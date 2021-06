Keskikesän kukat

Täällä oli jo juhannus, kuten sanottu. Se on aina ja vain 23.6. Ja meillä oli kukkia veneessä.

Lokeilla on ollut rapujuhlat. Niillä on aina. Täällä on kalliot täynnä noita rapujen kuoria ja jalkoja.

Ja ampiaiset ovat nekin alkaneet rakentamaan pesiään.

Olavin kalareissu peruuntui, se jäi kotiin. Ja lapset tulevat kohta kotiin. Haetaan ne veneeseen ja ajellaan kohti uusia retkiä.

Elämä on hyvää. Kummallista, mutta hyvää. Joskus tuntuu, että mitä yksinkertaisempaa, sitä parempaa. Tai aika usein tuntuu siltä. Tai aina.

Nautitaan. Kerätään kukkia. Mennään luontoon. Mikään ei tuo parempaa fiilistä kuin luonnon läheisyys, keskellä luontoa oleminen. Etenkin keskikesällä.

Ei sitä ihminen muuta tarvitse.

Hyvää juhannusta. <3

