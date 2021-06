Kesän paras bikini ja pakollisin herkku

Oikeasti, nyt olen löytänyt maailman mukavimmat bikinit. Fiilis päällä on kuin kevyet sporttiliivit tai ihan tavan alusvaatteet, super käyttömukavuus eikä tietoakaan sellaisesta bikiniepämukavuudesta. Ei kiristä, purista eikä pursota. Olen niin onnellinen näistä! Voisin käyttää koko ajan, joka päivä. Cubuksesta aika pienellä rahalla, ribbineulosta. Löytyy mustana ja turkoosina myös. Pakko kehua, koska en varmasti käytä koko kesänä muita kuin näitä.

Viikonloppuna meillä oli ystäväpariskunta syömässä. Katkaravut ovat ihan ehdottomasti tavallisinta "herkkuruokaa" Etelä-Norjassa. Siis jos päädyt jonkinlaisiin kesäjuhliin tai illanistujaisiin Norjassa; etenkin etelässä, voit olla varma että siellä tarjoillaan katkarapuja, "reker". Katkaravut kuoritaan vaalean leivän päälle ja nautitaan perinteisimmin voin, majoneesin, tillin ja salaatin kera. Uudempia ideoita ovat guacamolen ja aiolin tapaiset levitteet ja tovi sitten sain vinkin sekoittaa tilliä, sipulia, chiliä ja oliiviöljyä lisukkeeksi - se nousi ehkä mun suosikiksi heti. Koko katkaraputouhussa parasta on - vähän kuten suomalaisissa rapujuhlissakin - se, että se vie aikaa. Kaikki se touhu siinä katkarapujen ympärillä. Valkoviini ja aurinko ja kesä ja hitaasti kupliva tunnelma.

Olen vasta viime aikoina alkanut oikeasti pitämään katkaravuista. Voi olla että niitä tulee nautittua tänä kesänä enemmän kuin aiemmin.

Odotatteko jo juhannusta innolla? Minä en oikeastaan. Tai täällähän ei vietetä juhannusta muuten kuin justiinsa 23.6. joten aina mulla on vähän haikea olo kun tuntuu että kaikki Suomessa juhlivat koko viikonlopun enkä pääse mukaan. Tänä viikonloppuna Olav lähtee lisäksi johonkin kalastusreissuun ja Hilde vanhempiensa luokse, joten mulla on tiedossa vähän yksinäinen juhannus. Ja jumppatunnit sekä perjantai- että lauantaiaamuna. :D No, keksin jotain laatuaikaa lasten kanssa. Mikäpä sen parempi oikeastaan. <3

Eikä kesästä koskaan tiedä, mihin seikkailuihin se vie. Nauttikaa, nauttikaa kesän parhaasta ajasta! <3

Lue myös: Kalastajan vaimo: Tasapainoilua

Lue myös: Kalastajan vaimo: Merellä

Lue myös: Kalastajan vaimo: Kesäkuun lämpimät illat