalokiviä hiekan seasta. :`D

Mun mekon sain Suomessa siskolta. Se oli ostanut sen raskausmasun kanssa, mutta tunsi olonsa liian palloksi. Minua ei haittaa, tää on ollut täydellinen matkustusasu ja turvateltta. <3 Love it.

Ja marjoja on mehustettu noin 15 litraa niin että lopullista mehua tulee varmaan 100 litraa. Jei! Onnistuttiin. Äitin hyvällä ohjeella. <3 Ja mehun jämät teimme muuten hilloksi! Tosi hyvää sekin. Nyt on pakastin täynnä. <3

