Pieni pihaprojekti (ennen ja jälkeen)

Meillä on aika paljon pihaa ja suuri osa siitä vähän vaikeaa. Rakensimme viime syksynä pihan ulkoreunaan saunan, jonka eteen jäi vain alppiruusu ja epämääräinen "kasa". Alppiruusu oli siirrettävä saunan näkymän tieltä pois ja "kasan" paikalle on tarkoitus upottaa pieni uima-allas(!). Betonista uima-allasta varten on kuitenkin haettava rakennuslupa, joten sitä emme ehdi rakentamaan just nyt. Ja mietin, etten jaksa katsella "kasaa" koko kesää, että sille on tehtävä pieni kohennus uima-allasta odotellessa.

Tämä on ollut mun pieni projekti. Olen etsinyt, kaivanut ja siirrellyt oma pihan kiviä, kärrännyt ehkä 30 kottikärryllistä multaa ja uudelleensijoittanut muutaman kasvin pihasta. Halusin keitaaseeni myös pienen vesipeilin, lammen (uima-allasta odotellessa) ja se sitten toteutettiin ihan vain maalaamalla lasikuituinen säiliön kansi mustaksi. Lampea ympäröivät korkeat heinät ovat jo kukintansa lopettaneita kurjenmiekkoja kun taas laukat vielä odottavat pallojensa puhkeamista.

Rajasin pihalta löytyneillä kivillä myös renkaan, johon istutin yhden peittoruusun (Fairy), joka varmasti ihan kohta puhkeaa pieniin vaaleanpunaisiin kukkiinsa, yhden kissanmintun ja yhden vanhan heinän, joka mulla on ollut ruukussa. Pidän monivuotisista kasveista, jotka kukkivat mahdollisimman pitkään - Fairy on ihan suvereeni kukinnan suhteen ja kasvaa todella kauniiksi, runsaaksi pensaaksi. Myös kissanminttu kukkii kauniisti koko kesän.

Monivuotinen jalokurjenpolvi "Rozanne" on ehkä mun pihan suurimpia suosikkeja. Se on kurjenpolvista ehdottomasti näyttävin ja kaunein, kasvaa helposti todella runsaaksi ja kukkii ihan pakkasille asti. Rozannea olenkin istuttaut aika runsaasti tähän.

Ehkä emme voi rakentaa sitä uima-allasta tähän nyt laisinkaan. ;) Vähän sääli purkaa koko homma syksyllä rakennuksien tieltä, mutta tuskin hätää, voi olla että siitä uudesta tulee vielä kauniimpi! Rhodo ja bambukset saavat todennäköisesti pysyä paikallaan, ettei niitä tarvitse taas siirtää, mutta kaikki tämä muu tilpehööri täytyy sijoittaa uudelleen Ja jos tarkkaan katsotte, huomaatte ehkä valtaisan (se on valtaisa) kurstturuusuaidan! Täällä se ei ole mitenkään kielletty - myydään jopa kaupoissa, mutta saattaa olla että sekin joutuu lähtemään uima-allas- ja terassirakennuksen tieltä pois. Mun mielestä se on kaunis. Etenkin nyt kukinnan aikana. Meidän ruusuaita kasvaa lisäksi tuoksuköynnöskuusamaa; se on levinnyt ja kietoutunut koko kurtturuusuaitaan. Se tekee yhdistelmänä koko aidasta vielä viehättävämmän.

Mut mun mielestä kaikki villi nyt on aika ihanaa. Piha saa olla vähän villi. Paitsi ruoho, joka kasvaa pihan laatoituksen väleistä. Siihen olen totaali kyllästynyt. Tarkoituksena olisikin - samalla kuin uima-allas, kaivaa pihan laatoitus pois ja valaa se uudelleen betoniin. Että vähän suurempia projekteja tulossa.

Mutta ensin nautitaan tämä kesä.

