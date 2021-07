Saaristoseikkailuja

Täällä on ihan loputtomasti pieniä saaria, kallioita, joille voi pysäyttää veneen, käydä seikkailemassa, katsoa auringonlaskun ja jäädä nukkumaan.

Kaikki tää kesä ja lämpö ja luonto ja ulkonaolo on ihan mielettömän ihanaa, mutta varmasti kaikesta parasta tässä on vapaus.

Uskomaton vapauden tunne. Ei tällaista tyytyväisyyttä voisi kokea, jollei pohjalla olisi se vapauden tunne. Että voi tehdä mitä vain.

Esimerkiksi Kuubassa (joka on mun sydäntäni lähellä) on tällä hetkellä hurjia mielenosoituksia ja korona on tehnyt jo vaatimattomista oloista lähes mahdottomat. Vapaudesta ei ole tietoakaan. Ei sitä edes osaa kuvitella kun ei itse ole kokenut kuinka alistettuina ja muserrettuina ihmiset muualla elävät. Mutta mietin vain; näitäkin kuvia julkaistessani, että (muunmuassa demokratian sallima – ja nyt kesällä lämmön tuoma) vapaus on aika suuri edellytys kaikelle onnelle ja tyytyväisyydelle.

Onnea on helppo tuntea kun tuntee vapautta.

Tai en tiedä, ei sekään varmasti kaikkiin päde. Mutta mun kohdallani onnea tuo myös vapaus kaikesta turhasta. Turhasta omaisuudesta. Mulle riittää aika pienet piirit, omat nurkat ja omat ihmiset. Se on vähän sitä vapautta sekin.

Siitäkin voi nauttia, että on vapaa tekemään mitä haluaa. Nautitaan. :)

