Yksi kesäinen perjantai

Tällaista täällä tänään!

Mun perjantait alkavat aina aamujumpalla. Olisi ihana jatkaa ja sanoa, että perjantait ovat me-timea, wellbeingia ja itsehuoltoa, mutta aika usein perjantait ovat kiireesti suihkuun ja hoitamaan asioita, unohtaa syödä ja juoda riittävästi ja lopuksi vähän puolikuikkuinen (perjantai)fiilis. :D

Tänään olen hoitanut homman paremmin. Tai siis mulla ei ole ollut mitään "asioita" hoidettavana. Olen ehtinyt syödä ja kuivattaa hiuksetkin rauhassa. Olen syönyt lounaan ulkona, haahuillut hitaasti ja päämärättömästi pihassa, tutkinut uuden pihan maasta nousevia kasveja ja kirsikoiden alkuja ja kerännyt kimpun kukkia ruokapöydälle. Eilen istutin kasvihuoneen takaseinälle herneitä. Täällä kun ei saa herneitä ostettua toreilta tai kojuista kauppojen edestä, joten niitä on hyvä olla reilusti omalla kasvimaalla. (Saatan syödä monta litraa päivässä.)

Tänään on kunnon perjantaifiilis. Ilma on lämmin, omassa kehossa on hyvä olla - nyt alkaa aurinkokin kurkistelemaan. Jos vaikka kutsuisi jonkun kaverin lasilliselle.

Kesä on täällä. Se on nyt. Näitä kesäperjantaita ei ole liian monta. Nautitaan nyt.