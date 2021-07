Kesätoppi kesässä

Jollen ihan väärin muista, olen joka kesä neulonut yhden kesätopin. Ei niitä montaa tarvitse, mutta yksi kesässä on melkein pakko olla. Kesällä muuten usein neuleinto vähän hiipuu, mutta nopeasti valmistuva pikkutoppi on juuri sopiva motivaattori. Siinä missä aiemmin olen pitänyt puuvillaa ainoana kesälankamahdollisuutena, olen tänä vuonna innostunut ihan täysillä ohuesta mohairista. Lopputulos on tietysti puuvillaa tuhannesti kevyempi; ilmava kuin pilvenhattara päällä eivätkä nämä pohjoisen kesät yleensä niin kuumia ole, etteikö päällä tekisi ihan hyvää pieni lämmin henkäys.

Sain Marianne's Mohairilta Nudea, Poppya ja Sky bluea. Poppysta neuloin jo aiemmin keväällä teepaidan ja nyt sitten nudesta ja sinisestä raitatopin. Sky blue on myös niin kaunis väri, että se on nyt seuraavana puikoilla.

Mutta koska raitatoppi on megahelppo, laitan siihen ohjeen. Tarvitset nr5 pyöröpuikon (mieluiten 60 cm) sekä viisi kerää nudea ja yhden sinisen. Mun koko on oversize S, mutta jos haluat vaikkapa koon M, saat sen samalla lankamäärällä.

Koko S aloitetaan luomalla 120 silmukkaa (M 125) ja neulomalla patenttineuletta suljettuna neuleena. Tähän kannattaa kurkata todella selkeä ohje Petite Knitin videoista (Patent/Brioche).

Neulot ensin 10 kerrosta (viisi silmukkakerrosta laskettavissa) nudella, sitten kaksi kerrosta sinisellä (yksi kerros laskettavissa). Jatka raitakuviota neulomalla kuusi kerrosta nudea, kaksi sinistä.

Kahdeksannen sinisen raidan jälkeen neule jaetaan etu- ja takakappaleeseen. Paitsi jos haluat topista pidemmän, voit neuloa vielä pari raitaa (tai jos haluat lyhyemmän, voit toki jakaa neuleen kappaleisiin jo aiemmin). Sekä etu- että takakappaleella päättelet 6 silmukkaa kädenteiltä ja jatkat sitten lopuilla silmukoilla. Takakappaletta neulot vielä yhden sinisen raidan sekä 10 kerrosta nudea ja päättelet.

Etukappaleella jatkat kainaloista kolmen sinisen raidan verran, lopuksi 10 kerrosta nudea. Seuraavan oikean kerroksen alussa neulot ensimmäiset 10 silmukkaa normaalisti, jonka jälkeen päättelet keskimmäiset silmukat pääntieksi kunnes puikon loppupäässäkin on 10 silmukkaa. Näistä 10 silmukoista tulee olkaimet. Kutakin olkainta neulotaan 50 kerrosta ja kiinnitetään sitten takakappaleen reunaan.

Työ on valmis. :) Hirmu helppo siis – ja toteutettavissa millä vain muullakin langalla, joka sopii nr5 puikoille! Mariannes mohair on kuitenkin paitsi materiaaliltaan (ja väreiltään!), myös ideologialtaan loistovalinta. Se on pohjoismaiden agentuuri Etelä-afrikkaiselle Adeles mohairille, joka on jo 35 vuoden ajan työllistänyt paikallisia naisia Etelä-Afrikassa ja tuottanut upeita lankoja eettisesti ja luontoa kunnioittaen. Katso ihmeessä lisätietoja ja herkullisia värejä: https://mariannesmohair.com.

P.S. Oletteko muuten kokeilleet ihanien pelargonioiden istuttamista uudelleen? Tarvitset vain viiden sentin palan, jossa on yksi lehti, laitat sen suoraan multaan ja siitä alkaa uusi kasvi kasvamaan! Tosi helppoa. Jos tykkäät noista mummokasveista yhtä paljon kuin minä ja haluat niitä monta ruukullista, kokeile. Paras tämä on kai tehdä syksyllä, mutta eipä haittaa kokeilla nytkään.

Langat saatu: Marianne's Mohair

